Российский захватчик на ходу падает с мотоцикла, который атаковали бойцы 60-й ОМБр дроном-камикадзе. ВИДЕО
Аэробомберы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады ударом дрона-камикадзе ликвидировали российского захватчика, который ехал по полю на мотоцикле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент атаки беспилотника опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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