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РФ увеличила интенсивность наступления на 3 направлениях, пытается прорвать оборону, - Сырский

РФ збільшила інтенсивність наступу на сході: заява Сирського

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что российские войска увеличили интенсивность наступления на трех направлениях.

Об этом он заявил во время онлайн-выступления на Всеукраинском конгрессе местных и региональных общин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Самая сложная ситуация сейчас на покровском и кураховском направлениях, противник также значительно увеличил интенсивность наступательных действий на Краматорском, Торецком, Времевском направлениях, где пытается прорвать оборону наших войск, но успеха не имеет", - сказал главнокомандующий ВСУ.

Сырский добавил, что на юге Украины обстановка напряженная, но контролируемая.

Ситуация на фронте

Ранее DeepState сообщал, что россияне оккупировали населенный пункт Анновку Донецкой области. Имеют продвижение возле населенных пунктов Покровского, Волновахского районов области и на Курщине.

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Топ комментарии
+13
Тобі допоможе 95 квартал за якого порвав баян
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17.12.2024 16:02
+10
Та шось дії цього генерала ...схожі на планомірну здачу української теріторії ...тихим сапом ...
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17.12.2024 15:47
+9
Після звільнення Залужного, керівництво ВСУ стало схоже на кукольний театр Карабаса-барабаса, де Буратіна створив структуру підлеглих собі подібних
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17.12.2024 16:00
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Ти ж генерал! - кумекаи шоб зупинити кацапів
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17.12.2024 15:27 Ответить
Маючи у всьому перевагу супротивника, та ще й у рази, важко це зробити. Чи може ви знаєте якийсь секрет, то не соромтесь, розкажіть. Тут ******* розповідати про стандарти НАТО, от якби в них забрати всю авіацію, ракети, танки, дати ржавого калаша і виставити одного проти десяти кацапів, яб подивився на цю титанічну битву…
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17.12.2024 15:56 Ответить
І. Якубець - генерал - десантник - сказав шо потрібно перестати відступати - бо після Авдіівки Бахмута Сєверодонецька - кацап дожене і вб"є тебе в Покровську Слов"янську Констянтинівці - губимо Украіну
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17.12.2024 16:09 Ответить
Якубець великий авторитет, в 1977 закінчив Рязанське десантне, в 1998 році був назначений керувати всіма аеромобільними військами України, сім років командував. Тільки я ні разу не чув, щоб він тоді щось казав про згубність політики керівництва країни, по зрадницькому роззброєнню, знищенню збройних сил України, його все влаштовувало, а тепер в 69 років він прозрів, і намагається давати поради, дивні дива. Ви ще Кузьмука знайдіть, но той хитрий, десь ховається, писок свій не розкриває, бо ще спитають куди ділись літаки, танки та системи ППО, які ми зараз по всьому світу клянчемо...
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17.12.2024 17:24 Ответить
Ну чого ж - ось і азовець Євген Чуднецов - нас спасе тільки жорстокість - до ворога і до себе
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17.12.2024 17:36 Ответить
З цим згоден.
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17.12.2024 18:30 Ответить
начальник Генштаба ВС РФ генерал Герасимов заявил 18 декабря:

Все задачи, поставленные Президентом и руководством страны перед Вооруженными силами в 2024 году, полностью выполнены.

Да пошла она нах.й эта курская область! - добавила Му-му ...

------------

Особенно впечатляет сильное и ёмкое слово "ВСЕ" ...

Неужели и задачу по взятию села Мокрецы уже выполнили ! ?

Да это же прямо какие-то чудо-богатыри суворовские !

"Мы русские ! Какой восторг !" (генералиссимус Суворов-Рымникский)
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18.12.2024 14:51 Ответить
Та шось дії цього генерала ...схожі на планомірну здачу української теріторії ...тихим сапом ...
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17.12.2024 15:47 Ответить
Приїдь допоможи, бо без тебе ніяк…
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17.12.2024 15:50 Ответить
Тобі допоможе 95 квартал за якого порвав баян
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17.12.2024 16:02 Ответить
До чого тут одразу "квартал"? Бо багато коментарів в цій темі наче з божевільні. Дійсно, є якийсь чарівний секрет, як зупинити ворога, який в усьому перевагає? Ах, я забув: треба кинути на війну молодь
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17.12.2024 17:40 Ответить
Без вас подоляків ніяк.
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17.12.2024 16:28 Ответить
Не переймайся, Стогни далі...
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17.12.2024 17:25 Ответить
Переглядаю стрічку новин на Укр. нет і там через кілька заголовків: "Сирський заявив ....", "Сирський розказав ...." і т. д. і т. п.
на Цезор. нет знову "Сирський сказав ...." і знову бла-бла-бла.
Ти грьобаний пресс-генерал може військами займешся, а по всіх пабліках піаром займатимешся?!
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17.12.2024 15:51 Ответить
При Залужном такого не было, но Владыка Лохов Зеленский был недоволен темпами наступления...
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17.12.2024 15:52 Ответить
Після звільнення Залужного, керівництво ВСУ стало схоже на кукольний театр Карабаса-барабаса, де Буратіна створив структуру підлеглих собі подібних
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17.12.2024 16:00 Ответить
Головнокомандувачу ЗСУ нєх. робити у цей переломний для країни час, як виступати на конгресі місцевих і регіональних громад? Ворог рве наш фронт, захоплює міста і села, а це падло вручає медальки і малюється перед камерами...
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17.12.2024 16:04 Ответить
Поверніть Залужного! Жодного квадратного километра при Сирському не звільнено, навіть віддали те, що було звільнено при Залужному.
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17.12.2024 16:19 Ответить
Так тому і ржавого сховали, все іде по плану, скинуть все на сирка, а ржавого розумний нарід вибере директором.
Тільки не забудьте демократія поки не заважає йому то хай буде...... Потім щоб не стогнали
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17.12.2024 17:52 Ответить
Але Сирський не спить, все про нарід думає…
Чи про батьків, які спокійненько на кацапії мешкають?
Але то нічого, він сказав «здам», значить здасть…
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17.12.2024 18:18 Ответить
Щось на всіх світлинах у Сирського якийсь приречений вираз обличчя, як у людини
яка відбуває якесь покарання,і не вірить в те що він робить.
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17.12.2024 18:40 Ответить
РФ збільшила інтенсивність наступу на 3 напрямках, намагається прорвати оборону, - Сирський Джерело: https://censor.net/ua/n3525534
дякую, кеп!
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17.12.2024 22:53 Ответить
Це якийсь статист!
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18.12.2024 09:37 Ответить
Твоя дірявая оборона давно прована, котел за котлом кожного дня
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18.12.2024 09:57 Ответить
Терміново повертайте Залужного! Сирка під трибунал!
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18.12.2024 11:21 Ответить
Это не вина одного генерала, что отступают,вина всего войска, если приняли бой ни шагу назад,а по другому не надо было принимать бой.
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18.12.2024 15:10 Ответить
 
 