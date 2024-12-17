РФ увеличила интенсивность наступления на 3 направлениях, пытается прорвать оборону, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что российские войска увеличили интенсивность наступления на трех направлениях.
Об этом он заявил во время онлайн-выступления на Всеукраинском конгрессе местных и региональных общин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Самая сложная ситуация сейчас на покровском и кураховском направлениях, противник также значительно увеличил интенсивность наступательных действий на Краматорском, Торецком, Времевском направлениях, где пытается прорвать оборону наших войск, но успеха не имеет", - сказал главнокомандующий ВСУ.
Сырский добавил, что на юге Украины обстановка напряженная, но контролируемая.
Ситуация на фронте
Ранее DeepState сообщал, что россияне оккупировали населенный пункт Анновку Донецкой области. Имеют продвижение возле населенных пунктов Покровского, Волновахского районов области и на Курщине.
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Все задачи, поставленные Президентом и руководством страны перед Вооруженными силами в 2024 году, полностью выполнены.
Да пошла она нах.й эта курская область! - добавила Му-му ...
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Особенно впечатляет сильное и ёмкое слово "ВСЕ" ...
Неужели и задачу по взятию села Мокрецы уже выполнили ! ?
Да это же прямо какие-то чудо-богатыри суворовские !
"Мы русские ! Какой восторг !" (генералиссимус Суворов-Рымникский)
на Цезор. нет знову "Сирський сказав ...." і знову бла-бла-бла.
Ти грьобаний пресс-генерал може військами займешся, а по всіх пабліках піаром займатимешся?!
Тільки не забудьте демократія поки не заважає йому то хай буде...... Потім щоб не стогнали
Чи про батьків, які спокійненько на кацапії мешкають?
Але то нічого, він сказав «здам», значить здасть…
яка відбуває якесь покарання,і не вірить в те що він робить.
дякую, кеп!