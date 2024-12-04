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Вражескую БМП пограничники накрыли огнем на Волчанском направлении. ВИДЕО

На Волчанском направлении вражеская БМП попыталась приблизиться к позициям пограничников. Артиллерия и ударные дроны бойцов бригады "Форпост" накрыли бронемашину огнем. Сами же оккупанты разбежались, оставив технику.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

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Автор: 

Госпогранслужба (6389) уничтожение (6854) БМП (397)


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