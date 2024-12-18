Поддержка Украины стратегически важна для ЕС, - фон дер Ляйен
Поддержка Украины, когда Путин пытается терроризировать народ страны, является не только моральным, но и стратегическим императивом для Евросоюза.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По ее словам, стратегия Путина очевидна - он пытается получить преимущества на земле и терроризировать народ Украины.
"Поэтому усиление Украины прямо сейчас является не только нашим моральным императивом. Это также стратегический императив. Мир наблюдает. Наши друзья, и даже больше - наши недруги, будут внимательно наблюдать, как мы можем продолжать нашу поддержку для Украины. И эта поддержка должна быть твердой", - подчеркнула фон дер Ляйен.
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Побачим.. Якщо всемогутній і тут дасть нас наї.ать.
Побачимо...