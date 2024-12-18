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Трамп знает, что замораживать войну опасно, - Зеленский

Зеленський про Трампа і заморозку війни

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп знает, что замораживать войну, которую РФ ведет против Украины, опасно.

Об этом глава государства заявил в интервью газете Le Parisien, опубликованном 17 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

"Трамп знает о моем желании никуда не спешить в ущерб Украине. Страна уже давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров не хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости",- сказал Зеленский, комментируя итоги переговоров с Трампом в Париже, 7 декабря.

По словам главы государства, опасность заключалась бы в том, чтобы сказать: "мы заморозим войну и договоримся с россиянами".

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Зеленский отметил, что Дональд Трамп намерен действовать быстро, чтобы решить вопрос войны, однако он еще не имеет доступа ко всей необходимой информации.

"Сейчас он еще не в Белом доме и не может иметь доступа ко всей информации: разведки, Министерства обороны, определенных дипломатических каналов и так далее. Когда он будет там, мы сможем говорить на одном языке, с одинаковым уровнем информации", - сказал президент.

Кроме этого, Зеленский заявил, что важно, чтобы изменения в США с приходом Трампа к власти были в пользу Украины.

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"Мы хотели бы видеть более сильную поддержку Украины со стороны США", - сказал глава государства.

Также Зеленский рассказал, что украинская сторона уже работает с командой новоизбранного президента США.

"Мы будем строить отношения с новой администрацией, это будет нашим приоритетом. Соединенные Штаты были и остаются нашим ведущим донором в этой войне, хотя для Украины, я хочу подчеркнуть, важны и Европа, и Соединенные Штаты. Мы не ставим никого выше других",- сказал украинский лидер, добавив, что США могут влиять на Путина.

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Топ комментарии
+10
А ти телепень знаешь до чого привело твое МИР в глазах ху.ла ?
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17.12.2024 23:38
+6
Скоро роздаватипе інтервю собакам біля смітника чи йожикам в кущах
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17.12.2024 23:39
+3
Це такий новий спосіб, доносити до Трампа те, що він має знати. ))
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17.12.2024 23:47
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Кандухтор не спєші-і-іт,
Кандухтор панімаєт,
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17.12.2024 23:38 Ответить
Це такий новий спосіб, доносити до Трампа те, що він має знати. ))
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17.12.2024 23:47 Ответить
А ти телепень знаешь до чого привело твое МИР в глазах ху.ла ?
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17.12.2024 23:38 Ответить
Він знає, але йьому пох - оце у 19 шо ми б всі б загинули, але крим не віддали - була брехня. Гинуть інші. Та гинути вже не хочуть у окопчиках по коліно від зеленского тому і рашисти інтенсивно просуваються. Знищив воьйвничу меньшість .
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18.12.2024 03:11 Ответить
Скоро роздаватипе інтервю собакам біля смітника чи йожикам в кущах
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17.12.2024 23:39 Ответить
вангує трампує
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17.12.2024 23:40 Ответить
два барани ви мої - два барани!
зелений то потужний,
а рудий тей хто потужного в ніщо не ставить!
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17.12.2024 23:47 Ответить
трампаксу пох на те, що він сам знає. Йому треба рейтинги, для покращення популярності він і віслюка виїбе. Це вже не кажучи про те як глибоко йому насрати на Україну... Та й на Америку, взагалі на все і на всіх, аби тільки персональна велич зростала і всі йому дупу цілували.
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17.12.2024 23:53 Ответить
Шкода що Трамп ще не в курсі, що він вже знає.
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17.12.2024 23:56 Ответить
Трамп просто кретин. Вопрос в том зачем украинцам обращать внимание на бесполезного кретина.
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17.12.2024 23:57 Ответить
а ти щє в купальному костюмі...
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17.12.2024 23:58 Ответить
Правда в том что у Трампа связаны руки не меньше чем у Путина и количество карт очень ограниченное. Оттого он такой же блефующий. Но Россия и сам Трамп пытаются создать впечатление что они контролируют ситуацию, когда они её не контролируют.
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17.12.2024 23:58 Ответить
у трампа звязані руки? - i чим саме?
ну попіскали на нього девачкі з попід кацапскої оружної і шо?
три барани ви мої - три барани....
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18.12.2024 00:07 Ответить
Всем. Правда в том что это Украина играет Трампа, а не Трамп играет Украину. Оттого Трамп играет в силовую игру, типа, он хозяин положения, хотя это не так. То же самое делает Путин.
Украина будет игнорить Трампа и все увидят, что Трамп слабак и не диктует происходящее в мире.
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18.12.2024 00:10 Ответить
Нью-Йорк Таймс на днях написал что у рашки кончаются солдаты и им нужен мир.
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18.12.2024 00:11 Ответить
Проблема не в солдатах, а в том что Трамп лгал людям и его люди. И они не хотят чтобы их ложь вскрылась.
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18.12.2024 00:13 Ответить
а ***** не лгав?
а буба не лгав?
ай залиште...
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18.12.2024 00:15 Ответить
Так я не отрицаю как бы. Все это одна тактика. Мошенников, которые выдают себя за большее, чем они есть.
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18.12.2024 00:17 Ответить
ну як не отріцаєте, починайте саме з ***** і обозначяйтесь з першого, а не з 37го коменту...
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18.12.2024 00:21 Ответить
вам не дозволяє хто по капнячомі чірікати?
уявляю собі я приходжу в якусь американську контору і вимагаю,
шо би зі мною спілкувалися срусською чи навіть українською?
живеш в країні? - челюсть перенастрой і спілкуйся мовою країни в якої ти живеш.
не подобаєтсь тобі ця мова?
та гриби в туда де тобі все подобається...
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18.12.2024 00:40 Ответить
Екстрасенс, мля! Чужі думки читає.
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18.12.2024 07:25 Ответить
Ішак перед виборами намагається грати роль "патріота" та "захисника" суверінітету, забувши про свої дії та бездіяльність в минулому. На нари мудака брехливого!
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18.12.2024 07:42 Ответить
ця незламність - це просто подарунок трампу.

Всі в курсі, що ніякого плану в трампа немає і 20 січня він сяде обісраним в крісло президента.

Але коли зе прямо каже "ніякої заморозки", "це вигідно путіну"...Ну то трамп це підхопить 20 січня, і заявить що він зробив все "що міг", але зеленський не хоче домовлятись.

В житті - саме росія не буде домовлятись. Але проросійський трамп і ко успішно заганяють зе в дипломатичну пастку, що потім пояснити американцям, чого допомоги вже не буде
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18.12.2024 10:10 Ответить
Бакалєйщік і кардінал!
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18.12.2024 11:09 Ответить
 
 