Санкции ЕС имеют высокую цену для экономики РФ, готовится 16-й пакет, - фон дер Ляйен

Введенные Евросоюзом санкции наносят тяжелый удар по российской экономике.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наши санкции выставляют высокий счет для российской экономики. Рубль - на самом низком уровне с начала войны, несмотря на массированные контрмеры российского Центробанка. Инфляция достигла 70 процентов в некоторых секторах российской экономики. Мы послали очень мощный сигнал для Кремля: чем дольше будет продолжаться война, тем выше будет ее цена для российской экономики", - подчеркнула она на пленарном заседании Европейского парламента.

Фон дер Ляйен отметила, что экономическое измерение этой войны является в такой же степени важным, как и военное.

Также читайте: Теневой флот России опасен не только из-за финансирования РФ, но и для экологии, - Зеленский

"Более трети российского бюджета направляется сегодня на военные расходы. Это экономика войны. Поэтому важно подорвать потенциальные поступления для Путина. Мы приняли наш 15-й пакет санкций, он включает санкции против российского "теневого флота" и наносит удар по каналам обхода (санкций). 16-й пакет уже готовится", - подытожила президент Еврокомиссии.

Санкции против России

Напомним, 16 декабря 2024 года Европейский Союз ввел 15-й пакет санкций против России за ее агрессивную войну против Украины.

Также читайте: Британия ввела пакет санкций против теневого флота РФ, в частности бывшей Coral Energy