"...Ворог поставив на меті до Нового року зайти в Куп'янськ-Вузловий та в Куп'янськ Харківської області, - командир батальйону "Ахіллес" 92 ОШБр Федоренко..."

Противник вишукує резерви та, користуючись погодними умовами, намагається нарощувати свої спроможності в ударно-штурмових діях на Куп'янському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі "Еспресо" розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

"На Куп'янщині ситуація є максимально напруженою, ворог продовжує діяти в "режимі камікадзе". Противнику визначали задачу – до нового року зайти на лівобережний Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий. І як наслідок – система примусу, профільні підрозділи змушують окупантів йти в бій. Вони додатково вишукують резерви та, користуючись погодними умовами, намагаються нарощувати свої спроможності в ударно-штурмових діях", - прокоментував Федоренко.

За його словами, по карті Deep State видно, що ворог мав частковий успіх в напрямку Лозової, штурмуючи неспівмірними силами та засобами, але на сьогодні маневрове просування противника призупинено.

"Щодо напрямку Кругляківки, то 1-ша бригада оперативного призначення "Буревій" вже довгий час тримає окупантів, не даючи їм можливості рухатися вперед, тобто всі позиції залишаються за нами. Щобільше, був вчинений ряд успішних заходів щодо вибиття противника з Колісниківського лісу, бойова робота продовжується. Попри ворожі штурми, у зоні лівобережного Куп'янська та Куп'янська-Вузлового Силам оборони вдається контролювати ситуацію", - резюмував Федоренко.

Нагадаємо, раніше військові розповідали, що на Харківщині ворог йде вперед ціною неймовірних втрат. Поблизу Куп’янська ситуація дійсно надзвичайно динамічна. Під час своїх навал ворог втрачає колосальну кількість особового складу та техніки.

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