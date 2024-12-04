Оккупант просит позволить оператору дрона выкурить последнюю сигарету: "Думает, пожалуй, нах#й он сюда приехал. Все, докурил?". ВИДЕО
После очередного штурма один из россиян спрятался в воронке в нескольких метрах от наших окопов. Солдат в плен решил не сдаваться. Оператор нашего дрона его обнаружил, дал выкурить последнюю сигарету и сбросил боеприпас на оккупанта.
В частности, акт милосердия к российскому захватчику проявили пилоты батальона "К-2" 54-й отдельной механизированной бригады, сообщает Цензор.НЕТ.
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