Из оккупации вернули 5 детей, двоим из них вручили повестки в армию РФ, - ОП

С оккупированных территорий удалось вернуть 5 детей, двум из них, подросткам 15 и 17 лет вручили повестки в российскую армию.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

Среди возвращенных детей брат и сестра, 6 и 10 лет, которые три года не посещали школу и садик - родители не хотели детей отдавать в российские образовательные учреждения, а тем временем дома тайком берегли украинский флаг.

Родное село еще одной 10-летней девочки еще с начала войны было оккупировано, а оккупанты блокировали поставки даже лекарств и еды.

Еще двух подростков, 15 и 17 лет, заставили пройти военную подготовку и вручили повестки в армию РФ, несмотря на то, что они являются несовершеннолетними.

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