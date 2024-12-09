Враг поставил цель к Новому году зайти в Купянск-Узловой и в Купянск Харьковской области, - командир батальона "Ахиллес" 92 ОШБр Федоренко

Противник выискивает резервы и, пользуясь погодными условиями, пытается наращивать свои возможности в ударно-штурмовых действиях на Купянском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Еспресо" рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

"На Купянщине ситуация максимально напряженная, враг продолжает действовать в "режиме камикадзе". Противнику определяли задачу - до нового года зайти на левобережный Купянск и Купянск-Узловой. И как следствие - система принуждения, профильные подразделения заставляют оккупантов идти в бой. Они дополнительно выискивают резервы и, пользуясь погодными условиями, пытаются наращивать свои возможности в ударно-штурмовых действиях", - прокомментировал Федоренко.

По его словам, по карте Deep State видно, что враг имел частичный успех в направлении Лозовой, штурмуя несоизмеримыми силами и средствами, но на сегодня маневровое продвижение противника приостановлено.

"Что касается направления Кругляковки, то 1-я бригада оперативного назначения "Буревій" уже долгое время держит оккупантов, не давая им возможности двигаться вперед, то есть все позиции остаются за нами. Более того, был совершен ряд успешных мероприятий по выбиванию противника из Колесниковского леса, боевая работа продолжается. Несмотря на вражеские штурмы, в зоне левобережного Купянска и Купянска-Узлового Силам обороны удается контролировать ситуацию", - резюмировал Федоренко.

Напомним, ранее военные рассказывали, что на Харьковщине враг идет вперед ценой невероятных потерь. Вблизи Купянска ситуация действительно чрезвычайно динамичная. Во время своих нашествий враг теряет колоссальное количество личного состава и техники.

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