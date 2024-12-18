Общие боевые потери РФ с начала войны – около 766 690 человек (+1580 за сутки), 9571 танк, 21 164 артсистемы, 19 772 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 766 690 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.12.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 766690 (+1580) человек,
танков - 9571 (+4) ед,
боевых бронированных машин - 19772 (+21) ед,
артиллерийских систем - 21164 (+5) ед,
РСЗО - 1256 (+0) ед,
средства ППО - 1025 (+0) ед,
самолетов - 369 (+0) ед,
вертолетов - 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 20470 (+64),
крылатые ракеты - 2943 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 31610 (+60) ед,
специальная техника - 3652 (+2)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Танки перша сотня в цьому місяці
ББМ 400 од. в цьому місяці
П'ятсот одиниць броні на майже 25 тис чумардосів,
на одиницю броні 49 тушок - потужно.
Генштаб рапортує про майже 10,000 поцілених/вражених солдатами ЗСУ танків; британці- про більш ніж 3,000 знищених/таких, що не підлягають відновленню.
Де тут протиріччя?
Танк- живуча, ремонтопригодна скотиняка і одного кумулятивного заряду замало для повного його розпила на атоми.
Для розуміння, наскільки в засрашці все хєрово з виробництвом НОВИХ танків (а не модернізації корпусів зі зберігання чи дооснащення корпусів, з виробничих залишків 00х років, коли вони виконували великі постачання Т-90 для Індії): в 2023 році засрашка не виробила НІ ОДНОГО танку Т-14 "Армата".