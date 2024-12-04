Вражескую БМП пограничники накрыли огнем на Волчанском направлении. ВИДЕО
На Волчанском направлении вражеская БМП попыталась приблизиться к позициям пограничников. Артиллерия и ударные дроны бойцов бригады "Форпост" накрыли бронемашину огнем. Сами же оккупанты разбежались, оставив технику.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
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