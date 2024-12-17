Северокорейские ликвидированные наемники лежат в поле Курской области. ВИДЕО

Бойцы сводной стрелковой бригады Департамента патрульной полиции бригады "Хищник" в Курской области ликвидировали группу северокорейских военных в Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, воины зафиксировали на камеру беспилотника уже ликвидированных наемников.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники в Черниговской области сбили российский FPV-дрон на оптоволокне. ФОТОРЕПОРТАЖ