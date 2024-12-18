Если война продолжается, это не значит, что помощи для Украины слишком много, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что война продолжается не из-за чрезмерной помощи Украине, а из-за того, что ее недостаточно.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Parisien.
"Если война продолжается, это не означает, что помощи для Украины слишком много. Наоборот, это означает, что помощи недостаточно", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что помощь Украине является инвестицией в оборону Европы.
"Если Украина проиграет, Россия нападет на другие европейские страны, включая членов НАТО. Это неизбежно. Она будет двигаться вперед еще быстрее, потому что будет осознавать, что победила одну из самых закаленных в боях армий на европейском континенте. Начиная с 2014 года и первых оккупаций наших территорий, мы приобрели военный опыт, которого нет у большинства европейских армий", - сказал президент.
По его словам, партнеры должны инвестировать в усиление возможностей Украины и делиться технологиями с украинцами.
"Мы должны иметь самую современную и самую полную противовоздушную оборону. Мне иногда говорят, что на Западе не хватает мощностей, чтобы вовремя производить эти системы, потому что они уже развернуты. Это нормально. Дайте нам лицензии! Мы будем производить собственное оружие, в том числе ракеты, и системы обороны", - резюмировал глава государства.
Пожалуйста, подождите...
де мілліон дронів?, де гігават енергії?
де те мілліярд дерев в кінці кінців?
****** ротом ...
в Ізраїлі мабуть якись інші евреї....
нам би так.
то за тобою нікого...
ми 500 як мінімум років цього зрозуміти не можемо ....
А скільки можна було б своєчасно закупити на ці гроші озброєння? Складається враження, що "валезинова команда" навмисно веде Україну до капітуляції на самих принизливих умовах.
Володю, ця мантра в Європі і США вже нікому нецікава. Треба змінювати наратив.
Ми - це хто??? Твої здобутки ми чули и бачили, а тепер вже і відчули.
Із-за цього стільки людей постраждало, стільки загинуло...
За це треба відповідати.
Але зелені вже звалюють все на Залужного!
ВВС з'ясувала деталі найрезонанснішого розслідування війни з Росією
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cgr5wx2kppwo
28 января 2022
По словам Зеленского, из заявлений иностранных лидеров может сложиться впечатление, что в киеве по улицам ездят танки, а это не так.
"Нам не нужна эта паника Нам нужно стабилизировать экономику нашего государства потому что из-за всех этих сигналов, что "завтра война" - потому что эти сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств, ОНИ УЖЕ ОТКРЫТО, ДАЖЕ НЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ЯЗЫКОМ, А ПРОСТО ГОВОРЯТ:
ЗАВТРА БУДЕТ ВОЙНА - это паника.
https://www.bbc.com/russian/news-60164297
министр обороны Алексей Резников заявил:
«по состоянию на этот час УДАРНОЙ группировки (!) со стороны Российской Федерации ни в одном из мест,
где они окружили Украину, ПОКА НЕ СФОРМИРОВАНО.
Еще один из тех, котрий должен ответить.
А оно гуляет по европам и наслажается жизнью
Зеленские своих не сдают
Мовляв ми тут самі щось зклепаїмо...( Та Світ вже знає. як вправно наші ЗЕ-віртуози -вмить залапають оту гум--допомогу!!!) А з військовою-
ЗЕ-шантрапа теж -приловчилася: грізні "Леопарди"----випхаємо на мінні поля. а супер-Ф-16. якось вже самі позбиваємо... Боже: коли
вже ти побавиш нас від цього ШАПІТО???
Зразу видно,що від дімилітвіна,а що від нього походить.
А допомогою треба ще вміло користуватись,а не віддавати на розсуд козирю.
Приклад: в Одесу перегнали з столиці петріот,куди мав їхати зе,а його касапи там знищили.