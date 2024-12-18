Из оккупации вернули 5 детей, двоим из них вручили повестки в армию РФ, - ОП
С оккупированных территорий удалось вернуть 5 детей, двум из них, подросткам 15 и 17 лет вручили повестки в российскую армию.
Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
Среди возвращенных детей брат и сестра, 6 и 10 лет, которые три года не посещали школу и садик - родители не хотели детей отдавать в российские образовательные учреждения, а тем временем дома тайком берегли украинский флаг.
Родное село еще одной 10-летней девочки еще с начала войны было оккупировано, а оккупанты блокировали поставки даже лекарств и еды.
Еще двух подростков, 15 и 17 лет, заставили пройти военную подготовку и вручили повестки в армию РФ, несмотря на то, что они являются несовершеннолетними.
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Але, мені треба знате про ту х*йню, стосовно п*дарасів, що творили х*йню з нащими хлопцями!