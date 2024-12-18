49 вражеских атак отбиты на Курщине, войска РФ активно проводят штурмы на Покровском направлении, - Генштаб

Ситуация на фронте остается напряженной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу значительные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

В целом, как отмечается, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 199 боевых столкновений.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив четыре ракеты, 51 авиаудар, в частности сбросил 75 КАБ. Кроме этого, совершил более 4300 обстрелов, из них 89 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения около 1800 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Волчанские Хутора Харьковской области; Сергеевка, Терны, Ивановка, Федоровка, Резниковка, Выемка, Серебрянка, Васюковка, Пазено, Романовка, Великая Новоселка Донецкой области.

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Удары по врагу

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Напоминается также, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1580 человек. Также украинские воины обезвредили 4 танка, 21 боевую бронированную машину, 5 артиллерийских систем, 64 БпЛА оперативно-тактического уровня, 60 автомобилей и 2 единицы специальной техники.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении враг четыре раза без успеха штурмовал позиции наших защитников вблизи населенного пункта Волчанск, при этом применял штурмовую авиацию.

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки и Лозовой.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, активно применяя авиацию на Лиманском направлении, враг атаковал 21 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Зеленого Гая, Тернов, Новоегоровки, Макеевки и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении наши войска отбили девять атак противника вблизи Григорьевки, Белогоровки, Северска и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении за минувшие сутки состоялось три боевых столкновения в районе населенных пунктов Часов Яр и Ступочки.

Также отмечается, что активно применяя бомбардировочную авиацию на Торецком направлении, враг совершил семь атак в сторону Торецка.

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"На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Даченского, Нового Труда, Нововасильевки, Песчаного, Новооленовки, Новопустинки, Чумацкого, Украинки, Сухого Яра и Новоелизаветовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 28 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Дачного, Сонцовки, Старых Тернов, Курахово и Янтарного", - говорится в сообщении.

Обстановка на Юге

По информации Генштаба, на Времевском направлении противник совершил 27 штурмов наших позиций в районах Константинопольского, Сухих Ялов, Сторожевого, Новоселок, Темировки, Новополя и Новодаровки.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три атаки врага вблизи Новоандреевки, Орехова и Новоданиловки.

Четыре раза без успеха войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

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Обстановка на Севере

"За прошедшие сутки на Курском направлении наши защитники отбили 49 вражеских атак, враг совершил около пятисот артиллерийских обстрелов, нанес восемь авиаударов, сбросив 10 КАБ", - отмечают в Генштабе.

Также отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.