РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9464 посетителя онлайн
Новости Война
3 471 6
дети (6346) возврат (189) война в Украине (1209)

Из оккупации вернули 5 детей, двоим из них вручили повестки в армию РФ, - ОП

З окупації вдалось повернути ще 5 дітей

С оккупированных территорий удалось вернуть 5 детей, двум из них, подросткам 15 и 17 лет вручили повестки в российскую армию.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

Среди возвращенных детей брат и сестра, 6 и 10 лет, которые три года не посещали школу и садик - родители не хотели детей отдавать в российские образовательные учреждения, а тем временем дома тайком берегли украинский флаг.

Родное село еще одной 10-летней девочки еще с начала войны было оккупировано, а оккупанты блокировали поставки даже лекарств и еды.

Еще двух подростков, 15 и 17 лет, заставили пройти военную подготовку и вручили повестки в армию РФ, несмотря на то, что они являются несовершеннолетними.

Читайте также: В Украину вернули более тысячи детей после начала полномасштабного вторжения, - Лубинец
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це звісно чарівно і респект!
Але, мені треба знате про ту х*йню, стосовно п*дарасів, що творили х*йню з нащими хлопцями!
показать весь комментарий
18.12.2024 01:06 Ответить
А ніхто не замислюється,ЧОМУ підлітків,що пройшли військовий вишкіл,кацапи раптом вирішили повернути? Зараз навіть парашутів не треба...
показать весь комментарий
18.12.2024 01:20 Ответить
Таке робилося тільки в СРСР... (у 44-му так звані "польові військкомати" насильно забирали неповнолітніх. Мій сусід, дід Корній, так потрапив на фронт... Призвали у 17-ть... Дійшов до Берліну...). "Гітлерюгендівців" до вермахту брали лише в добровільному порядку.
показать весь комментарий
18.12.2024 01:21 Ответить
ЗНИЩИННЯ ВСІХ - оце і є ціль РФ. Тому з такими як Бойко треба робити як з Ківою - бо якщо ні він посприяє смертям тисяч і тисяч
показать весь комментарий
18.12.2024 01:50 Ответить
Як тут не пригадати "путьен ввіді вайска" та "радную гавань". Маємо те що маємо.
показать весь комментарий
18.12.2024 08:21 Ответить
 
 