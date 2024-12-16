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Зеленский (19042) КНДР (1098) путин (30484) Александр Сырский (482) Курск (845) война в Украине (1151)

Единственная причина, по которой корейцы погибают в этой войне - безумие Путина, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1027-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Доклад Главкома Сырского - и по ситуации на фронте, особенно Донетчина, самое большое внимание направлениям именно там. А также по ситуации в районах Курской операции. Главком доложил об участии северокорейских солдат в боях на стороне российской армии.

Есть много деталей и по уничтожению этих сил. По предварительным данным, россияне пытаются скрыть потери северокорейцев. Силы обороны Украины и наша разведка выясняют полную информацию о реальных потерях российских подразделений, к которым привлечены еще и корейцы.

К сожалению, приходится обороняться еще и от них. Хотя никакой причины нет, чтобы еще и корейцы погибали в этой войне. Единственная причина - это безумие Путина, которое охватило Россию и подпитывает эту войну. Будем и в дальнейшем защищать наши позиции", - сказал Зеленский.

Также смотрите: Спецназовцы КНДР в объективе ударных дронов 1-го батальона 22-й механизированной бригады. ФОТО

Напомним, 14 декабря впервые в истории подразделения армии Северной Кореи осуществили массированную атаку на позиции ВС Украины возле города Суджа, на территории РФ.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже есть данные, что россияне начали привлекать к штурмам заметное количество солдат из КНДР, пока что в Курской области.

По данным ГУР, северокорейские войска, задействованные оккупантами в штурмовых действиях в Курской области, уже понесли первые санитарные и безвозвратные потери.

Из-за больших потерь на восточных направлениях возможно применение представителей КНДР и на территории Украины, рассказали в Силах обороны.
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Топ комментарии
+10
ты назови единственную причину почему русня прошла Чонгар, Захватила Мариуполь
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16.12.2024 22:22
+7
чмырёныш за любимым делом
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16.12.2024 22:01
+6
А ти спитав корейців, може їм це "по пріколу".
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16.12.2024 22:06
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Військово-повітряні сили Північної Кореї можуть отримати від Росії винищувачі МіГ-29 та Су-27, йдеться у звіті від 10 грудня голови Індо-Тихоокеанського командування США адмірала Самуеля Папаро.

Оскільки витрати на експлуатацію МіГ-29 вищі, ніж у МіГ-17, МіГ-19 та МіГ-21, які вони замінять, ВМС Кореї навряд чи замінять усі 400 застарілих літаків, що перебувають на озброєнні сьогодні. Однак придбання 100 МіГ-29 разом із двома десятками Су-27 є цілком реалістичним.

Кількість літаків в російському резерві і низька вартість модернізації роблять це цілком здійсненним.
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16.12.2024 22:01 Ответить
десь зустрічав іншу, шо у індусів в технічно-задовільному стані із усіх нафуфирених су-30 постійно перебуває не більше 30%. уявляю, в якому технічному стані та рухлядь, на котрій самі кацапи уже не літають. і які технічні, людські і фінансові ресурси треба витратити, шоб оте все привести до якогось більш-менш пристойного стану. це як легенда про білого слона. ну і добре.
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16.12.2024 22:21 Ответить
В даний час МіГ-29 є найбільш боєздатним винищувачем на озброєнні Північної Кореї. За оцінками, його флот налічує від 40 до 60 винищувачів.

Розроблений для МіГ-29 за радянських часів комплекс авіоніки сьогодні застарів, проте Росія продовжує виробляти відносно досконалі МіГ-29М на експорт і модернізувати резервні радянські планери до стандартів МіГ-29СМТ і МіГ-29UPG з порівнянною авіонікою і аналогічним озброєнням як більш доступний варіант.
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16.12.2024 22:27 Ответить
ну і навіщо ця агітка, ще додайте про аналоговнєт? насправді, якшо хочете знати про стан північнокорейської авіації - треба читати південно-корейські, або японські ресурси.
наприклад про міг-29:
However, currently, 24 are only on the list due to poor maintenance, aircraft defects, and crashes, and in reality, only about 16 are in possession.)
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16.12.2024 22:40 Ответить
Це дані за який рік?

Росіяни вже більше року допомагають північнокорейській авіації.
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16.12.2024 22:46 Ответить
це з корейської вікі. там також загальну кількість міг29 оцінюють в 40 шт. а японці - у 18+.
але вони набато краще розуміють їх стан. звісно, найкращу інфу дадуть профільні форуми з тої сторони, але я туди не ходок.
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16.12.2024 22:58 Ответить
чмырёныш за любимым делом
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16.12.2024 22:01 Ответить
пупси - це краіна - казарма - от путлєр іх і притягнув
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16.12.2024 22:03 Ответить
В Кореї такий самий божевіььний виродок і такі самі раби...
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16.12.2024 22:04 Ответить
Він що, корейців шкодує?
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16.12.2024 22:05 Ответить
А ти спитав корейців, може їм це "по пріколу".
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16.12.2024 22:06 Ответить
Демографічні втрати України в часи найстрашнішого геноциду 1932-33 років становили близько 3.2 млн осіб.
Просто порівняйте цю цифру з демографічними втратами періоду президенства зеленського.
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16.12.2024 22:07 Ответить
неправда, 3,2 млн - це лише нижній поріг прямих втрат. демографічні - в кілька разів більші.
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16.12.2024 22:22 Ответить
1) прямі втрати від голоду, спричиненого зимовими https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96 хлібозаготівлями 1931-32 рр., становили в УСРР 144 тис. осіб, а загальні втрати, в тому числі й ненароджених, - 443 тис. осіб;

2) прямі втрати від голодомору, спричиненого зимовими хлібозаготівлями 1932-33 рр. і конфіскацією в селян усіх продовольчих запасів, становили 3-3,5 млн осіб, сумарні ж втрати (прямі й опосередковані) - 4 млн 649 тис. осіб.

Отже, зважаючи на неточність вихідних даних, демографічні втрати УСРР від голодомору 1931-33 найімовірніше становлять 4,5-5 млн осіб. (Сотні тисяч осіб, і серед них найбільше українців, загинули під час голодомору 1931-33 рр.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%96_XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F

Це все одно в 2 рази менше від демографічних втрат України за зеленського. Я намагаюсь донести, що зелений виродок то найстрашніший ворог України за останні навіть не 100 років, за всю історію України.
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17.12.2024 06:33 Ответить
а ви порахували міграціїні процеси як наслідок голодоморів? а за зеленого чомусь порахували. і тепер порівнююте тепле з м'яким.
крім того, ви так пишете, наче то зелений напав на пуйла, чи як?
ну і на останок, висновки треба підводити після закінчення війни. результати можуть виявитися як ще більш катастрофічними, так і менш.
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17.12.2024 12:28 Ответить
На початку 1932 року населення України становило приблизно 31,4 мільйона осіб.

Однак через Голодомор 1932-1933 років, спричинений радянським режимом, чисельність населення значно скоротилася. За оцінками демографів, під час Голодомору загинуло приблизно 3,9 мільйона осіб.

На початку 1934 року чисельність населення України зменшилася до 27,8 мільйона осіб.

Або, якщо в відсотках, то Голодомор зменшив населення України на 11 відсотків.

На початку правляння зеленського населення України 42,153,2 млн. осіб.
На кінець 2024 року 31,1 мільйона людей проживають на територіях, що перебувають під контролем уряду зеленського.
Тобто у відсотках за час ******* президенства зеленського населення України скоротилося на 26,3 відсотка. Більше ніж на чверть. Або в абсолютних числах, втрати населення України за зеленського в 2.5 рази масштабніші ніж від Голодомору 30-х.

Думай те.
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17.12.2024 12:54 Ответить
а чому ви берете лише початок 34-го? наслідки голодомору - це також і міграція населення із сільських районів в міста, в т.ч. і на новостворену промисловість за межами України, а це сотні тисяч робітників і мільйони осіб, якшо рахувати розом із родинами. їх ви вже не враховуєте?
і якось підозріло ви порівнюєте загиблих жертв голодомору і українських громадян, що виїхали від війни і залишились на окупованих територіях. таке враження, що ці дві категорії для вас тотожні.
і якось дивно ви в усьому звинувачуєте зеленого, який відверто просрав підготовку до війни і зовсім забуваєте про пуйла і армію мордору - основних винуватців. з якою метою займаєтесь маніпуляціями?
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17.12.2024 14:02 Ответить
>Основний винуватець війни якраз не *****.
далі не читав і читать не буду. в спам, тварино.
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17.12.2024 14:23 Ответить
Електорат Зеленського не признає,да і не розуміє що їхній вибір додав впевненості кремлю
в їхніх планах по захопленню Укаїни . Цей зелений папуга з кремлівською агентурою зробили
все можливе для здійсненя цього плану. Я впевнений що ніхно не вірив що що ЗСУ можуть
дати пи.....лей другій армії світу(це не перебільшеня).В мене складається враження що хтось там
зверху нам трохи допомагає.
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16.12.2024 23:12 Ответить
Корейці такі ж некрофіли, як і кацапи.
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16.12.2024 22:14 Ответить
ты назови единственную причину почему русня прошла Чонгар, Захватила Мариуполь
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16.12.2024 22:22 Ответить
Зелена пліснява намагається звинуватити в цьому Залужного. Відкриють справу і він не буде мати права висуватися на виборах.
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17.12.2024 09:16 Ответить
Чомусь Зе ніколи не згадує події 100 літньої давності, які один в один подібні до сьогоднішніх...і хто там був божевільним...
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16.12.2024 22:31 Ответить
Звернення президента Володимира Зеленського до українців

Цей мудель певен, що українцям є діло до того, через що гинуть корейці?

Краще б про браковані міни та підготовку до виборів замість вирішення питань ЗСУ розповів.
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16.12.2024 22:39 Ответить
То не єдина та не основна причина. Основною причиною стало "президенство" безтолкового дегенерата. Все інше - наслідки.
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16.12.2024 22:41 Ответить
путін був божевільним й до 2019 року, а потім збожеволів український народ і обрав Потужного
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16.12.2024 22:49 Ответить
Єдина причина, через яку північні корейці гинуть у цій війні, - це вибір північнокорейського народу. На наступних виборах хай думають, як голосувати.
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16.12.2024 23:20 Ответить
Харе трепаца. Делом займись. Что там с бракованными минами и насилием в ВСУ?
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16.12.2024 23:22 Ответить
Корейці потрапили на чужу війну тому що їх жиробасний Кім ще більш ******** за *****, а вони на нього моляться і щасливі виконувати всі його накази за маленьку мисочку рису і милостивий дозвіл Кіма на жалюгідне існування. Орбан, наприклад, своїх угорців воювати за ***** не посилає...
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16.12.2024 23:26 Ответить
А єдина причина чому гинуть українці , це тому шо ти зелене чмо... говнокомандуючий !!!
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16.12.2024 23:29 Ответить
Придурок, північно корейці бесправні раби і всім насрать де вони загинуть,
куди пельмень їх пошле там і воюють,а сімї в заложниках.
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16.12.2024 23:40 Ответить
Мирний план Зе во всей красе. Тиж цього добивався?
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17.12.2024 00:55 Ответить
Ні, це не єдина причина. Причин багато, одна з яких полягає в тому, що зелений ушльопок свідомо і систематично не виконував конституційні обов'язки щодо оборони цієї країни, чим створив у керівництва каців уявлення про швидку і легку перемогу (як виявилося уявлення було хибне), всі наступні події можна вважати наслідками.
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17.12.2024 11:54 Ответить
 
 