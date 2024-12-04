Бойцы 92-й ОШБр уничтожили склад БК, переправу оккупантов, миномет, пушку и укрытие россиян на Харьковщине. ВИДЕО
Бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов уничтожили склад с боеприпасами и переправу российских захватчиков в Харьковской области.
Об этом сообщила пресс-служба батальона ударных БпАК 92-й ОШБр, передает Цензор.НЕТ.
Известно, что нашим бойцам удалось уничтожить миномет, пушку и укрытие противника. Ликвидировать 2 оккупантов, еще 3 - ранить.
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игорь соляник
показать весь комментарий04.12.2024 22:55 Ответить Мне нравится 1
Amber
показать весь комментарий05.12.2024 11:24 Ответить Мне нравится 2
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