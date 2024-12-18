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санкции (11051) Урсула фон дер Ляйен (463)

Санкции ЕС имеют высокую цену для экономики РФ, готовится 16-й пакет, - фон дер Ляйен

Фон дер Ляєн розповіла про важкі удари по економіці РФ

Введенные Евросоюзом санкции наносят тяжелый удар по российской экономике.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наши санкции выставляют высокий счет для российской экономики. Рубль - на самом низком уровне с начала войны, несмотря на массированные контрмеры российского Центробанка. Инфляция достигла 70 процентов в некоторых секторах российской экономики. Мы послали очень мощный сигнал для Кремля: чем дольше будет продолжаться война, тем выше будет ее цена для российской экономики", - подчеркнула она на пленарном заседании Европейского парламента.

Фон дер Ляйен отметила, что экономическое измерение этой войны является в такой же степени важным, как и военное.

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"Более трети российского бюджета направляется сегодня на военные расходы. Это экономика войны. Поэтому важно подорвать потенциальные поступления для Путина. Мы приняли наш 15-й пакет санкций, он включает санкции против российского "теневого флота" и наносит удар по каналам обхода (санкций). 16-й пакет уже готовится", - подытожила президент Еврокомиссии.

Санкции против России

Напомним, 16 декабря 2024 года Европейский Союз ввел 15-й пакет санкций против России за ее агрессивную войну против Украины.

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15 и рашку з ніг не збив - 16 и буде під дих
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18.12.2024 11:25 Ответить
цікаво, скільки пакетів отримав іран, який під санкціями вже 45 років, і майже вийшов на власну ядерну бімбу (маємо надію, що синам ізраєлевим буде до наснаги відтермінувати ту подію)?...
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18.12.2024 11:29 Ответить
15ий - коронний, 16ий - похоронний (с)
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18.12.2024 11:46 Ответить
повернення на матьківщину усіх дітлахів високопосадовців мокшандії з конфіскацією майна, "нажитого непосильною працею", додасть ефективності санкціям...
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18.12.2024 11:25 Ответить
у рашки зараз вже налічуються сотні танкерів тіньового флоту, гуляє в неті цифра в межах 600 танкерів. а в 15-му пакеті санкції були введені тільки проти 20 танкерів... то що це за пакет такий?
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18.12.2024 11:29 Ответить
Санкції працюють ? ага...на папері..
підписали і розійшлись,...з відчуттям виконаного обовязку
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18.12.2024 11:42 Ответить
Они не трогают ключевые отрасли, критичные для отдельных государств. По сути решения всегда остаются за национальными правительствами, а из них в условиях репрезентативной демократии мало кто хочет терять поддержку электората. Получается порочный круг, когда штрафуют всяких мелких функционеров и рядовых исполнителей, но ничего не могут / не хотят сделать, чтобы как-то разрешить ситуацию в целом.
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18.12.2024 12:25 Ответить
 
 