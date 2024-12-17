На фронте произошло 88 боевых столкновений, больше всего враг атакует на Курщине, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 16:00 количество боевых столкновений на фронте возросло до 88.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Винторовка, Петрушевка, Новодмитровка, Поповка, Новодмитровка Сумской области; Возрожденовское Харьковской области; Михальчина Слобода Черниговской области.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении противник нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по району населенного пункта Волчанские Хутора.

На Купянском направлении российские оккупанты атакуют Силы обороны в районе Лозовой.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинцев вблизи Вишневого, Твердохлебово, Зеленого Гая, Тернов и в Серебрянском лесу. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении враг атакует районы населенных пунктов Белогоровка, Северск и Верхнекаменское. Две из восьми атак противника отбиты - продолжаются бои.

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Краматорское направление атаковано в районах Часова Яра и Ступочек, три попытки россиян потеснить наших защитников с занимаемых позиций не имели успеха. В то же время противник сбросил шесть управляемых авиационных бомб вблизи Пазено и Васюковки.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районе Торецка, продолжаются три атаки противника, один штурм захватчиков наши защитники успешно отбили.

На Покровском направлении с начала суток российские захватчики осуществили 13 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Нового Труда, Новоалексеевки, Песчаного, Новооленовки и Новоелизаветовки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили шесть атак противника, семь боестолкновений - еще продолжаются.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 15 раз вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Курахово и Янтарное. Девять попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.

На Времевском направлении состоялось пять вражеских атак неподалеку от Константинопольского, Сухих Ялов, Сторожевого, Новоселки и Новодаровки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

Ситуация на других направлениях

На Гуляйпольском направлении сегодня враг активных действий не проводил.

Два боестолкновения произошли в районах Новоандреевки и Новоданиловки на Ореховском направлении.

Также один раз враг, несмотря на применение штурмовой авиации, без успеха атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.

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Продолжается операция в Курской области РФ. С начала суток российские самолеты нанесли 3 удара пятью КАБ. Украинские воины за сегодня отбили 29 вражеских атак, до сих пор продолжаются четыре боестолкновения.