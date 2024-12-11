Сутки на Донетчине: В Константиновке ранен человек, под обстрелами находились три района области. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки российские войска атаковали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, ранен человек, есть многочисленные разрушения.
О ситуации в области по состоянию на утро 11 декабря рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
Повреждены многочисленные многоэтажки и частные дома в Курахово и окрестностях города. В Покровске поврежден дом.
Краматорский район
В Константиновке 1 человек ранен, повреждены 3 дома и линия электропередач.
Бахмутский район
В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов, многоэтажка и нежилое помещение. В Сиверске повреждены 3 дома.
Как отмечается, всего за сутки россияне 6 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 252 человека, в том числе 22 ребенка.
Последствия вражеских атак на Донетчину показали в ГУ Нацполиции в Донецкой области.
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