На Северском направлении идут активные бои: это связано со сменой командующего в армии РФ, - ОТГ "Луганск"
На Северском направлении начались активные боевые действия, за прошедшие сутки зафиксировано 16 боевых столкновений. Это связано со сменой командующего армии в этом районе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова.
"Сутки начались очень сложно. Уже третий день у нас идут бои на Северском направлении. Только за минувшие сутки там было 16 боестолкновений и до сих пор бои продолжаются", - сказала Бобовникова.
Также пресс-секретарь добавила, что такая ситуация на Северском направлении, вероятно, связана со сменой вражеского командования.
"До этого россияне имели много неудач на этом направлении, у них произошла смена командования. Очевидно, новый командующий решил показать, что он может достичь каких-то результатов рядом с Северском", - отметила Бобовникова.
Напомним, российские захватчики не оставляют попыток полностью оккупировать Луганскую область.
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Ресурси там невичерпні. Тільки темп відновлення дуже обмежений.
Якщо нищити трохи швидше, ніж наростає, то і подолати русню можна.
Але дайте їй час - і побачите нову армію, ще більше, ніж знищена.