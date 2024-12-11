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Новости Война
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Войска РФ продвинулись в Курахово, возле Торецка и в ряде населенных пунктов. Враг отброшен от Константинопольского, - DeepState

Торецьк карта

Войска РФ имеют продвижение на территории Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deepstate.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Торецка (город Бахмутского района Донецкой области), Разлива (поселок Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области), Пушкино (поселок Покровской городской громады Покровского района Донецкой области), Черкасской Конопельки (село в Суджанском районе Курской области Российской Федерации), в Курахово (административный центр Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области), Шевченко (поселок Покровской городской громады Покровского района Донецкой области), Сонцовке (село Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области), а также был отброшен от Константинопольского (село Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: В Константиновке ранен человек, под обстрелами находились три района области. ФОТОрепортаж

Торецьк карта
Торецк

Розлив карта
Разлив

Пушкіне карта
Пушкино

Черкаська Конопелька карта
Черкасская Конопелька

Курахове карта
Курахово

Шевченко карта
Шевченко

Сонцівка карта
Солнцево

Костянтинопольське карта
Константинопольское

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг продвинулся в Сонцовке, Новотроицком, Шевченко и еще около 7 населенных пунктов.

Автор: 

Донецкая область (9603) Торецк (446) Шевченко (24) Курахово (122) Константинопольское (8) Сонцовка (9) Разлив (15)


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під час війни громадянин має повне право знищувати ворогів. до чого я веду, Кіріло Тимошенко - ворог, гроші вкрав, а фортифікацій не має, ворог? потрібно знищити і так саме інших ворогів. чим він відрізняється від Шойгу чи того самого путлера.
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11.12.2024 12:13 Ответить
Спокійно, пані та панове, це все заздалегідь передбачено Планом перемоги Зеленського.
До речі, шось він мовчить за цей свій план, а так дихав, так дихпв.
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11.12.2024 12:25 Ответить
Народ, годі вже робити з клоуна щось більше на кшталт агента москалів. Штати не настільки дурні зі своїм ЦРУ щоб надавати зброю та мільярди агентам ворога.
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11.12.2024 12:49 Ответить
Втрати территорій розпочались відразу після клоунської реформи генштабу.
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11.12.2024 16:17 Ответить
"Проводяться заходи по відновленню позицій")))
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11.12.2024 16:45 Ответить
Щоб покращити хід мобілізації треба багатократно підвищити зарплату воїнам. І щоб країною управляли розумні патріоти. Інакше нічого не доб'ємось.
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11.12.2024 23:38 Ответить
Ви за скільки згодні вмерти? А єдиного сина відправити на смерть за які гроші? Купите собі нову дитину чи власне життя?
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12.12.2024 06:39 Ответить
 
 