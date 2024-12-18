У нас с Макроном очень хорошие отношения, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский имеет давние и хорошие отношения с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом Зеленский отметил во время прямой линии с читателями LeParisien, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас очень хорошие отношения. Мы познакомились еще до того, как меня избрали. В начале полномасштабного вторжения он был одним из немногих лидеров, с которым я говорил практически ежедневно по телефону, без посредников и протокола. Мы говорили напрямую о вызовах, о том, что нужно сделать. Эмманюэль всегда был частью этого небольшого круга из пяти, семи лидеров, близких к Украине", - сказал Зеленский.

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Аплодисменты, которыми его встретили во время церемонии открытия Нотр-Дама в Париже, президент расценил как поддержку французами украинского народа.

Напомним, что в субботу, 7 декабря, в Париже состоялась трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Макрона. Она длилась более 30 минут.