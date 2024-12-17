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Минобороны (9046) ВСУ (6275) дроны (3566) война в Украине (1209)

В 2024 году более 1,3 млн дронов передано Силам обороны Украины, - Минобороны.

потрібні дрони і реб для 155-ї механізованої бригади

По состоянию на декабрь 2024 года более 1 300 000 дронов передано в Силы обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что продолжается активная поставка беспилотников.

Также в Минобороны сообщили, что параллельно продолжается работа по контрактированию поставок беспилотников на следующие месяцы и годы.

"Это позволит обеспечить планомерные поставки дронов и усилить возможности украинской армии на поле боя. Минобороны продолжает работать над повышением технологического уровня украинского войска и оперативными и масштабными поставками беспилотников нашим защитникам", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также читайте: Издевательство над воинами 211-й бригады: В Минобороны не поступала информация о таких случаях, будет расследование

Ранее сообщалось, что Министерство обороны за 11 месяцев 2024 года передало Силам обороны более 1,2 миллиона дронов различных типов, в том числе разведывательные, ударные и FPV-дроны-камикадзе.
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Топ комментарии
+8
Бо ми пам'ятаємо, як зєля зустрічав в Борисполі літак з масками, які, як виявилось, привез Епіцентр, а не жОПа.
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17.12.2024 21:21
+7
А дерев, вже другий млрд. почали саджати?
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17.12.2024 21:18
+7
Слуги Народу мають терміново бути номіновані на усі престижні нагороди з математики. За значне відкриття нового математичного принципу - чим більше вони передають дронів на фронт, тим їх там менше, і більше дронів просять у волонтерів.
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17.12.2024 21:19
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1 300 000 передано
1 300 000 перепаяно
1 300 000 модефіковано
Та краще б кошти віддали одразу тим, хто перепаяв і модефікував...
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17.12.2024 21:15 Ответить
А дерев, вже другий млрд. почали саджати?
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17.12.2024 21:18 Ответить
зима! "Весна прийде - будемо саджати"! Памятаєте?????
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17.12.2024 21:26 Ответить
Зедівник наш потужний!!!
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17.12.2024 21:29 Ответить
потужний! аж занадто.....
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17.12.2024 21:30 Ответить
А поіменно, хто передавав? Оприлюдніть увесь список, з кількостями, прошу.
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17.12.2024 21:18 Ответить
скажуть, що то таємниця ... 5-6 дефективних менеджерів!
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17.12.2024 21:24 Ответить
Судя по комментариям все дроны передает Стерненко. Пишут что каждый месяц Петр Алексеевич просит у него на прокат десяток экземпляров. Шоб попиариться.
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17.12.2024 21:45 Ответить
Слуги Народу мають терміново бути номіновані на усі престижні нагороди з математики. За значне відкриття нового математичного принципу - чим більше вони передають дронів на фронт, тим їх там менше, і більше дронів просять у волонтерів.
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17.12.2024 21:19 Ответить
Вони винайшли квантову арифметика, коли 10+10=100
100+100= 10000
1000+1000=1000000
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17.12.2024 21:40 Ответить
Трохи не так - зелений квантовий процесор дає такий результат - 100+100 = 10+поповнення офшору + нове авто. І головне! Це не корупція, просто кубіти нестандартні!
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17.12.2024 21:46 Ответить
Я не на стільки просунутий у "теорії полей" неораних
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17.12.2024 21:55 Ответить
Бо ми пам'ятаємо, як зєля зустрічав в Борисполі літак з масками, які, як виявилось, привез Епіцентр, а не жОПа.
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17.12.2024 21:21 Ответить
От чому в мене більше віри словам військових, що забезпечення БПЛА у них на дві третини (мінімум) від волонтерів, а те, що від МО - мало і пагане?
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17.12.2024 21:23 Ответить
Умєров - де міни!????
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17.12.2024 21:27 Ответить
Зеля! Умерова у відставку!!!
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17.12.2024 21:28 Ответить
какая отставка - за диверси(и) как минимум следствие надо. что знал\что сделал чтобы предотвратить\ и т.п.
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17.12.2024 22:01 Ответить
... щоб більше шкоди не наробив...
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17.12.2024 22:03 Ответить
13,4здёшь!
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17.12.2024 21:52 Ответить
Лживі мерзотники.
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17.12.2024 21:59 Ответить
навіть якщо закрити очі на піздож по кількості, є питання по якості: така сама як і в мін?
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17.12.2024 22:01 Ответить
******* і не моргають!!! мО, запитайте ЗСУ де ваші дрони, хто коли і кому їх надав????
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17.12.2024 22:26 Ответить
Який відсоток з цих дронів мо, та який відсоток волонтерів та українців шо на пряму постачають до бригад? У травні місяці ЕС робила запит до того ж мо - скіки поставлено дронів - відповідь мо - 145000 разом з волентерськими. мо України просто бреше разом з зеленским.
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17.12.2024 23:06 Ответить
Те що ви передали вже давно використано,то ж не є секретною інформацією.Нам потрібно списки по частинам яким ви це передали.А тоді послухаєм що сказали воїни з тих частин.
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18.12.2024 00:23 Ответить
 
 