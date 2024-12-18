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Зеленский (19064) помощь и поддержка (829) война в Украине (1209)

Если война продолжается, это не значит, что помощи для Украины слишком много, - Зеленский

Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что война продолжается не из-за чрезмерной помощи Украине, а из-за того, что ее недостаточно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Parisien.

"Если война продолжается, это не означает, что помощи для Украины слишком много. Наоборот, это означает, что помощи недостаточно", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что помощь Украине является инвестицией в оборону Европы.

"Если Украина проиграет, Россия нападет на другие европейские страны, включая членов НАТО. Это неизбежно. Она будет двигаться вперед еще быстрее, потому что будет осознавать, что победила одну из самых закаленных в боях армий на европейском континенте. Начиная с 2014 года и первых оккупаций наших территорий, мы приобрели военный опыт, которого нет у большинства европейских армий", - сказал президент.

По его словам, партнеры должны инвестировать в усиление возможностей Украины и делиться технологиями с украинцами.

"Мы должны иметь самую современную и самую полную противовоздушную оборону. Мне иногда говорят, что на Западе не хватает мощностей, чтобы вовремя производить эти системы, потому что они уже развернуты. Это нормально. Дайте нам лицензии! Мы будем производить собственное оружие, в том числе ракеты, и системы обороны", - резюмировал глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп знает, что замораживать войну опасно, - Зеленский
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Топ комментарии
+15
Спробуй, Віслюче, не призначати на ключові посади агентів кремля, корупціонерів, брехунів і дегенератів. Щоправда, тоді почнеш сильно відрізнятися і комплексувати.
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18.12.2024 02:37
+6
Міни спочатку треба навчитись виготовляти
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18.12.2024 01:58
+4
И всё вроде сказано правильно, вот только такого размаха коррупции, воровства и чиновничьего беспредела не было еще в Украине... И на Западе это видят очень хорошо. Не говоря уже о массе нецелевых трат денег, куче ненужных расходов на всякую чушь, идиотском походе дилетантов к многим проблемам и вопросам... от того и помогают мало...
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18.12.2024 09:09
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Правила форума Совет форумчан
Хто ж заважає виробляти вже шостий рік поспіль..?
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18.12.2024 01:29 Ответить
Необхідні ліцензії, технології, обладнання для серійного виробництва. Це все можуть надати лише західні країни. А може вони бояться це все надавати і створювати в Україні сильний ВПК. Бо вони тримають в голові можливість капітуляції України. І в такому випадку цей ВПК дістанеться кацапам. Світ не такий простий, не чорно-білий. Є нюанси.
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18.12.2024 01:43 Ответить
Ну так як ******* кацапи повторювати "НеСьоТакАднаЗнаЧна" але реальність така що на заході одні лицеміри а в Україні одні зрадники тому така куйня
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18.12.2024 01:57 Ответить
Міни спочатку треба навчитись виготовляти
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18.12.2024 01:58 Ответить
Або принаймні перевіряти… Може, запросимо експертів із Заходу?
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18.12.2024 10:23 Ответить
Спробуй, Віслюче, не призначати на ключові посади агентів кремля, корупціонерів, брехунів і дегенератів. Щоправда, тоді почнеш сильно відрізнятися і комплексувати.
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18.12.2024 02:37 Ответить
та висоси вже все з партнверів - все...
де мілліон дронів?, де гігават енергії?
де те мілліярд дерев в кінці кінців?
****** ротом ...
в Ізраїлі мабуть якись інші евреї....
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18.12.2024 04:20 Ответить
дуже і предуже поважайю ізїльтян, спокійно і без скиглення вони роблять своє діло...
нам би так.
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18.12.2024 05:37 Ответить
У них противник інший. Це якби теперішня українська армія воювала з днр-лнр.
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18.12.2024 11:00 Ответить
їм достало одного разу, шо би зрозуміти, шо як не ти сам?
то за тобою нікого...
ми 500 як мінімум років цього зрозуміти не можемо ....
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18.12.2024 05:42 Ответить
Зате по Фрейду це означає, що Ішак цю допомогу краде та йому мало!!
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18.12.2024 06:10 Ответить
""Наприкінці листопада на рахунках АОЗ залишалося 102 млрд грн. Сума невзятих бюджетних зобов'язань становила 45 млрд грн, а несплачених за укладеними контрактами - 57 млрд грн. Це створило ризик, що частина коштів не буде використана для забезпечення потреб Збройних сил України до завершення бюджетного року", - зазначили у Міноборони." https://epravda.com.ua/power/u-minoboroni-prokomentuvali-pererozpodil-23-milyardiv-griven-800897/

А скільки можна було б своєчасно закупити на ці гроші озброєння? Складається враження, що "валезинова команда" навмисно веде Україну до капітуляції на самих принизливих умовах.
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18.12.2024 06:43 Ответить
Допомоги для України не може бути занадто багато - вкрадемо все!
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18.12.2024 08:39 Ответить
Потужно! Ні про що, але потужно.
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18.12.2024 08:55 Ответить
"Якщо Україна програє, Росія нападе на інші європейські країни, включно з членами НАТО. Це неминуче".
Володю, ця мантра в Європі і США вже нікому нецікава. Треба змінювати наратив.
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18.12.2024 09:01 Ответить
И всё вроде сказано правильно, вот только такого размаха коррупции, воровства и чиновничьего беспредела не было еще в Украине... И на Западе это видят очень хорошо. Не говоря уже о массе нецелевых трат денег, куче ненужных расходов на всякую чушь, идиотском походе дилетантов к многим проблемам и вопросам... от того и помогают мало...
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18.12.2024 09:09 Ответить
Ну вже зараз у Світі достатньо політиків, які можуть прямо сказати, що саме влада Зеленського є причиною недостатньості підтримки України.
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18.12.2024 09:11 Ответить
Як то занадто багато цей нелигітимний покитьок сидить в кріслі президента України??
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18.12.2024 09:37 Ответить
Починаючи з 2014 року і перших окупацій наших територій, ми набули військового досвіду...
Ми - це хто??? Твої здобутки ми чули и бачили, а тепер вже і відчули.
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18.12.2024 09:49 Ответить
Дайте нам ліцензії! Ми будемо виробляти власну зброю, в тому числі ракети, і системи оборони", - резюмував глава держави. "рашистський зелений слуга",котрий по вказівці куйла, похоронив в Україні виробництво власної ракетної зброї ,та системи оборони.яка була розроблена за президента Петра....
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18.12.2024 10:13 Ответить
Якщо ми продовжуємо розкрадати левову частину допомоги під час війни, це не означає, що допомоги для України надто багато, - Зеленський
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18.12.2024 10:17 Ответить
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18.12.2024 10:59 Ответить
У России максимальная теоритическая цель это отодвинуть границу НАТО от Санкт-Петербурга и пробить сухопутный коридор в Калининград, даже в рамках 5 поправки у прибалтийских республик нету возможности отбиться (это банально произойдет быстрее, чем они успеют среагировать, это не Украина и населения всего 1 млн), особенно учитывая откровенно враждебное русскоязычное население этих стран. Новый командующий генштаба Эстонии вообще сказал, что в критической ситуации, они будут взрывать свои собственные города.
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18.12.2024 11:11 Ответить
Это всё верно, при условии, что на них вообще кто-то когда нападает, потому как при текущем положении дел, в этом нету необходимости. Возможная блокада балтийского моря этими странами могла бы стать отправной точкой для подобного конфликта. Но тут надо понимать, что это очень сложно осуществить.
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18.12.2024 11:13 Ответить
"А розумний, аж страшно" (с).
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18.12.2024 11:30 Ответить
потрібно двічі на день збирати раду безпеки ООН і там відкрито називати російську федерацією фасшиською, а її керівництво нелігетимним яке захопило владу та вимагати військової допомоги для повалення цього режиму.
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18.12.2024 12:32 Ответить
Коли тобі в усі труби трубили про те, що ось-ось почнеться війна, то треба було терміново до війни готуватися, а не патякати про шашличкі

Із-за цього стільки людей постраждало, стільки загинуло...

За це треба відповідати.

Але зелені вже звалюють все на Залужного!
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18.12.2024 12:46 Ответить
Хто здав Південь?

ВВС з'ясувала деталі найрезонанснішого розслідування війни з Росією

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cgr5wx2kppwo
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18.12.2024 13:11 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ ОТВЕТИЛ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БАЙДЕНА ОБ УГРОЗЕ РОССИЙСКОГО ВТОРЖЕНИЯ

28 января 2022

По словам Зеленского, из заявлений иностранных лидеров может сложиться впечатление, что в киеве по улицам ездят танки, а это не так.

"Нам не нужна эта паника Нам нужно стабилизировать экономику нашего государства потому что из-за всех этих сигналов, что "завтра война" - потому что эти сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств, ОНИ УЖЕ ОТКРЫТО, ДАЖЕ НЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ЯЗЫКОМ, А ПРОСТО ГОВОРЯТ:

ЗАВТРА БУДЕТ ВОЙНА - это паника.

https://www.bbc.com/russian/news-60164297
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18.12.2024 13:02 Ответить
20 февраля вечером, за три дня до эскалации,

министр обороны Алексей Резников заявил:

«по состоянию на этот час УДАРНОЙ группировки (!) со стороны Российской Федерации ни в одном из мест,

где они окружили Украину, ПОКА НЕ СФОРМИРОВАНО.

Еще один из тех, котрий должен ответить.

А оно гуляет по европам и наслажается жизнью

Зеленские своих не сдают
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18.12.2024 13:14 Ответить
может зелёные ушлёпки ВОРОВАТЬ перестанут ? Или за БРАКОВАННЫЕ мины кто-то ответил ? "верховный " говнокомандущий за что овечает ? Кроме задорных шуток 95 квартала.
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18.12.2024 13:16 Ответить
Щоправда НЕ вистачає уточнення. а саме: ГРОШОВОЇ допомоги !!!
Мовляв ми тут самі щось зклепаїмо...( Та Світ вже знає. як вправно наші ЗЕ-віртуози -вмить залапають оту гум--допомогу!!!) А з військовою-
ЗЕ-шантрапа теж -приловчилася: грізні "Леопарди"----випхаємо на мінні поля. а супер-Ф-16. якось вже самі позбиваємо... Боже: коли
вже ти побавиш нас від цього ШАПІТО???
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18.12.2024 13:33 Ответить
Він хоч думає,що говорить?
Зразу видно,що від дімилітвіна,а що від нього походить.
А допомогою треба ще вміло користуватись,а не віддавати на розсуд козирю.
Приклад: в Одесу перегнали з столиці петріот,куди мав їхати зе,а його касапи там знищили.
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18.12.2024 14:22 Ответить
підоре зелений, триває ще й тому, що ти, ублюдку, не налагодив виробництво навіть найпримітивніших мінометних мін!!
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18.12.2024 14:32 Ответить
цэ означаэ что она тебе выгодна
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18.12.2024 15:04 Ответить
 
 