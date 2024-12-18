РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9464 посетителя онлайн
Новости
1 669 16
Зеленский (19064) Макрон (1173)

У нас с Макроном очень хорошие отношения, - Зеленский

Президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Парижі

Президент Украины Владимир Зеленский имеет давние и хорошие отношения с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом Зеленский отметил во время прямой линии с читателями LeParisien, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас очень хорошие отношения. Мы познакомились еще до того, как меня избрали. В начале полномасштабного вторжения он был одним из немногих лидеров, с которым я говорил практически ежедневно по телефону, без посредников и протокола. Мы говорили напрямую о вызовах, о том, что нужно сделать. Эмманюэль всегда был частью этого небольшого круга из пяти, семи лидеров, близких к Украине", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон вынесет на обсуждение на саммите ЕС вопрос размещения миротворцев в Украине, - СМИ

Аплодисменты, которыми его встретили во время церемонии открытия Нотр-Дама в Париже, президент расценил как поддержку французами украинского народа.

Напомним, что в субботу, 7 декабря, в Париже состоялась трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Макрона. Она длилась более 30 минут.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Макрон стареньких бабусь любить, а найвеличніший лідер до старості не дожеве, надіюсь.
показать весь комментарий
18.12.2024 07:13
+4
Пряма лінія з читачами лепаризьен . А з Українцями воно не хоче поспілкуватися?-є дуже багато запитань!
показать весь комментарий
18.12.2024 07:49
+4
ЗЄ з українцями "спілкується" в односторонньому порядку - відосики пише.

А запитання навіть журналісти ставити не можуть. Бо тих, хто ставить запитання, на зустрічі з ЗЄ не запрошують.
показать весь комментарий
18.12.2024 09:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Макрон стареньких бабусь любить, а найвеличніший лідер до старості не дожеве, надіюсь.
показать весь комментарий
18.12.2024 07:13 Ответить
А як там "друг Дуда"? Це токсичне чмо намагається видати бажане за дійсне. Союзники уповноважили Макрона.
показать весь комментарий
18.12.2024 07:31 Ответить
Как там Нотр-Дам поживает? Не сгорел опять после визита бедоносца?
показать весь комментарий
18.12.2024 07:32 Ответить
Ти теж жабоїд?
показать весь комментарий
18.12.2024 07:32 Ответить
Ні, він піськограй.
показать весь комментарий
18.12.2024 08:20 Ответить
Пряма лінія з читачами лепаризьен . А з Українцями воно не хоче поспілкуватися?-є дуже багато запитань!
показать весь комментарий
18.12.2024 07:49 Ответить
А хто ці запитання буде задавати? Курва мосейчук борщевий набір?
показать весь комментарий
18.12.2024 08:22 Ответить
Так отож.
показать весь комментарий
18.12.2024 09:55 Ответить
ЗЄ з українцями "спілкується" в односторонньому порядку - відосики пише.

А запитання навіть журналісти ставити не можуть. Бо тих, хто ставить запитання, на зустрічі з ЗЄ не запрошують.
показать весь комментарий
18.12.2024 09:05 Ответить
Ти блт, зелене , смердюче лайно. В тебе немає друзів.Ублюдок. Здохни вже нарешті
показать весь комментарий
18.12.2024 08:25 Ответить
Як це нема?
А Баканов, а Єрмак?
показать весь комментарий
18.12.2024 09:06 Ответить
і ще є 5-6 дефективних менеджерів...
показать весь комментарий
18.12.2024 09:42 Ответить
Коли ти був у 95-му кварталі у тебе з більшістю українців були добрі стосунки .
показать весь комментарий
18.12.2024 08:36 Ответить
Смотри,дерьмак заревнует.
показать весь комментарий
18.12.2024 09:28 Ответить
Макарон - також ,був добрим другом куйла і не спроста...
показать весь комментарий
18.12.2024 10:29 Ответить
Немає "нас з Макроном". Є Президент Франції Макрон і жалюгідне продажне злодюжне брехливе чмо з Банкової.
показать весь комментарий
18.12.2024 15:18 Ответить
 
 