Вражескую БМП пограничники накрыли огнем на Волчанском направлении. ВИДЕО

На Волчанском направлении вражеская БМП попыталась приблизиться к позициям пограничников. Артиллерия и ударные дроны бойцов бригады "Форпост" накрыли бронемашину огнем. Сами же оккупанты разбежались, оставив технику.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

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