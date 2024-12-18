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Германия (6732) Трамп (4020) Шольц Олаф (852) Taurus (25) война в Украине (1209)

Шольц считает, что Трамп поддержал бы его позицию не давать Украине Taurus

Шольц вважає, що Трамп підтримав би його позицію не давати Україні Taurus

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз повторил свой отказ предоставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он считает, что его сопротивление поставке Taurus Украине соответствует позиции избранного президента США Дональда Трампа.

Заявление Шольца приводит Spiegel, информирует Цензор.НЕТ.

Канцлер Германии заявил, что для него было бы "неправильным решением" поставить оружие, которое может бить далеко вглубь России.

"Если я правильно понимаю, то это будет так же оцениваться и в будущем, например в трансатлантическом сотрудничестве. По крайней мере, это то, что я видел в последних интервью президента Трампа", - сказал Шольц.

Напомним, что ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить разрешение Украине бить американскими ракетами вглубь РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия не будет поставлять ракеты Taurus в Украину и не будет отправлять своих солдат, - Шольц
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Топ комментарии
+5
***** какой подлючий гном пытается у держаться у власти с помощью влияеия Трампа на Германию….. жалкая тень орбана…
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17.12.2024 23:08
+4
дристун ще й напрашується на похвалу від трампа. ну жесть.
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17.12.2024 23:06
+4
Потерпи Олаф!
Ще не довго залишилося.
І пошлють тебе на.уй вже і самі німці.
Овоч.
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17.12.2024 23:09
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дристун ще й напрашується на похвалу від трампа. ну жесть.
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17.12.2024 23:06 Ответить
***** какой подлючий гном пытается у держаться у власти с помощью влияеия Трампа на Германию….. жалкая тень орбана…
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17.12.2024 23:08 Ответить
Потерпи Олаф!
Ще не довго залишилося.
І пошлють тебе на.уй вже і самі німці.
Овоч.
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17.12.2024 23:09 Ответить
Хай краще, думає про "вотум недовіри", який йому сьогодні виніс парламент Німеччини...
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17.12.2024 23:14 Ответить
Про ту наддальність стільки торочать, ніби вони до магадану долетіли би... Скажіть вже просто - ми не хочемо витрачати на військові потреби багато грошей німецьких платників податків, а промисловість за свої не хоче, тому таурусів більше сотні за рік виготовити не спроможні. Тому і не постачаємо ...
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17.12.2024 23:16 Ответить
Знову зараз після мого коментаря посиплються образи, але я напишу правду, зупиніться кидатися лайном, а подумайте. Хай тисячу раз будуть поганими Шольц і Трамп, що не дають нам ракети, але ми є суверенна країні зі своєю Конституцією і своїм Верховним головнокомандувачем, який має піклуватися про свою армію і захист України. То скільки виготовив ракет за 5,6 років наш Верховний? А якщо після інавгурації Трамп відмовиться зовсім давати нам зброю, то що? Невже ми інваліди і не можемо виготовляти своєї ******** зброї, коли ще недавно виробляли ракети і входили в десятку експортерів зброї світу? Можливо тут все питання в керівництві країни і не бажанні фінансувати свої проекти?
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17.12.2024 23:17 Ответить
А по НПЗ и заводам более 250 км, чье добро прилетает? А причем тут суверенная страна, к тому что мы воюем со страной которая все еще имеет большое количество вооружения и со страной, которая еще 3 года, назад имела просто огромное количество вооружения (только в битве за Покровск - урусы потеряли танков больше, чем есть в строю у всей Европы вместе взятых), а если посмотреть про соотношение потерь, то результат у Украины отличный и этот результат не менее, чем наполовину, получен за счет отечественного ВПК. А если бы мы сами могли справиться, по той причине что мы суверенная страна, то тогда военной науке пора отказываться от математики своих/вражеских военных сил.
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17.12.2024 23:51 Ответить
З Вами не погоджуюся. Я написав виключно про випуск ракет українського виробництва. Нагадаю, що при відсутності фінансування з боку партнерів командою Порошенко були розроблені і доведені до логічного завершення ракетні комплекеси "Вільха", "Нептун", "Сапсан-Грім2" і до кінця 2019 року мали бути вигогтовлені до сотні ракет і стояти дивізіони вздовж побережжя морів. Але команда Зеленського, прийшовши до влади, моментально заморозили випуск ракет, спочатку до 2025 року, а потім до 2031 року. Не чули? І відразу витратили на дороги "Велике крадівництво" більше 500 мільярдів. То скільки ми могли випустити ракет, які розробили попередники і скільки могди спроектувати нових?
Випуск іншого озброєння і *********** українського виробництва також було призупиненло, чи Ви пишаєтеся партією мін 120-го калібру аж 100 тисяч штук? Так вони не літають, то бутафорія і витрачені 23 мільґярда гривень, бо за що не візьметься команда Боневтіка виходить пародія, а точніше бутафорія і брехня. В нього тільки добре виходить - звинувачувати захід і хвалити себе!!!
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18.12.2024 09:13 Ответить
Шановний пан математик, а який відсоток дронів поставляється волонтерами на фронт, а який нашим ВПК, а це зараз основний вид ураження, а яке співвідношення до транспортних засобів? А яке співвідношення броньованої техніки виготовленої з 19 року до залишку з радянських часів ? А що там по мінометних мінах і снарядах , а як наш впк вдягав і взував на початку великої війни пам'ятаєте? Так що ви скоріше фантаст ніж математик.
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18.12.2024 09:22 Ответить
ВПК - это не только государственные компании, которые работают по госзаказу, но и частные компании работающие за деньги от частных лиц или бизнеса (например с пожертвований бизнеса или донаты). Про мины разговора быть не может, и так понятно что факап, а касательно одеть/обуть, то есть много украинских компаний, которые производят качественное обмундирование, и понятно что покупать нужно будет это все за свои. А по поводу претензий, что государство все это должно дать и дать качественное, всем кто в этой стране живет и так понятно, что проще и лучше сделать бойцу.
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18.12.2024 10:42 Ответить
Шольц! шольцуй уже по меркель штрассе... Без обід, шольц!
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17.12.2024 23:23 Ответить
Прогресуюча шизофренія на фоні хронічної таурусофобії і русофілії одночасно. Треба терміново ізолювати. Відставка тут не допоможе. Буде знущатися із домашніх тварин і акваріумних рибок.
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17.12.2024 23:40 Ответить
Як же ти, мразодо, вже задрав зі своїм грьобаним таурусом!
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17.12.2024 23:45 Ответить
Це б спрацювало б якби українці обрали у 19 році презедента-патріота - як мотивація для виготовлення власної далекобійної зброї. А зараз - навіть тут на цензорі, де Шольц ніколи не був та не буде, - йього ********* шакальчики зеленского - хоча всім відомо шо саме гнида зупинпв весь оборонпром в угоду ху...у.
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18.12.2024 03:22 Ответить
А ***** підтримує аж усіма кінцівками.
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18.12.2024 05:52 Ответить
Два дебіла- суперсила!
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18.12.2024 08:51 Ответить
вже давно пора післати цього рашистського канцлера фріцляндії ,разом з його Таурасами за рашистським коритом накуй...Його шеф.куйло не дозволить йому ніколи надати далекоійні ракети Україні.в тому числі він рукою компромату,тримає і "трамбона" за "вісюна" ,щоб і цей "рашистський помічник" не давав далекобійні ракети і не давав дозвіл на прийняття України в НАТО
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18.12.2024 10:28 Ответить
Шольца точно підтримує путлер, з ініциатівою не давати Тауруси Україні. Мабуть, цей стратег Шольц, може цим пишатися і є привід зателефонувати плешивому за "цукорком".
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18.12.2024 11:22 Ответить
 
 