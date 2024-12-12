Рашисты оккупировали Зорю и продвинулись в Курахово и еще около 4 населенных пунктов, - DeepState. КАРТА

Российские войска захватили село Заря Донецкой области, имеют продвижение возле ряда населенных пунктов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deepstate.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Зарю, а также продвинулся в Новотроицком, Успеновке, Курахово, Сонцевке и возле Веселого Гая", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ продвинулись в Курахово, возле Торецка и в ряде населенных пунктов. Враг отброшен от Константинопольского, - DeepState. КАРТЫ