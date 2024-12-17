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На Северском направлении идут активные бои: это связано со сменой командующего в армии РФ, - ОТГ "Луганск"

Бойові дії на Сіверському напрямку

На Северском направлении начались активные боевые действия, за прошедшие сутки зафиксировано 16 боевых столкновений. Это связано со сменой командующего армии в этом районе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

"Сутки начались очень сложно. Уже третий день у нас идут бои на Северском направлении. Только за минувшие сутки там было 16 боестолкновений и до сих пор бои продолжаются", - сказала Бобовникова.

Также пресс-секретарь добавила, что такая ситуация на Северском направлении, вероятно, связана со сменой вражеского командования.

"До этого россияне имели много неудач на этом направлении, у них произошла смена командования. Очевидно, новый командующий решил показать, что он может достичь каких-то результатов рядом с Северском", - отметила Бобовникова.

Напомним, российские захватчики не оставляют попыток полностью оккупировать Луганскую область.

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Боягузливі західні лідери своєю пасивністю тільки підживлюють міф про те що кацапи непереможні. Насправді вони не залізні, рано чи пізно виснажаться. Країнам заходу потрібно максимально підтримати Україну в цей час, та назавжди покінчити зі zлом.
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17.12.2024 13:27 Ответить
Принципова помилка - вважати, що росія десь там у чомусь виснажиться.
Ресурси там невичерпні. Тільки темп відновлення дуже обмежений.
Якщо нищити трохи швидше, ніж наростає, то і подолати русню можна.
Але дайте їй час - і побачите нову армію, ще більше, ніж знищена.
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17.12.2024 13:55 Ответить
У страха глаза велики, але козаки це не обісцяні ухилянти на диванах.
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17.12.2024 14:06 Ответить
54ка з 81й знають свою справу, третій рік рашиским м'ясом Білогорівку удобрюють😁
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17.12.2024 14:10 Ответить
 
 