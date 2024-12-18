Шольц считает, что Трамп поддержал бы его позицию не давать Украине Taurus

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз повторил свой отказ предоставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он считает, что его сопротивление поставке Taurus Украине соответствует позиции избранного президента США Дональда Трампа.

Заявление Шольца приводит Spiegel, информирует Цензор.НЕТ.

Канцлер Германии заявил, что для него было бы "неправильным решением" поставить оружие, которое может бить далеко вглубь России.

"Если я правильно понимаю, то это будет так же оцениваться и в будущем, например в трансатлантическом сотрудничестве. По крайней мере, это то, что я видел в последних интервью президента Трампа", - сказал Шольц.

Напомним, что ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить разрешение Украине бить американскими ракетами вглубь РФ.

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