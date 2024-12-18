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Хербст (123) Хмельницкая АЭС (36)

Достройка Хмельницкой АЭС будет способствовать сотрудничеству США и Украины в атомной энергетике, - Хербст

Гербст виступає за добудову Хмельницької АЕС

Экс-посол США в Украине (2003-2006) и Старший директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст поддержал намерение Верховной рады принять проект закона о достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Поскольку воздушная кампания Москвы против украинской энергетической инфраструктуры продолжается, приятно видеть, что Рада рассматривает законодательство по завершению строительства Хмельницкой АЭС, что должно происходить в сотрудничестве с американскими компаниями. Это будет способствовать энергетической независимости Украины и дальнейшему сотрудничеству между США и Украиной в области атомной энергетики", - написал Посол.

На этой неделе Верховная рада намерена рассмотреть правительственный проект закона о достройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, которые готовы на 80% и 25% соответственно.

Проектная мощность этих энергоблоков составляет 2,2 ГВт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейская ассоциация атомной энергетики поддерживает достройку двух энергоблоков Хмельницкой АЭС
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Топ комментарии
+9
Може якось повернути Запоріжську АЕС яку зуйло з єрмаком здали *****?
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18.12.2024 09:30
+6
Зєля Ірьмаковський, так хто здав Південь? Хто здав ЗАЕС?
Що там із слідством?
Вже скоро 3 роки. Цього не достатньо для татарівського "розслідування"?
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18.12.2024 09:47
+4
Добудова? Війна закінчилася?! Ракети не літають?
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18.12.2024 09:32
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Може якось повернути Запоріжську АЕС яку зуйло з єрмаком здали *****?
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18.12.2024 09:30 Ответить
І Керченську б добудувати...
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18.12.2024 09:52 Ответить
Із Запорізькою АЕС, скоріше за усе, прийдеться попрощатись. Після встановлення "справедливого миру", за вєрсією дерьмака, АЕС надовго буде втрачена. Та й в разі якогось дива, її запуск неможливий дотоді, поки не відновлять Каховське водосховище. Якось так...
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18.12.2024 15:59 Ответить
Добудова? Війна закінчилася?! Ракети не літають?
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18.12.2024 09:32 Ответить
а американські компанії про це знають?... бо вкладемось самі, як в дороги...
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18.12.2024 09:33 Ответить
"Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F атомна електростанція в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні, у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF степовій зоні біля колишнього берегу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5 Каховського водосховища у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Запорізькій області, поруч із містом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80 Енергодар. Це найбільша в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Європі й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83 третя у світі за сукупною потужністю атомна електростанція. Вона складається з шести атомних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA енергоблоків по 1 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82 ГВт кожен.

4 березня 2022 року в ході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_2022) повномасштабного російського вторгнення, електростанція була https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%95%D0%A1 захоплена російськими військами."
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18.12.2024 09:33 Ответить
А як добре все починалося...
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18.12.2024 09:47 Ответить
Зєля Ірьмаковський, так хто здав Південь? Хто здав ЗАЕС?
Що там із слідством?
Вже скоро 3 роки. Цього не достатньо для татарівського "розслідування"?
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18.12.2024 09:47 Ответить
https://t.me/yzheleznyak/11006

Є три взагалі теоретичні варіанти як можуть профінансувати «велике атомне будівництво 🏗️»:
- з державного бюджету
- з грошей самого Енергоатому. Ну тобто за рахунок збільшення тарифів

Я відверто здивований, що наші корупціонери додумалися не говорити це публічно. І в тому числі депутатам і ОП придумали ще третій фантастичний варіант:
«Будівництво профінансують міфічні міжнародники»👌

🤦‍♂️План елегантний, але в якись момент почались питання «а ось ці добрі іноземці, які готові 100-200 млрд грн віддати це хто?».

🤯Ну і тут вже впізнаємо руку мастерів, вони просто зарядили якісь замовні публікації що ЄС і США і підтримують і готові грошей дати)))

📨Вже як тиждень у нас є листи і від ЄС і США що вони НЕ підтримують і тим більше НЕ будуть фінансувати. Взагалі питають, що там з наглядовою радою)))

📰Але і це не зупинило наших корупціонерів і тому вже дійшло до публічних заяв, щоб точно зупинити маніпуляцію)
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18.12.2024 09:54 Ответить
Електроенергія - це кров економіки. Тому, чим більше атомки - тим краще.
А зелену афероенергію - геть!
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18.12.2024 10:11 Ответить
Саме головне по цій станції - вона розрахована на встановлення російського обладнення - тоб то для добудови треба закупати йього у рашки - як вам таке. Так хто фінансує війну рашистів проти України - слуги наріду, кабмін, зеленский.
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18.12.2024 10:23 Ответить
Це сприятиме ... подальшій співпраці між США й Україною в галузі атомної енергетики", - написав Посол. Джерело: https://censor.net/ua/n3525680

И каким боком оно способствует если хотят купить энергоблоки у болгар КАЦАПСКОГО производства? Да к тому же эти блоки вдруг резко подорожали с 605 млн. евро до 1,1 млрд. ( ОПа уже заложила навар).
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18.12.2024 10:37 Ответить
Та ж зняли з розгляду у зрадоВРУ.
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18.12.2024 10:46 Ответить
 
 