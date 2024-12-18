На Курщине Силы обороны отразили 42 штурма российских захватчиков, еще 4 боестолкновения продолжаются, - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 183 боевых столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар с использованием четырех ракет, 40 авиаударов, сбросили 53 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 632 дроны-камикадзе и осуществили более трех с половиной тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Силы обороны успешно отбили попытку оккупантов продвинуться вперед. Кроме того, враг нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по району населенного пункта Волчанские Хутора.

На Купянском направлении противник проводил три наступательных действия возле Петропавловки и Лозовой. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

При поддержке авиации на Лиманском направлении российские захватчики 21 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Зеленого Гая, Тернов, Новоегоровки, Макеевки и Серебрянского леса. До сих пор продолжаются три боестолкновения. Вместе с тем враг нанес бомбардировки вблизи населенных пунктов Сергеевка, Терны и Ивановка, сбросив семь управляемых авиабомб.

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Боевые действия на Востоке

На Северском направлении враг атаковал населенные пункты Григорьевка, Белогоровка, Северск и Верхнекаменское. Три из девяти боестолкновений в настоящее время незавершены. Авиация захватчиков нанесла удары 11 управляемыми бомбами по населенным пунктам Федоровка, Резниковка, Выемка и Серебрянка.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Часова Яра и Ступочек, три попытки россиян потеснить наших защитников с занимаемых позиций не имели успеха. Кроме того, противник сбросил шесть управляемых авиационных бомб вблизи Пазено и Васюковки.

На Торецком направлении сегодня произошло семь боестолкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений возле Торецка. Сейчас продолжаются два боестолкновения. В районе населенного пункта Романовка захватчики сбросили одну авиабомбу.

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На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 35 раз атаковал в районах Миролюбовки, Променя, Лисовки, Даченского, Нового Труда, Нововасильевки, Песчаного, Новооленевки, Новопустинки, Чумацкого, Украинки, Сухого Яра и Новоелизаветовки. Наши защитники отбили 23 штурма, еще 12 боестолкновений продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 349 оккупантов, из них 149 - безвозвратно. Также уничтожены мотоцикл и 30-мм станковый автоматический гранатомет, кроме этого, повреждены танк, боевая машина пехоты и автомобиль россиян.

На Кураховском направлении враг совершил 26 попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Курахово и Янтарное. Двадцать боестолкновений завершены, еще шесть - до сих пор продолжаются. Потери врага на направлении составили 23 оккупанта, из них восемь - безвозвратно. Кроме этого, уничтожены две и повреждены шесть единиц автомобильной техники врага.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении противник 22 раза атаковал наши подразделения возле Константинопольского, Сухих Ялов, Сторожевого, Новоселок, Темировки, Новополя и Новодаровки. Украинские защитники стойко держат оборону, до сих пор продолжается девять боевых столкновений.

На Гуляйпольском направлении сегодня враг активных действий не проводил.

Три боестолкновения в районах Новоандреевки, Орехова и Новоданиловки успешно отбили наши защитники на Ореховском направлении. Кроме этого, враг нанес авиаудар по району населенного пункта Зеленое Поле, сбросив пять управляемых бомб.

При поддержке армейской авиации враг два раза бесполезно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.

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Курщина

На Курщине Силы обороны отбили 42 штурма российских захватчиков, противник нанес восемь авиаударов и осуществил более трехсот артиллерийских обстрелов, до сих пор продолжаются три боестолкновения.

На других направлениях - без особых изменений.

Сегодня стоит отметить воинов 422-го отдельного батальона беспилотных систем и 124-й отдельной бригады территориальной обороны, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

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