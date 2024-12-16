Единственная причина, по которой корейцы погибают в этой войне - безумие Путина, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1027-го дня войны с Россией.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Доклад Главкома Сырского - и по ситуации на фронте, особенно Донетчина, самое большое внимание направлениям именно там. А также по ситуации в районах Курской операции. Главком доложил об участии северокорейских солдат в боях на стороне российской армии.
Есть много деталей и по уничтожению этих сил. По предварительным данным, россияне пытаются скрыть потери северокорейцев. Силы обороны Украины и наша разведка выясняют полную информацию о реальных потерях российских подразделений, к которым привлечены еще и корейцы.
К сожалению, приходится обороняться еще и от них. Хотя никакой причины нет, чтобы еще и корейцы погибали в этой войне. Единственная причина - это безумие Путина, которое охватило Россию и подпитывает эту войну. Будем и в дальнейшем защищать наши позиции", - сказал Зеленский.
Напомним, 14 декабря впервые в истории подразделения армии Северной Кореи осуществили массированную атаку на позиции ВС Украины возле города Суджа, на территории РФ.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже есть данные, что россияне начали привлекать к штурмам заметное количество солдат из КНДР, пока что в Курской области.
По данным ГУР, северокорейские войска, задействованные оккупантами в штурмовых действиях в Курской области, уже понесли первые санитарные и безвозвратные потери.
Из-за больших потерь на восточных направлениях возможно применение представителей КНДР и на территории Украины, рассказали в Силах обороны.
Пожалуйста, подождите...
Оскільки витрати на експлуатацію МіГ-29 вищі, ніж у МіГ-17, МіГ-19 та МіГ-21, які вони замінять, ВМС Кореї навряд чи замінять усі 400 застарілих літаків, що перебувають на озброєнні сьогодні. Однак придбання 100 МіГ-29 разом із двома десятками Су-27 є цілком реалістичним.
Кількість літаків в російському резерві і низька вартість модернізації роблять це цілком здійсненним.
Розроблений для МіГ-29 за радянських часів комплекс авіоніки сьогодні застарів, проте Росія продовжує виробляти відносно досконалі МіГ-29М на експорт і модернізувати резервні радянські планери до стандартів МіГ-29СМТ і МіГ-29UPG з порівнянною авіонікою і аналогічним озброєнням як більш доступний варіант.
наприклад про міг-29:
However, currently, 24 are only on the list due to poor maintenance, aircraft defects, and crashes, and in reality, only about 16 are in possession.)
Росіяни вже більше року допомагають північнокорейській авіації.
але вони набато краще розуміють їх стан. звісно, найкращу інфу дадуть профільні форуми з тої сторони, але я туди не ходок.
Просто порівняйте цю цифру з демографічними втратами періоду президенства зеленського.
2) прямі втрати від голодомору, спричиненого зимовими хлібозаготівлями 1932-33 рр. і конфіскацією в селян усіх продовольчих запасів, становили 3-3,5 млн осіб, сумарні ж втрати (прямі й опосередковані) - 4 млн 649 тис. осіб.
Отже, зважаючи на неточність вихідних даних, демографічні втрати УСРР від голодомору 1931-33 найімовірніше становлять 4,5-5 млн осіб. (Сотні тисяч осіб, і серед них найбільше українців, загинули під час голодомору 1931-33 рр.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%96_XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
Це все одно в 2 рази менше від демографічних втрат України за зеленського. Я намагаюсь донести, що зелений виродок то найстрашніший ворог України за останні навіть не 100 років, за всю історію України.
крім того, ви так пишете, наче то зелений напав на пуйла, чи як?
ну і на останок, висновки треба підводити після закінчення війни. результати можуть виявитися як ще більш катастрофічними, так і менш.
Однак через Голодомор 1932-1933 років, спричинений радянським режимом, чисельність населення значно скоротилася. За оцінками демографів, під час Голодомору загинуло приблизно 3,9 мільйона осіб.
На початку 1934 року чисельність населення України зменшилася до 27,8 мільйона осіб.
Або, якщо в відсотках, то Голодомор зменшив населення України на 11 відсотків.
На початку правляння зеленського населення України 42,153,2 млн. осіб.
На кінець 2024 року 31,1 мільйона людей проживають на територіях, що перебувають під контролем уряду зеленського.
Тобто у відсотках за час
*******президенства зеленського населення України скоротилося на 26,3 відсотка. Більше ніж на чверть. Або в абсолютних числах, втрати населення України за зеленського в 2.5 рази масштабніші ніж від Голодомору 30-х.
Думай те.
і якось підозріло ви порівнюєте загиблих жертв голодомору і українських громадян, що виїхали від війни і залишились на окупованих територіях. таке враження, що ці дві категорії для вас тотожні.
і якось дивно ви в усьому звинувачуєте зеленого, який відверто просрав підготовку до війни і зовсім забуваєте про пуйла і армію мордору - основних винуватців. з якою метою займаєтесь маніпуляціями?
далі не читав і читать не буду. в спам, тварино.
в їхніх планах по захопленню Укаїни . Цей зелений папуга з кремлівською агентурою зробили
все можливе для здійсненя цього плану. Я впевнений що ніхно не вірив що що ЗСУ можуть
дати пи.....лей другій армії світу(це не перебільшеня).В мене складається враження що хтось там
зверху нам трохи допомагає.
Цей мудель певен, що українцям є діло до того, через що гинуть корейці?
Краще б про браковані міни та підготовку до виборів замість вирішення питань ЗСУ розповів.
куди пельмень їх пошле там і воюють,а сімї в заложниках.