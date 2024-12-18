У нас нет сил отвоевать Крым и Донбасс, но мы не можем отдать территории, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может отвоевать Крым и Донбасс. Стоит рассчитывать на дипломатическое давление, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Parisien.
У главы государства спросили о компромиссах для остановки войны. В частности, относительно временного отказа от оккупированных Крыма и Донбасса.
"Мы не можем отдать свои территории. Нам это запрещает Конституция Украины. Де-факто эти территории сегодня контролируются россиянами. У нас нет сил их отвоевать", - сказал он.
По словам президента, Украина может рассчитывать только на дипломатическое давление международного сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.
Топ комментарии
+35 Vika Lysenko
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+32 Враг рода человеческого 666
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+28 Алла Новосад 5b57f84f
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Він про це.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №679/2022
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня 2022 року «Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності»
Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:
1. У вести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня 2022 року «Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності» (додається).
"Ураховуючи результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача та заслухавши членів Ради національної безпеки і оборони України, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:
1. Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним."
Ти ж зараз президент. Чому не вмер, а пустив рашистів в сотні, тисячі міс і сіл України?
Зеленський: «Якби я тоді ( в 2014 ) був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили».
При Залужному все ж було б краще.
Поливають брудом всюди, де можливо, хоча сам Залужний і казав, що не має намірів йти у політику. Його справа. Він цінним був як військовий. Поза армією толку з нього мало.
Це ви не можете?!
Можете, ще й як можете!
Ви їх вже віддаєте, щодня!
Конституція вам багато що забороняє, але коли вас це зупиняло!
Щоб зараз всратися. Не голубе.. ми ту війну вже без вас закінчено.
Не твоїх дітей будуть гвалтувати. Уманський договорун.
Якщо не в темі-Україна багато разів апелювала щодо цього меморандуму. Його "підписанти" окрім України-це Штати, Британія та оркостан. Перші увесь час розтягували передачу допомоги таким чином, щоб ми остаточно не загнулися, але й не перемогли, і практично забороняли це робити другим (використовувати свою зброю проти території терориста). А треті-взагалі підтерлися тим договором, знищивши сотні тисяч українців, стерши у пил сотні українських міст та сел. Тож щодо меморандуму-"апелюй не апелюй, усе одно отримаєш ...".
Стаття 51
Даний Статут жодним чином не зачіпає невід'ємного права на індивідуальну або колективну самооборону, якщо відбудеться збройний напад на Члена Організації, доти, поки Рада Безпеки не вдасться до заходів, необхідних для підтримки міжнародного миру й безпеки. Дії, вжиті Членами Організації при здійсненні цього права на самооборону, мають бути негайно повідомлені Раді Безпеки й жодним чином не повинні зачіпати повноважень і відповідальності Ради Безпеки, відповідно до цього Статуту, відносно вжиття в будь-який час таких дій, які вона вважатиме за необхідні для підтримки міжнародного миру й безпеки.
не его...
не не...
не...
Розумний, аж страшно.
От біда. А так би віддав
''Я увідєл мір в ґлазах путіна''...
''Нада проста пєрєстать стрєлять''...
''Нада проста даґаварітса па-срєдінє''...
''Я би умєр, но нє отдал би Крим''...
Чесні цитати Зеленського:
''Я ваш вирок''...
''Я вам нічєво нє должен''...
''Да пашлі ви в жопу''...
Президент зрадник, який фактично відкрито заявляє, що він і надалі буде здавати території України пуйлу, щоб Україна припинила своє існування як незалежна держава в своїх загальновизнаних кордонах.
а Бенина рядом, через забор.
А ти про це не здогадувався, коли надрочував мудрий наріт на кордони 91 року? Порівняння економік воюючих країн, їх союзників, військової сили, стратегічні прорахунки варіантів війни, нє?
Я, звісно, ітльки за правду, навіть гірку, але ти хоч розумієш, як тепер ця правда переламає та деморалізує суспільство, яке ще досі вірить у перемогу та кордони 91?