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Новости Война
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Рашисты оккупировали Зорю и продвинулись в Курахово и еще около 4 населенных пунктов, - DeepState. КАРТА

Российские войска захватили село Заря Донецкой области, имеют продвижение возле ряда населенных пунктов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deepstate.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Зарю, а также продвинулся в Новотроицком, Успеновке, Курахово, Сонцевке и возле Веселого Гая", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ продвинулись в Курахово, возле Торецка и в ряде населенных пунктов. Враг отброшен от Константинопольского, - DeepState. КАРТЫ

Ворог окупував село Зоря на Донеччині: карта 12 грудня

Автор: 

оккупация (10135) Донецкая область (9612) Покровский район (540) Курахово (122) Веселый Гай (6) Заря (4) Сонцовка (9) Успеновка (23) Новотроицкое (8) война в Украине (3761)


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Топ комментарии
+4
Трясця, трясця, трясця. Є низка генералів, які сидять без діла, бо їм дЄрмак "нє давєряєт". Група штабістів була звільнена разом з Залужним. Курва, для чого ? Що їх не влаштовувало ? Що це за підорське перезавантаження ? Лідор не став кутузовим, а дЄрмак патріотом. Після перезавантаження. Хто з цих двох ініціаторів зупинить кацапів ?
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12.12.2024 16:45
+2
Зелену гидоту ненавиджу
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12.12.2024 17:50
+1
може вже пора аналізувати свої помилки в обороні? чи ще не пора? до Дніпра ще ого-го аж 50 км це їм днів на 10..., от тоді може й почнем аналізувати...
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12.12.2024 16:46
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Трясця, трясця, трясця. Є низка генералів, які сидять без діла, бо їм дЄрмак "нє давєряєт". Група штабістів була звільнена разом з Залужним. Курва, для чого ? Що їх не влаштовувало ? Що це за підорське перезавантаження ? Лідор не став кутузовим, а дЄрмак патріотом. Після перезавантаження. Хто з цих двох ініціаторів зупинить кацапів ?
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12.12.2024 16:45 Ответить
досить вже пхати сюди своїх дермаків та лідорів, може ще Трампа згадаємо? є конкретні відповідальні особи на цих напрямках, ну не може оборона сама себе організувати, це був хтось... зі званням, іменем й прізвищем...
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12.12.2024 16:49 Ответить
Є такий собі генерал Луценко, нещодавно навіть був нагороджений, я так розумію за здачу території та знищення наших солдат.
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12.12.2024 16:54 Ответить
ну звісно, за що нагороджувати тих, де все стабільно, оборона тримається, фронт не сиплеться... кругом одна стабільність, це нудно..., а тут все дінамічно, цікаво, кожен день щось нове..., тому таких людей й відзначають..., мабуть за те, що вони тримають всіх у тонусі...
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12.12.2024 17:21 Ответить
Та ні, не досить. Нам ці дві тварини обіцяли нові підходи, нові плани, нові контрнаступи. Попередні генерали хворі ! Всі кричали не чіпайте Залужного. Уперте бидло з 95 кварталу хрін поклали на всіх, і на нас з вами, пані. А що зараз ? Маємо, що маємо ! ??? Пішли ці бидляки під три чорти. А генералам дайте шанс врятувати країну. Це наше майбутнє. А не вибори Лідора ще раз.
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12.12.2024 19:50 Ответить
може вже пора аналізувати свої помилки в обороні? чи ще не пора? до Дніпра ще ого-го аж 50 км це їм днів на 10..., от тоді може й почнем аналізувати...
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12.12.2024 16:46 Ответить
Хто буде аналізувати ? Верховний на РНБО зі своїми невігласами ? План заради плану вже не працює. Аналіз заради аналізу теж не буде. Бо військову тактику аналізують зазвичай не артисти, а професійні військові. А їх прибрали з розрахунком на майбутні вибори.
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12.12.2024 19:54 Ответить
А держпідприємства з державною часткою навіть 100% відводять прибуток за кордон щоб там відкривати нові і нові відділення банків! Замість того щоб вкладатися в захист територій та безпеку громадян України!
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12.12.2024 16:49 Ответить
Зелену гидоту ненавиджу
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12.12.2024 17:50 Ответить
Чекаю на новину про тисячі дохлих кazапів.
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12.12.2024 18:04 Ответить
Десь там Сирський "працює". Так це завдяки чи всупереч?
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12.12.2024 19:44 Ответить
 
 