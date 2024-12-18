Украина подаст заявку на сертификацию курсов военного образования по стандартам НАТО, - Минобороны

В октябре 2025 года в Украине ожидается институциональный аудит системы военного образования, который проведут эксперты НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

По его результатам Украина сможет подать заявку на сертификацию курсов профессионального военного образования по стандартам НАТО.

"Благодаря сертификации курсов и стандартизации образовательных программ Украина сможет не только улучшить уровень подготовки своих военных, но и обеспечить операционную совместимость украинской армии с силами Альянса. Это откроет возможности для обучения в Украине военнослужащих государств-членов НАТО", - пояснил заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник.

Эти вопросы обсуждались во время заседания Комитета сектора обороны и безопасности НАТО в Брюсселе. Представитель Министерства обороны Украины Владимир Мирненко представил достижения в рамках программы DEEP, которая способствует синхронизации более 200 образовательных программ, в частности по лидерству, планированию и принятию решений.

Как отмечается, благодаря проекту DEEP уже проведено более 1 000 тренингов и стажировок для украинских военных. В 2024 году участие в программе выросло на 450%, всего привлечено более 15 000 участников.

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