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92 отдельная штурмовая бригада (236) ДРГ (76) Харьковская область (220) Купянский район (32) Купянск (18) Куп’янськ-Вузловий (4) Кругляковка (10)

Российские ДРГ переодеваются в украинскую форму, - командир батальона "Ахиллес" 92 ОШБр Федоренко

Ворожі ДРГ

Все чаще вражеские ДРГ переодеваются в украинскую форму, чтобы проникнуть на позиции наших воинов.

Об этом заявил командир батальона "Ахилес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"ДРГ противника в рамках программы "маскарад" переодеваются в украинскую униформу и пытаются проникать через наши боевые порядки. Подавляющее количество таких групп Силы обороны обнаруживают и уничтожают", - рассказал Федоренко.

Он отметил, что украинские спецслужбисты умеют работать четко и качественно. Их работа не видна широкой общественности, но она очень сильно ощущается с точки зрения обеспечения обороноспособности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг бросает все силы для того, чтобы вытеснить ВСУ с правого берега реки Оскол, - командир батальона "Ахиллес" 92 ОШБр Федоренко

Иногда бывает так, что враг думает, что он действует в интересах российских оккупационных войск, а на самом деле - в интересах Сил обороны. Просто еще об этом не знает", - сказал военный.

Также он проинформировал, что в Харьковской области, в зоне ответственности его бригады, россияне привлекают "нереальное количество сил и средств" на Купянском направлении, что позволило противнику зайти в Кругляковку. Так, за последние две с половиной недели враг использовал в этой операции 100 единиц бронированной и легкобронированной техники, 90 из которых были уничтожены.

"Они имеют задачу до Нового года выйти на левобережный Купянск, Купянск-Узловой, продолжать ту задачу, которая у них была до 1 ноября, но по моему убеждению, врагу не удастся этого сделать", - прокомментировал Юрий Федоренко.

Читайте также: Враг поставил цель к Новому году зайти в Купянск-Узловой и в Купянск Харьковской области, - командир батальона "Ахиллес" 92 ОШБр Федоренко

Комбат проинформировал, что Силы Обороны провели ряд важных мер вблизи Глубокого, которые дали возможность выбить россиян с тех подготовленных позиций, которые они занимали, и закрепиться.

Военнослужащий также добавил, что россияне часто бьют по местам медицинской эвакуации украинских защитников.
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Топ комментарии
+7
Взагалі Світова практика та міжнародні закони дозволяють не брати таких комбатантів у полон, а страчувати на місці.

Американці німецьких диверсантів Отто Скорцені розстрілювали в Бельгії у 1944 році під час Арденської операції.
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18.12.2024 08:56
+6
Смішного мало, якщо серед складу ДРГ є колоборанти з Криму/Донбасу або інших окупованих територій та вони володіють українською краще ніж хтось з патріотів. Тому б я так не жартував.
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18.12.2024 08:56
+6
Маємо повне право не брати в полон московитів, що перевдягаються в українській однострій. Кацапи завжди були і будуть брехливими виродками
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18.12.2024 09:06
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Правила форума Совет форумчан
Це орки практикують, ще з 2022 року.
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18.12.2024 07:42 Ответить
А що стримує нас робити так само?
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18.12.2024 08:32 Ответить
Женевська конвенція.це военній злочін.
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18.12.2024 08:54 Ответить
Ви хто? - Російські ДРГ - ми русскаязичьниі украінскіі ваєнниі!
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18.12.2024 08:44 Ответить
Смішного мало, якщо серед складу ДРГ є колоборанти з Криму/Донбасу або інших окупованих територій та вони володіють українською краще ніж хтось з патріотів. Тому б я так не жартував.
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18.12.2024 08:56 Ответить
Більшість майже не володіє українською мовою, бо те як вони нею говорять навряд чи можна назвати українською мовою, а ті хто все ж володіє українською мовою говорять нею підкреслено, не розмовною, а літературною, простіше кажучи українець на слух може визначити чи є українська мова цій людині рідною чи ні.
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18.12.2024 09:35 Ответить
Хто ж тобі винен.
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18.12.2024 13:05 Ответить
Які такі!? Це не моя проблема, що комусь заважає кацапська щелепа.
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18.12.2024 14:55 Ответить
Повторюю ще раз: це не моя проблема.
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18.12.2024 15:26 Ответить
Не твого розуму справа де моє місце. Вчи мову жестів, може хоч тоді не пристрелять 😄
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18.12.2024 15:36 Ответить
Молитись за чужу смерть? Це так віропітечно. Дивись, ********, щоб по тобі не прилетіло, таке сміття і варт відстелювати як скажених собак.
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18.12.2024 15:48 Ответить
"Син шльондри" - це такий ******** як ти. Від кого прийде, сміття?
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18.12.2024 16:08 Ответить
Сумніваюсь, в них челюсті неправильно зрощені! Хіба свої запроданці із західних областей, а так чути по вимові росязичних!
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18.12.2024 09:57 Ответить
Та ніхто з тих колаборантів мовою не володіє. Це видно по бєженцах. Ну, хіба що один на 10 000.
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18.12.2024 10:49 Ответить
Ти маєш на увазі Зеленського?
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18.12.2024 11:38 Ответить
А що тут смішного?
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18.12.2024 11:42 Ответить
Взагалі Світова практика та міжнародні закони дозволяють не брати таких комбатантів у полон, а страчувати на місці.

Американці німецьких диверсантів Отто Скорцені розстрілювали в Бельгії у 1944 році під час Арденської операції.
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18.12.2024 08:56 Ответить
Маємо повне право не брати в полон московитів, що перевдягаються в українській однострій. Кацапи завжди були і будуть брехливими виродками
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18.12.2024 09:06 Ответить
Хто там каже що МОВА, а особливо на передовій не має значення? А кажуть таке довбойоби, латентні прикацаплені і агенти фсб які, або не можуть, або не хочуть, або навмисно хочуть принизити значення МОВИ для НАЦІЇ, КРАЇНИ, ДЕРЖАВИ,
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18.12.2024 10:00 Ответить
 
 