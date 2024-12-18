РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9369 посетителей онлайн
Новости Война
375 3
Минобороны (9046) НАТО (8643)

Украина подаст заявку на сертификацию курсов военного образования по стандартам НАТО, - Минобороны

Україна сертифікує військові курси за стандартами НАТО

В октябре 2025 года в Украине ожидается институциональный аудит системы военного образования, который проведут эксперты НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

По его результатам Украина сможет подать заявку на сертификацию курсов профессионального военного образования по стандартам НАТО.

"Благодаря сертификации курсов и стандартизации образовательных программ Украина сможет не только улучшить уровень подготовки своих военных, но и обеспечить операционную совместимость украинской армии с силами Альянса. Это откроет возможности для обучения в Украине военнослужащих государств-членов НАТО", - пояснил заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник.

Эти вопросы обсуждались во время заседания Комитета сектора обороны и безопасности НАТО в Брюсселе. Представитель Министерства обороны Украины Владимир Мирненко представил достижения в рамках программы DEEP, которая способствует синхронизации более 200 образовательных программ, в частности по лидерству, планированию и принятию решений.

Как отмечается, благодаря проекту DEEP уже проведено более 1 000 тренингов и стажировок для украинских военных. В 2024 году участие в программе выросло на 450%, всего привлечено более 15 000 участников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2024 году более 1,3 млн дронов передано в Силы обороны Украины, - Минобороны
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зразкову атестацію мабуть буде здавати 211-та понтонно-мостова бригада? Тоді нормуль.
показать весь комментарий
18.12.2024 12:10 Ответить
так то не для наших тупоголових совкових генералів, то для ізгоїв як маркус.
показать весь комментарий
18.12.2024 12:16 Ответить
 
 