Если война продолжается, это не значит, что помощи для Украины слишком много, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что война продолжается не из-за чрезмерной помощи Украине, а из-за того, что ее недостаточно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Parisien.

"Если война продолжается, это не означает, что помощи для Украины слишком много. Наоборот, это означает, что помощи недостаточно", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что помощь Украине является инвестицией в оборону Европы.

"Если Украина проиграет, Россия нападет на другие европейские страны, включая членов НАТО. Это неизбежно. Она будет двигаться вперед еще быстрее, потому что будет осознавать, что победила одну из самых закаленных в боях армий на европейском континенте. Начиная с 2014 года и первых оккупаций наших территорий, мы приобрели военный опыт, которого нет у большинства европейских армий", - сказал президент.

По его словам, партнеры должны инвестировать в усиление возможностей Украины и делиться технологиями с украинцами.

"Мы должны иметь самую современную и самую полную противовоздушную оборону. Мне иногда говорят, что на Западе не хватает мощностей, чтобы вовремя производить эти системы, потому что они уже развернуты. Это нормально. Дайте нам лицензии! Мы будем производить собственное оружие, в том числе ракеты, и системы обороны", - резюмировал глава государства.

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