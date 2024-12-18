Достройка Хмельницкой АЭС будет способствовать сотрудничеству США и Украины в атомной энергетике, - Хербст
Экс-посол США в Украине (2003-2006) и Старший директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст поддержал намерение Верховной рады принять проект закона о достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Поскольку воздушная кампания Москвы против украинской энергетической инфраструктуры продолжается, приятно видеть, что Рада рассматривает законодательство по завершению строительства Хмельницкой АЭС, что должно происходить в сотрудничестве с американскими компаниями. Это будет способствовать энергетической независимости Украины и дальнейшему сотрудничеству между США и Украиной в области атомной энергетики", - написал Посол.
На этой неделе Верховная рада намерена рассмотреть правительственный проект закона о достройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, которые готовы на 80% и 25% соответственно.
Проектная мощность этих энергоблоков составляет 2,2 ГВт.
Пожалуйста, подождите...
4 березня 2022 року в ході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_2022) повномасштабного російського вторгнення, електростанція була https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%95%D0%A1 захоплена російськими військами."
Що там із слідством?
Вже скоро 3 роки. Цього не достатньо для татарівського "розслідування"?
Є три взагалі теоретичні варіанти як можуть профінансувати «велике атомне будівництво 🏗️»:
- з державного бюджету
- з грошей самого Енергоатому. Ну тобто за рахунок збільшення тарифів
Я відверто здивований, що наші корупціонери додумалися не говорити це публічно. І в тому числі депутатам і ОП придумали ще третій фантастичний варіант:
«Будівництво профінансують міфічні міжнародники»👌
🤦♂️План елегантний, але в якись момент почались питання «а ось ці добрі іноземці, які готові 100-200 млрд грн віддати це хто?».
🤯Ну і тут вже впізнаємо руку мастерів, вони просто зарядили якісь замовні публікації що ЄС і США і підтримують і готові грошей дати)))
📨Вже як тиждень у нас є листи і від ЄС і США що вони НЕ підтримують і тим більше НЕ будуть фінансувати. Взагалі питають, що там з наглядовою радою)))
📰Але і це не зупинило наших корупціонерів і тому вже дійшло до публічних заяв, щоб точно зупинити маніпуляцію)
А зелену афероенергію - геть!
И каким боком оно способствует если хотят купить энергоблоки у болгар КАЦАПСКОГО производства? Да к тому же эти блоки вдруг резко подорожали с 605 млн. евро до 1,1 млрд. ( ОПа уже заложила навар).