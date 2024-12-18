У нас нет сил отвоевать Крым и Донбасс, но мы не можем отдать территории, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может отвоевать Крым и Донбасс. Стоит рассчитывать на дипломатическое давление, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Parisien.

У главы государства спросили о компромиссах для остановки войны. В частности, относительно временного отказа от оккупированных Крыма и Донбасса.

"Мы не можем отдать свои территории. Нам это запрещает Конституция Украины. Де-факто эти территории сегодня контролируются россиянами. У нас нет сил их отвоевать", - сказал он.

По словам президента, Украина может рассчитывать только на дипломатическое давление международного сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.

Также читайте: У нас с Макроном очень хорошие отношения, - Зеленский