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Новости Война
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Бойцы 92-й ОШБр уничтожили склад БК, переправу оккупантов, миномет, пушку и укрытие россиян на Харьковщине. ВИДЕО

Бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов уничтожили склад с боеприпасами и переправу российских захватчиков в Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба батальона ударных БпАК 92-й ОШБр, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что нашим бойцам удалось уничтожить миномет, пушку и укрытие противника. Ликвидировать 2 оккупантов, еще 3 - ранить.

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Автор: 

армия РФ (19106) уничтожение (6854) 92 отдельная штурмовая бригада (250)


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это просто праздник какой-та!!!
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04.12.2024 22:55 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼
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05.12.2024 11:24 Ответить
 
 