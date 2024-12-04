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Российский захватчик на ходу падает с мотоцикла, который атаковали бойцы 60-й ОМБр дроном-камикадзе. ВИДЕО

Аэробомберы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады ударом дрона-камикадзе ликвидировали российского захватчика, который ехал по полю на мотоцикле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент атаки беспилотника опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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Автор: 

армия РФ (19106) ликвидация (3502)


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