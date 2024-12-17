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оккупация (9998) Донецкая область (8786) Волновахский район (39) Покровский район (174) Сторожевое (9) Анновка (3) Шевченко (17) Курахово (112) Дальнее (9) Константинопольское (7) Трудовое (6) Успеновка (13) Песчаное (10) война в Украине (1209)

Враг оккупировал Анновку на Донетчине и продвинулся около 9 населенных пунктов, - DeepState

Россияне оккупировали населенный пункт Анновку Донецкой области. Имеет продвижение возле населенных пунктов Покровского, Волновахского районов области и на Курщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом DeepState.

"Враг оккупировал Анновку, а также продвинулся возле Кругленького (Курская область РФ), Дальнего, Успеновки, Песчаного, Сторожевого (Волновахский район), Трудового, в Курахово, Шевченко и Константинопольском", - говорится в сообщении.

Оновлена карта DeepState

Напомним, сейчас Силы обороны проводят стабилизационные меры возле Успеновки в Донецкой области. Она предусматривает "максимальное изматывание врага, уничтожение его ресурса, сохранение нашего личного состава".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты оккупировали Зорю и продвинулись в Курахово и еще около 4 населенных пунктов, - DeepState. КАРТА
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Топ комментарии
+15
Мабуть це геніально сплановано Планом перемоги найвеличнійшого планувальника планів у вс'ому світі. Ви тільки уявить собі шо він планував у Плані незламності який давно анонсував но так і не надав.
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17.12.2024 06:24
+9
Ти то не в траншеї досі а сериш на цензорі тому що в тебе вже вік не той, хворобливий занадто чи пандусу не вистачає на фронт, а так би, ти розпустив чуприну, нагострив шаблю і поїхав би всім показав "козацький дух"! Правда ж, саме так би зробив?
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17.12.2024 06:48
+7
Нахер та Донеччина? У нас у Курської області Суджа наша! Да и 211 млрд. грн МО зекономила на закупівлях озброєння. Гроші повернуться до бюджету і зелена шобла буде будувати дороги і спонсурувати Марафон!
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17.12.2024 08:40
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Мабуть це геніально сплановано Планом перемоги найвеличнійшого планувальника планів у вс'ому світі. Ви тільки уявить собі шо він планував у Плані незламності який давно анонсував но так і не надав.
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17.12.2024 06:24 Ответить
А може це недостатня робота ТЦК, яка диванних політичних єкспердів намагається пристроїти до захисту Батьківщини? Озброєння навалом, от тільки потенціальні вояки в Буковелі...
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17.12.2024 06:35 Ответить
Ти то не в траншеї досі а сериш на цензорі тому що в тебе вже вік не той, хворобливий занадто чи пандусу не вистачає на фронт, а так би, ти розпустив чуприну, нагострив шаблю і поїхав би всім показав "козацький дух"! Правда ж, саме так би зробив?
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17.12.2024 06:48 Ответить
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17.12.2024 07:18 Ответить
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17.12.2024 08:15 Ответить
"вояки в Буковелі..." =ну й на Цензорі експерти контролери тусуються.
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17.12.2024 07:29 Ответить
Ви за мобілізацію? Так її планово та планомірно просрав нацвеличнійший планувальни планів як то в їм було сплановоно і заплановано, а ТЦК тут не до чого.
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17.12.2024 08:14 Ответить
"...найвеличнійшого планувальника найпотужніших планів у вс'ому світі..."
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17.12.2024 18:33 Ответить
Значить, каву не питимемо...
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17.12.2024 06:27 Ответить
У Франції на це все можна чекати. VIVA LA REPUBLICA!
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17.12.2024 06:41 Ответить
Проксі. Я позавчора трішки покритикував преЗЕдента.
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17.12.2024 06:46 Ответить
Лапотне, а що то є "дніпропетровськ"? В тебе балалайка відпала😁
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17.12.2024 08:16 Ответить
Дніпропетровськ - так називають м.Дніпро ті, для яких "Днєпрапітровск нікаґда нібудіт біндєравскім".
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17.12.2024 18:35 Ответить
Скажить відверто, Альоша, чому від ваших постів так смердить щами, лаптями, онучами та обдзюреними портками з пареною ріпою? Ви часом не пензюк?
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17.12.2024 08:19 Ответить
Інформація щодо окупації Ганнівки затримана на дві доби.
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17.12.2024 08:05 Ответить
Нахер та Донеччина? У нас у Курської області Суджа наша! Да и 211 млрд. грн МО зекономила на закупівлях озброєння. Гроші повернуться до бюджету і зелена шобла буде будувати дороги і спонсурувати Марафон!
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17.12.2024 08:40 Ответить
Все згідно плану, оманського плану.
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17.12.2024 09:10 Ответить
А Зеленський "молодець".
Як у нього гарно головнокомандувати виходить...

За перші 3 дні 20% території України віддав.
Тепер по 2-3 населенних пункта на день здає.
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17.12.2024 13:10 Ответить
Дзвонив друг, який воює там сказавши що вірити DeepState себе не поважати
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17.12.2024 14:35 Ответить
зареєструвались на цензорі годину тому, щоб без пруфів підкинути гімна на вентилятор ?
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17.12.2024 15:27 Ответить
Забули додати: "Вірю тільки Зеленському!"
Пишіть заяву на звільнення!
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17.12.2024 18:58 Ответить
...Єрмаку та 5-6 ефективним менеджерам теж. І ніхто досі не малював їх всіх на одній картині, нема відданих митців
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17.12.2024 21:27 Ответить
бляха, маршем йдуть
оце так зебіл спритного командувача ЗСУ поставив
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17.12.2024 18:34 Ответить
 
 