Рашисты оккупировали Зорю и продвинулись в Курахово и еще около 4 населенных пунктов, - DeepState. КАРТА
Российские войска захватили село Заря Донецкой области, имеют продвижение возле ряда населенных пунктов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deepstate.
"Карта обновлена. Враг оккупировал Зарю, а также продвинулся в Новотроицком, Успеновке, Курахово, Сонцевке и возле Веселого Гая", - говорится в сообщении.
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