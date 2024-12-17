В 2024 году более 1,3 млн дронов передано Силам обороны Украины, - Минобороны.
По состоянию на декабрь 2024 года более 1 300 000 дронов передано в Силы обороны Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
В ведомстве отметили, что продолжается активная поставка беспилотников.
Также в Минобороны сообщили, что параллельно продолжается работа по контрактированию поставок беспилотников на следующие месяцы и годы.
"Это позволит обеспечить планомерные поставки дронов и усилить возможности украинской армии на поле боя. Минобороны продолжает работать над повышением технологического уровня украинского войска и оперативными и масштабными поставками беспилотников нашим защитникам", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны за 11 месяцев 2024 года передало Силам обороны более 1,2 миллиона дронов различных типов, в том числе разведывательные, ударные и FPV-дроны-камикадзе.
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1 300 000 перепаяно
1 300 000 модефіковано
Та краще б кошти віддали одразу тим, хто перепаяв і модефікував...
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