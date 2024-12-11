Войска РФ продвинулись в Курахово, возле Торецка и в ряде населенных пунктов. Враг отброшен от Константинопольского, - DeepState

Войска РФ имеют продвижение на территории Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deepstate.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Торецка (город Бахмутского района Донецкой области), Разлива (поселок Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области), Пушкино (поселок Покровской городской громады Покровского района Донецкой области), Черкасской Конопельки (село в Суджанском районе Курской области Российской Федерации), в Курахово (административный центр Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области), Шевченко (поселок Покровской городской громады Покровского района Донецкой области), Сонцовке (село Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области), а также был отброшен от Константинопольского (село Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

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Торецк



Разлив



Пушкино



Черкасская Конопелька



Курахово



Шевченко



Солнцево



Константинопольское

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг продвинулся в Сонцовке, Новотроицком, Шевченко и еще около 7 населенных пунктов.