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Бойцы 425-го ОШБ в потемках зачищают село от оккупантов на покровском направлении. ВИДЕО

Бойцы 425-го отдельного штурмового батальона "СКАЛА" ликвидировала группу оккупантов, которые прорвались в село на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована запись успешных контрнаступательных действий украинских воинов.

"Видео боевой работы воинов 425-го отдельного штурмового батальона "СКАЛА", которые героически отражают прорыв российских войск на Покровском направлении. Отлично спланированная операция наших штурмовиков: с помощью гранат, сбрасываний и дронов-камикадзе при поддержке БМП Bradley бойцы уничтожают здания, в которых базировались оккупанты", - отмечается в комментарии к записи.

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Гарна робота-виконавцям респект...
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18.12.2024 12:02 Ответить
Кацапи мабуть не розбираються в дорожних знаках, а даремно:

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18.12.2024 12:11 Ответить
Дкуємо миленькі наші ЗСУ.
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18.12.2024 13:18 Ответить
гарна робота
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18.12.2024 17:32 Ответить
 
 