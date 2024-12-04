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19 150 50

Оккупант просит позволить оператору дрона выкурить последнюю сигарету: "Думает, пожалуй, нах#й он сюда приехал. Все, докурил?". ВИДЕО

После очередного штурма один из россиян спрятался в воронке в нескольких метрах от наших окопов. Солдат в плен решил не сдаваться. Оператор нашего дрона его обнаружил, дал выкурить последнюю сигарету и сбросил боеприпас на оккупанта.

В частности, акт милосердия к российскому захватчику проявили пилоты батальона "К-2" 54-й отдельной механизированной бригады, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Один оператор БПЛА ликвидировал 30 российских захватчиков всего за двое суток. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19106) ликвидация (3502) 54 отдельная мехбригада (182)


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Топ комментарии
+14
Трясця, даремно ! Щоб у кацапів з'явилось відео для молоді про мужність "нашого мальчіка" ? Це відео буде переглянуто мільйонами кацапів, які будуть роздувати щоки й перти своє погруддя вперед. Як Цензор не розуміє, що кацапи хочуть бути героями, а ми їм даємо для цього привід. Самогубство - це кацапський подвиг. А не цигарка перед смертю на очах московії.
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04.12.2024 17:51
+12
Бо ми ЛЮДИ, а вони істоти без роду.
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04.12.2024 17:49
+8
Не вірно. Кацап - це душогуб. А не хєрой з цигаркою.
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04.12.2024 17:52
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У кабздона буде в чані зі смолою з жиріком кубинські сигари покурувати.
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04.12.2024 17:48 Ответить
Бо ми ЛЮДИ, а вони істоти без роду.
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04.12.2024 17:49 Ответить
дуже влучно сказано ..вони істоти.
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04.12.2024 18:00 Ответить
Все вірно !
Це війна
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04.12.2024 17:49 Ответить
Не вірно. Кацап - це душогуб. А не хєрой з цигаркою.
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04.12.2024 17:52 Ответить
Трясця, даремно ! Щоб у кацапів з'явилось відео для молоді про мужність "нашого мальчіка" ? Це відео буде переглянуто мільйонами кацапів, які будуть роздувати щоки й перти своє погруддя вперед. Як Цензор не розуміє, що кацапи хочуть бути героями, а ми їм даємо для цього привід. Самогубство - це кацапський подвиг. А не цигарка перед смертю на очах московії.
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04.12.2024 17:51 Ответить
Гарне відео , най так всі роблять , а ще по інструкції , що їм нещодавно видали - як вчинити самогубство , і не здатися в полон.
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04.12.2024 17:55 Ответить
Одразу видно, що ви бачите лише під носом. За горизонт дивляться лише кацапські пропагандони, які вже бачать чергову мобілізацію чергових патріотів, "воодушєвльонних подвігамі" соотєчєствєнніков.
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04.12.2024 18:05 Ответить
Там всі кретини , до них не дійде . Тисячі полонених кацапів , яких утримували в людських умовах , гарно годували, лікували , повернули в підорашку , і що ? Най половина, або третина розповіла правду , все одно лізуть до нас .
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04.12.2024 18:17 Ответить
Але у пропагандонів немає грунту розказувати про хєроїзм. Полонені для кацапів - зрадники. Вони не потраплять у новини кацапії. А оцей хЄрой буде мати мільйоні перегляди. Ось побачите.
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04.12.2024 18:32 Ответить
Вуйку, не сміши. У кацапів патєрь нєт.
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04.12.2024 18:52 Ответить
Звісно. Проте пропаганда скрізь. Навіть у параші в тюрмі.
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04.12.2024 19:04 Ответить
Ніхто там не хоче бути мертвим героєм. Хочуть кілька млн рублів підйомних і повернутись живим, щоб потратити ті рублі.
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04.12.2024 19:37 Ответить
помилка... все вірно
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04.12.2024 20:37 Ответить
це НЕ помилка...
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04.12.2024 23:07 Ответить
Молодець,кацап. Справжній воїн. Де там чергове відео з шістьма баранами,що здаються на заклання двом кацапам
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04.12.2024 22:51 Ответить
він не лише ВСЕ розуміє,але й всіляко сприяє героїзації кацапів. Колись печальні невторопи дізнаються,на кого він реально працював...
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04.12.2024 22:55 Ответить
Може чекав що в дрона акумулятор сяде. Акумулятора вистачило.
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04.12.2024 17:52 Ответить
Мог бы уже и сам застрелиться укуренным.
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04.12.2024 17:54 Ответить
А були б мізки, зумів би вижити. Треба було лише показати бажання. Але орк є орк.
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04.12.2024 17:54 Ответить
Скоро будуть просити 100 грам і огірок
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04.12.2024 17:56 Ответить
А потім насруть на стіл
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04.12.2024 18:22 Ответить
Не кожен має чим...
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04.12.2024 19:27 Ответить
Русскіє после першої не закушуть, який огірок
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04.12.2024 18:47 Ответить
Тоді огірок в сраку
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04.12.2024 19:08 Ответить
почалося... огірки витрачати
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04.12.2024 20:38 Ответить
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04.12.2024 20:48 Ответить
Гуманізьм однако...
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04.12.2024 18:03 Ответить
Питання до оператора дрона і Цензора: Нах@@я викладати це трогатільне відео? Щоб підкинути кацапським пропагандонам ідею для мосфільму про «мальчіка в трусіках» чи героя «Зою Космодемʼянського»?
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04.12.2024 18:04 Ответить
Вуйку, не сміши. Вони і так придумають будь-який сюжет. А тут наші хлопці закололи свиню, давши їй хрюкнути на прощання. Тим важче орку було здихати, бо стільки принад залишилося як от насолода від цигарки, якої більше не буде. Орку з розпуки мозок ще швидше вибухнув, ніж бімбочка долетіла до його дурної голови.
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04.12.2024 18:56 Ответить
Бо цей ресурс працює на кацапів. Всі,хто при пам'яті давно це зрозуміли.
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04.12.2024 22:58 Ответить
Скільки разів говорилось "куріння вбиває"
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04.12.2024 18:06 Ответить
Мабудь коли колють свиню більше викликає жалю, від неї хоть користь людям.
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04.12.2024 18:20 Ответить
А мог бы сидеть дома в своей Рязани и еще лет 30 умирать от рака легких.
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04.12.2024 19:11 Ответить
Гуманні хлопці, могли би не "тягнути резину", а відразу дали б "прикурити".
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04.12.2024 19:18 Ответить
Перекур перед концертом до Кобзона
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04.12.2024 19:20 Ответить
Добрі ви до цих мерзот ! Напевно що даремно - але такі ми вже, українці , є ! Давити їх потрібно як тарганів , не дивлячись що воно там просить - воно за гроші прийшло нас і наших дітей вбивати - тому якщо не ми їх , то вони наших рідних !!
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04.12.2024 19:32 Ответить
Крапля нікотину може отруїти насмерть коня, а москаля розриває на шматки.
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04.12.2024 19:40 Ответить
старе відео... мухи ползають по ньому...
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04.12.2024 19:48 Ответить
Зачем это? Козломордый испортил еще чуть чуть воздуха Украины.
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04.12.2024 21:17 Ответить
Це типу реклама, щоб кацапи більше палили і швидше дохли?
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04.12.2024 21:26 Ответить
На тому світі хай докурює...
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04.12.2024 22:06 Ответить
І ото нашо воно курить? Це ж шкідливо для здоров'я.
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04.12.2024 22:10 Ответить
Скільки ж невависті було на тій потворній кацапській харі
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04.12.2024 22:16 Ответить
А мухи вже сраку обліпили...знають на що сідати
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04.12.2024 23:03 Ответить
Ненав'язлива популяризація героїзму кацапів...
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04.12.2024 23:06 Ответить
 
 