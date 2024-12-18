Трамп знает, что замораживать войну опасно, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп знает, что замораживать войну, которую РФ ведет против Украины, опасно.
Об этом глава государства заявил в интервью газете Le Parisien, опубликованном 17 декабря, информирует Цензор.НЕТ.
"Трамп знает о моем желании никуда не спешить в ущерб Украине. Страна уже давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров не хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости",- сказал Зеленский, комментируя итоги переговоров с Трампом в Париже, 7 декабря.
По словам главы государства, опасность заключалась бы в том, чтобы сказать: "мы заморозим войну и договоримся с россиянами".
Зеленский отметил, что Дональд Трамп намерен действовать быстро, чтобы решить вопрос войны, однако он еще не имеет доступа ко всей необходимой информации.
"Сейчас он еще не в Белом доме и не может иметь доступа ко всей информации: разведки, Министерства обороны, определенных дипломатических каналов и так далее. Когда он будет там, мы сможем говорить на одном языке, с одинаковым уровнем информации", - сказал президент.
Кроме этого, Зеленский заявил, что важно, чтобы изменения в США с приходом Трампа к власти были в пользу Украины.
"Мы хотели бы видеть более сильную поддержку Украины со стороны США", - сказал глава государства.
Также Зеленский рассказал, что украинская сторона уже работает с командой новоизбранного президента США.
"Мы будем строить отношения с новой администрацией, это будет нашим приоритетом. Соединенные Штаты были и остаются нашим ведущим донором в этой войне, хотя для Украины, я хочу подчеркнуть, важны и Европа, и Соединенные Штаты. Мы не ставим никого выше других",- сказал украинский лидер, добавив, что США могут влиять на Путина.
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Кандухтор панімаєт,
вангуєтрампує
зелений то потужний,
а рудий тей хто потужного в ніщо не ставить!
ну попіскали на нього девачкі з попід кацапскої оружної і шо?
три барани ви мої - три барани....
Украина будет игнорить Трампа и все увидят, что Трамп слабак и не диктует происходящее в мире.
а буба не лгав?
ай залиште...
уявляю собі я приходжу в якусь американську контору і вимагаю,
шо би зі мною спілкувалися срусською чи навіть українською?
живеш в країні? - челюсть перенастрой і спілкуйся мовою країни в якої ти живеш.
не подобаєтсь тобі ця мова?
та гриби в туда де тобі все подобається...
Всі в курсі, що ніякого плану в трампа немає і 20 січня він сяде обісраним в крісло президента.
Але коли зе прямо каже "ніякої заморозки", "це вигідно путіну"...Ну то трамп це підхопить 20 січня, і заявить що він зробив все "що міг", але зеленський не хоче домовлятись.
В житті - саме росія не буде домовлятись. Але проросійський трамп і ко успішно заганяють зе в дипломатичну пастку, що потім пояснити американцям, чого допомоги вже не буде