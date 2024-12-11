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Сутки на Донетчине: В Константиновке ранен человек, под обстрелами находились три района области. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки российские войска атаковали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, ранен человек, есть многочисленные разрушения.

О ситуации в области по состоянию на утро 11 декабря рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

Повреждены многочисленные многоэтажки и частные дома в Курахово и окрестностях города. В Покровске поврежден дом.

Краматорский район

В Константиновке 1 человек ранен, повреждены 3 дома и линия электропередач.

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Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов, многоэтажка и нежилое помещение. В Сиверске повреждены 3 дома.

Как отмечается, всего за сутки россияне 6 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 252 человека, в том числе 22 ребенка.

Последствия вражеских атак на Донетчину показали в ГУ Нацполиции в Донецкой области.

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Наслідки ворожих атак на Донеччину 10 грудня
Наслідки ворожих атак на Донеччину 10 грудня
Наслідки ворожих атак на Донеччину 10 грудня

Читайте: РФ готовит масштабное наступление на Покровск, - Forbes

Наслідки ворожих атак на Донеччину 10 грудня
Наслідки ворожих атак на Донеччину 10 грудня
Наслідки ворожих атак на Донеччину 10 грудня
Наслідки ворожих атак на Донеччину 10 грудня
Наслідки ворожих атак на Донеччину 10 грудня

Автор: 

обстрел (27057) Донецкая область (9603) Константиновка (1737) война в Украине (3729)


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