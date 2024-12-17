На востоке враг атаковал укрепление Сил обороны, вражеские штурмы отражены, - ОСГВ "Хортица". КАРТА

В течение суток штурмовые подразделения противника атаковали наши укрепления в районе Шевченко, южнее Сторожевого, юго-восточнее Успеновки, восточнее Трудового, в районе восточных окраин Дальнего, на юго-восточной окраине и в городской застройке южной части Курахово: успеха не имели, понесли потери, отошли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица".

Вследствие огневого поражения укрепления на отдельных позициях подверглись разрушениям, что сделало невозможным их дальнейшее содержание.

В то же время противник проводил штурмовые действия в районе Нового Комара, юго-восточнее Песчаного, в городской застройке Часова Яра. В стремлении улучшить тактическое положение, при поддержке бронетехники - атаковал наши укрепления в районе юго-восточных окраин Константинопольского.

"Боестолкновения продолжаются, пока без изменений тактического положения противника. Подразделениями наших войск проводятся мероприятия по улучшению тактического положения", - отметили в ОСГВ Хортица".

Напомним, аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне оккупировали населенный пункт Анновку Донецкой области. Имеют продвижение возле населенных пунктов Покровского, Волновахского районов области и в Курской области.

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