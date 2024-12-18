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Уничтожены 51 из 81 "Шахеда", еще 30 - локационно потеряны, - Воздушные силы

Шахед над Україною

В ночь на 18 декабря 2024 года войска РФ атаковали территорию Украины 81-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 51 ударного БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

Вследствие активного противодействия Сил обороны 30 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

"Попаданий не зафиксировано, информация о разрушениях или пострадавших не поступала", - отмечают в Воздушных силах.
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Ніяк не збагну: "локаційно втрачено" - це придушили РЕБом і воно впало, чи розвернули і воно полетіло за іншим призначенням?
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18.12.2024 12:18 Ответить
 
 