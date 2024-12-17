На Северском направлении идут активные бои: это связано со сменой командующего в армии РФ, - ОТГ "Луганск"

На Северском направлении начались активные боевые действия, за прошедшие сутки зафиксировано 16 боевых столкновений. Это связано со сменой командующего армии в этом районе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

"Сутки начались очень сложно. Уже третий день у нас идут бои на Северском направлении. Только за минувшие сутки там было 16 боестолкновений и до сих пор бои продолжаются", - сказала Бобовникова.

Также пресс-секретарь добавила, что такая ситуация на Северском направлении, вероятно, связана со сменой вражеского командования.

"До этого россияне имели много неудач на этом направлении, у них произошла смена командования. Очевидно, новый командующий решил показать, что он может достичь каких-то результатов рядом с Северском", - отметила Бобовникова.

Напомним, российские захватчики не оставляют попыток полностью оккупировать Луганскую область.

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