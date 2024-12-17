Враг оккупировал Анновку на Донетчине и продвинулся около 9 населенных пунктов, - DeepState

Россияне оккупировали населенный пункт Анновку Донецкой области. Имеет продвижение возле населенных пунктов Покровского, Волновахского районов области и на Курщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом DeepState.

"Враг оккупировал Анновку, а также продвинулся возле Кругленького (Курская область РФ), Дальнего, Успеновки, Песчаного, Сторожевого (Волновахский район), Трудового, в Курахово, Шевченко и Константинопольском", - говорится в сообщении.

Напомним, сейчас Силы обороны проводят стабилизационные меры возле Успеновки в Донецкой области. Она предусматривает "максимальное изматывание врага, уничтожение его ресурса, сохранение нашего личного состава".

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