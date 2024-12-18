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армия РФ (18059) Генштаб ВС (5784) ликвидация (3141) война в Украине (1209)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 766 690 человек (+1580 за сутки), 9571 танк, 21 164 артсистемы, 19 772 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

дрон знищив російську вундервафлю

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 766 690 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.12.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 766690 (+1580) человек,

танков - 9571 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 19772 (+21) ед,

артиллерийских систем - 21164 (+5) ед,

РСЗО - 1256 (+0) ед,

средства ППО - 1025 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 20470 (+64),

крылатые ракеты - 2943 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 31610 (+60) ед,

специальная техника - 3652 (+2)

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втрати військ РФ в Україні

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Топ комментарии
+17
Чумардоси пруть і мруть
Танки перша сотня в цьому місяці
ББМ 400 од. в цьому місяці
П'ятсот одиниць броні на майже 25 тис чумардосів,
на одиницю броні 49 тушок - потужно.
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18.12.2024 07:47
+13
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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18.12.2024 08:42
+6
А скільки кажуть кацапи?
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18.12.2024 08:32
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Правила форума Совет форумчан
Чумардоси пруть і мруть
Танки перша сотня в цьому місяці
ББМ 400 од. в цьому місяці
П'ятсот одиниць броні на майже 25 тис чумардосів,
на одиницю броні 49 тушок - потужно.
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18.12.2024 07:47 Ответить
А от військове відомство Великої Британії каже, що Українська армія знешкодила лише 3000 рашистських танків! Як так може бути? Треба Генштабу ЗСУ висловити Великій Британії рішучий протест за те, що вони нахабним чином втрічі занижають кількість знешкоджених танків!
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18.12.2024 08:20 Ответить
А скільки кажуть кацапи?
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18.12.2024 08:32 Ответить
А кацапи вже прийняли від "Мосфільму" все, що там було, і не виключено, що щось з цього вже й спалено.
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18.12.2024 09:49 Ответить
Патерь нет! Только санитарние🤪
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18.12.2024 12:24 Ответить
Знищено 3000 основних бойових танків кацапії, решта, то мотлох який вони відновили та поставили в стрій.
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18.12.2024 08:55 Ответить
У Генштаба ЗСУ та британців різні системи підрахунку.
Генштаб рапортує про майже 10,000 поцілених/вражених солдатами ЗСУ танків; британці- про більш ніж 3,000 знищених/таких, що не підлягають відновленню.
Де тут протиріччя?
Танк- живуча, ремонтопригодна скотиняка і одного кумулятивного заряду замало для повного його розпила на атоми.
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18.12.2024 09:07 Ответить
А по Оріксі підтверджених по фото і відео.3000 це втрачені повністю,в які входять і захоплені.
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18.12.2024 09:30 Ответить
Там є слово "основних". Тобто є другорядні.
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18.12.2024 10:36 Ответить
"Основним" бойовим танком у росіяк вважається т-72 та ряд його модифікацій
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18.12.2024 12:56 Ответить
За 1000 днів війни якщо вірити британській розвідці!то в день по 3 танки!?
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18.12.2024 08:31 Ответить
Ну, так. Армату же не можливо знищити.
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18.12.2024 08:34 Ответить
бо її немає ...
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18.12.2024 09:43 Ответить
Ну так, це правда. Важко знищити те, чого немає. Принаймні в товарних кількостях. За різними оцінками, за 10 років засрашка виробила тих "армат" - на 2 танкові роти, 20 машин. Тобто, навіть не батальйонів.

Для розуміння, наскільки в засрашці все хєрово з виробництвом НОВИХ танків (а не модернізації корпусів зі зберігання чи дооснащення корпусів, з виробничих залишків 00х років, коли вони виконували великі постачання Т-90 для Індії): в 2023 році засрашка не виробила НІ ОДНОГО танку Т-14 "Армата".
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18.12.2024 14:10 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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18.12.2024 08:42 Ответить
 
 