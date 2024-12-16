Единственная причина, по которой корейцы погибают в этой войне - безумие Путина, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1027-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Доклад Главкома Сырского - и по ситуации на фронте, особенно Донетчина, самое большое внимание направлениям именно там. А также по ситуации в районах Курской операции. Главком доложил об участии северокорейских солдат в боях на стороне российской армии.

Есть много деталей и по уничтожению этих сил. По предварительным данным, россияне пытаются скрыть потери северокорейцев. Силы обороны Украины и наша разведка выясняют полную информацию о реальных потерях российских подразделений, к которым привлечены еще и корейцы.

К сожалению, приходится обороняться еще и от них. Хотя никакой причины нет, чтобы еще и корейцы погибали в этой войне. Единственная причина - это безумие Путина, которое охватило Россию и подпитывает эту войну. Будем и в дальнейшем защищать наши позиции", - сказал Зеленский.

Также смотрите: Спецназовцы КНДР в объективе ударных дронов 1-го батальона 22-й механизированной бригады. ФОТО

Напомним, 14 декабря впервые в истории подразделения армии Северной Кореи осуществили массированную атаку на позиции ВС Украины возле города Суджа, на территории РФ.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже есть данные, что россияне начали привлекать к штурмам заметное количество солдат из КНДР, пока что в Курской области.

По данным ГУР, северокорейские войска, задействованные оккупантами в штурмовых действиях в Курской области, уже понесли первые санитарные и безвозвратные потери.

Из-за больших потерь на восточных направлениях возможно применение представителей КНДР и на территории Украины, рассказали в Силах обороны.