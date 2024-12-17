РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9285 посетителей онлайн
Новости Видео Война
57 565 111
КНДР (1100) ликвидация (3141) Курск (850)

Северокорейские ликвидированные наемники лежат в поле Курской области. ВИДЕО

Бойцы сводной стрелковой бригады Департамента патрульной полиции бригады "Хищник" в Курской области ликвидировали группу северокорейских военных в Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, воины зафиксировали на камеру беспилотника уже ликвидированных наемников.

окупант

окупант

окупант

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники в Черниговской области сбили российский FPV-дрон на оптоволокне. ФОТОРЕПОРТАЖ
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+37
показать весь комментарий
17.12.2024 21:59
+31
Хто не в курсі , північнокорейскі спецназівці тренуються на живих людях , в'язнях або тих хто впав в немилість перед режимом , так що кожен з цих паскуд є кривавими убивцями і садистами .
показать весь комментарий
17.12.2024 21:43
+25
Ушлі в поля вечного урожая риса...
показать весь комментарий
17.12.2024 21:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
то було питання риторичне
показать весь комментарий
19.12.2024 08:15 Ответить
Всі з перемотаними ногами, тобто у них був час подумати, що відбувається.
показать весь комментарий
18.12.2024 09:06 Ответить
Якщо чесно то фото не дуже інформативні (усьо на "доверії") - ці мертві солдати можуть бути якутами, або бурятами з далекосхідних регіонів Росії (Бурятія, Біробіджан, Хабарівський Край) або навіть чукчами з Анадирського улусу........
показать весь комментарий
18.12.2024 10:21 Ответить
Насправді то тільки для нас корейці,якути,японці,китайці,буряти...і так далі на одне лице.Самі вони відрізняють одне одного так само безпомилково,як ми негра від білого...
показать весь комментарий
18.12.2024 11:27 Ответить
Той, що з двома джгутами - на Брєжнєва схожий
показать весь комментарий
18.12.2024 11:15 Ответить
І що з того? Таких самих "корейців" ловили в Охтирці в березні 2022 року. І взагалі, в даному випадку яка різниця кацапи, буряти чи корейці?
показать весь комментарий
18.12.2024 12:42 Ответить
показать весь комментарий
18.12.2024 13:39 Ответить
КНДРашка побила
показать весь комментарий
18.12.2024 13:42 Ответить
показать весь комментарий
18.12.2024 13:44 Ответить
ще й розулися, та ленточки червоні пов'язали
показать весь комментарий
18.12.2024 17:11 Ответить
Глас ускій значіт хрюзьгий
показать весь комментарий
18.12.2024 20:15 Ответить
Страница 2 из 2
 
 