У нас с Макроном очень хорошие отношения, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский имеет давние и хорошие отношения с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Об этом Зеленский отметил во время прямой линии с читателями LeParisien, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У нас очень хорошие отношения. Мы познакомились еще до того, как меня избрали. В начале полномасштабного вторжения он был одним из немногих лидеров, с которым я говорил практически ежедневно по телефону, без посредников и протокола. Мы говорили напрямую о вызовах, о том, что нужно сделать. Эмманюэль всегда был частью этого небольшого круга из пяти, семи лидеров, близких к Украине", - сказал Зеленский.
Аплодисменты, которыми его встретили во время церемонии открытия Нотр-Дама в Париже, президент расценил как поддержку французами украинского народа.
Напомним, что в субботу, 7 декабря, в Париже состоялась трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Макрона. Она длилась более 30 минут.
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А запитання навіть журналісти ставити не можуть. Бо тих, хто ставить запитання, на зустрічі з ЗЄ не запрошують.
А Баканов, а Єрмак?