РФ увеличила интенсивность наступления на 3 направлениях, пытается прорвать оборону, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что российские войска увеличили интенсивность наступления на трех направлениях.

Об этом он заявил во время онлайн-выступления на Всеукраинском конгрессе местных и региональных общин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Самая сложная ситуация сейчас на покровском и кураховском направлениях, противник также значительно увеличил интенсивность наступательных действий на Краматорском, Торецком, Времевском направлениях, где пытается прорвать оборону наших войск, но успеха не имеет", - сказал главнокомандующий ВСУ.

Сырский добавил, что на юге Украины обстановка напряженная, но контролируемая.

Ситуация на фронте

Ранее DeepState сообщал, что россияне оккупировали населенный пункт Анновку Донецкой области. Имеют продвижение возле населенных пунктов Покровского, Волновахского районов области и на Курщине.

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