Трамп знает, что замораживать войну опасно, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп знает, что замораживать войну, которую РФ ведет против Украины, опасно.

Об этом глава государства заявил в интервью газете Le Parisien, опубликованном 17 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

"Трамп знает о моем желании никуда не спешить в ущерб Украине. Страна уже давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров не хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости",- сказал Зеленский, комментируя итоги переговоров с Трампом в Париже, 7 декабря.

По словам главы государства, опасность заключалась бы в том, чтобы сказать: "мы заморозим войну и договоримся с россиянами".

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Зеленский отметил, что Дональд Трамп намерен действовать быстро, чтобы решить вопрос войны, однако он еще не имеет доступа ко всей необходимой информации.

"Сейчас он еще не в Белом доме и не может иметь доступа ко всей информации: разведки, Министерства обороны, определенных дипломатических каналов и так далее. Когда он будет там, мы сможем говорить на одном языке, с одинаковым уровнем информации", - сказал президент.

Кроме этого, Зеленский заявил, что важно, чтобы изменения в США с приходом Трампа к власти были в пользу Украины.

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"Мы хотели бы видеть более сильную поддержку Украины со стороны США", - сказал глава государства.

Также Зеленский рассказал, что украинская сторона уже работает с командой новоизбранного президента США.

"Мы будем строить отношения с новой администрацией, это будет нашим приоритетом. Соединенные Штаты были и остаются нашим ведущим донором в этой войне, хотя для Украины, я хочу подчеркнуть, важны и Европа, и Соединенные Штаты. Мы не ставим никого выше других",- сказал украинский лидер, добавив, что США могут влиять на Путина.

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