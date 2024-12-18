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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Зеленский (19064) Крым (26005) оккупация (9998) Донбасс (26950) война в Украине (1209)

У нас нет сил отвоевать Крым и Донбасс, но мы не можем отдать территории, - Зеленский

Зеленський оцінив можливість деокупувати Крим та Донбас

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может отвоевать Крым и Донбасс. Стоит рассчитывать на дипломатическое давление, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Parisien.

У главы государства спросили о компромиссах для остановки войны. В частности, относительно временного отказа от оккупированных Крыма и Донбасса.

"Мы не можем отдать свои территории. Нам это запрещает Конституция Украины. Де-факто эти территории сегодня контролируются россиянами. У нас нет сил их отвоевать", - сказал он.

По словам президента, Украина может рассчитывать только на дипломатическое давление международного сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.

Также читайте: У нас с Макроном очень хорошие отношения, - Зеленский
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Топ комментарии
+35
Розміновуючи шляхи, для наступу РАШИСТСЬКИХ ПОЛЧИЩ (Чонгар ), розмінування акваторій Маріуполя , закриття ракетних програм ………, школи зовнішньої розвідки ………ПРИЗНАЧЕННЯМ АГЕНТІВ ФСБ( Наумова, Баканова, деркача ………Гетьманцева …… ОСОБИСТО ТИ , ЗЕ , зробив так , щоб « НЕ БУЛО СИЛ» Цє є ФАКТ ‼️‼️‼️
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18.12.2024 12:37
+32
І що навіть асфальтом не виходить? А як же: я побачив мир в очах путіна, і сокраментальне якщо б я був тоді президентом, ми б всі там лягли, але не віддали Крим ? Пошуткував? Ти в 23-му на півдні атаками в лоб поклав третину армії теж шуткуючи?
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18.12.2024 12:23
+28
Ну хіба не поц?
Ти ж зараз президент. Чому не вмер, а пустив рашистів в сотні, тисячі міс і сіл України?

Зеленський: «Якби я тоді ( в 2014 ) був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили».
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18.12.2024 12:26
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Правила форума Совет форумчан
Ну то іди ''кістьми ляж''
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18.12.2024 12:21 Ответить
Всім українцям зрозуміло, що сил не вистачить щоб наодинці знищити імперію зла. Але навіщо звіздіти на весь світ? Потихенько готовить нас, щоб відмовитися і від Півдня?
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18.12.2024 12:26 Ответить
Розміновуючи шляхи, для наступу РАШИСТСЬКИХ ПОЛЧИЩ (Чонгар ), розмінування акваторій Маріуполя , закриття ракетних програм ………, школи зовнішньої розвідки ………ПРИЗНАЧЕННЯМ АГЕНТІВ ФСБ( Наумова, Баканова, деркача ………Гетьманцева …… ОСОБИСТО ТИ , ЗЕ , зробив так , щоб « НЕ БУЛО СИЛ» Цє є ФАКТ ‼️‼️‼️
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18.12.2024 12:37 Ответить
а ти сам вже пішов ?
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18.12.2024 12:42 Ответить
«Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили. А если бы не пустили туда "зеленых человечков", то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины»( Найвеличніший, 01.02.2021)

Він про це.
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18.12.2024 13:12 Ответить
"Ми не можемо віддати свої території. Нам це забороняє Конституція України..." От ця ...... Конституція. Якби ж не вона, то ще б в Омані вже "всьо парєшалі". Так виходить з ваших слів, пане президенте?
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18.12.2024 13:00 Ответить
Так він же указ підписав, який забороняє переговори:

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №679/2022

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня 2022 року «Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. У вести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня 2022 року «Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності» (додається).

"Ураховуючи результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача та заслухавши членів Ради національної безпеки і оборони України, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним."
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18.12.2024 13:50 Ответить
+Україну врятує термінова консолідація українського суспільства на патріотичних засадах, формування уряду національної довіри, переведення промисловості , суспільного життя держави на воєнні рейки, нещадна боротьба з лютими ворогами українського народу -5ю колоною, корупцією, ЗЛО-охоронною системою...! "Хто не з нами, той проти нас!"- бо все інше бла-бла-бла?!
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18.12.2024 13:54 Ответить
"Уряд нацєдності" із всіх діючих привладних злочинців це рашеновська мулька яку ************ мазані шок гів.м тролі щоб їх роботодавці дорвалися до влади.
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20.12.2024 09:34 Ответить
Дагаваріться па срєдінє нужно
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18.12.2024 12:21 Ответить
Тьфу, бляха! А 73% населення вже збирають набори для пікніку і кави в Ялті. Адже вони повірили ***********, немає причин сумніватися в Його словах!
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18.12.2024 12:21 Ответить
Кава відміняється)"Не можемо"?((Не вмієте ефективно,а посовковому ніяк не піде(
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18.12.2024 12:22 Ответить
Пора подавати у відставку
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18.12.2024 12:22 Ответить
Для початку треба б зняти оливкову піжаму військового кольору.
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18.12.2024 12:38 Ответить
Гендосий у відставку ніколи не подасть
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18.12.2024 12:43 Ответить
І що навіть асфальтом не виходить? А як же: я побачив мир в очах путіна, і сокраментальне якщо б я був тоді президентом, ми б всі там лягли, але не віддали Крим ? Пошуткував? Ти в 23-му на півдні атаками в лоб поклав третину армії теж шуткуючи?
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18.12.2024 12:23 Ответить
Ну хіба не поц?
Ти ж зараз президент. Чому не вмер, а пустив рашистів в сотні, тисячі міс і сіл України?

Зеленський: «Якби я тоді ( в 2014 ) був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили».
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18.12.2024 12:26 Ответить
Ось тобі й на, виходить що немає сил відвоювати Крим і Донбас, а як співав в одну дудку з кацапами, що Порошенко здав Крим і Донбас, хоча ворог захопив ці території до інавгураціії президентом Порошенка і ще він брехав наріду, що помер би, але Крим не віддав. То що змінилося?
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18.12.2024 12:26 Ответить
стоп-стоп, а як же " я би умєр но нє отдал Крим"?
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18.12.2024 12:28 Ответить
Ну, якщо розглядати людей як витратний матеріал, як тонер в принтері, то ніяких сил не вистачить. не те щоб відвоювати, а й навіть втримати те, що поки тримаємо. Вже скільки кричать, що необхідні системні зміни в армії. За необгрунтовані втрати командирів підвищують, хто не допускає таких втрат - переводять, знімають. Як то кажуть. карають невинних, нагороджують непричетних.
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18.12.2024 12:28 Ответить
Залужний відвойовував,поки зекацапи не вирішили його позбутися і завалити фронт
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18.12.2024 12:28 Ответить
Соледар, Бахмут, фактично і Авдіївку-втратили при Залужному.
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18.12.2024 12:45 Ответить
Русні вони дались дорогою ціною, на відміну від Селидово або Вуглегірська, або укріпрайону під Шевченко, де русня просто зайшла майже без спротиву. І "щупальця" ми саме при сирку почали безпорадно спостерігати.
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18.12.2024 13:10 Ответить
До чого тут ціна ? Я просто нагадав, що при Залужному ми не тільки відвойовували, а й втрачали. Орки значно переважають нас кількістю і живої сили, і техніки. Невідомо, скільки б ми втрачали зараз при Залужному, враховуючи, що ворог суттєво наростив виробництво та застосування зброї-тих же кабів, дронів. Не треба нікого ідеалізовувати.
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18.12.2024 13:52 Ответить
Бутусов каже про відірваність керівництва армією і державою від подій на фронті. Про тотальну брехню нагору. Про втрату керування.
При Залужному все ж було б краще.
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18.12.2024 13:54 Ответить
Було. До певних пір. Але потім Залужний обнімався і усміхнено ручкався з зе під час свого звільнення з посади. А потім став непрадатним до армії через влк, поїхав у Британію і про нього майже нічого не чутно. Я не роздмухую, просто констатація фактів. Чи не дивно ?
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18.12.2024 14:02 Ответить
Все це відбувалось до чи після відсторонення від обов'язків керування військом?
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18.12.2024 14:07 Ответить
після. Що тим більш не робить йому честі
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18.12.2024 20:44 Ответить
Бачу, русня окропом сцить, аби Залужний в президентське крісло не потрапив.
Поливають брудом всюди, де можливо, хоча сам Залужний і казав, що не має намірів йти у політику. Його справа. Він цінним був як військовий. Поза армією толку з нього мало.
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19.12.2024 09:05 Ответить
Є набагато кращі кандидати на найвищу посаду ніж залежний. Не скажу які, сам "паразкінь" мозгами
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20.12.2024 09:41 Ответить
Таки сцить.
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20.12.2024 10:01 Ответить
Ніхто не пропонує Україні віддати території. Захід більше не може фінансувати цю війну.
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18.12.2024 12:29 Ответить
Може-не може ...треба.
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18.12.2024 12:33 Ответить
"Захід більше не може фінансувати цю війну" - ще й як може.
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18.12.2024 13:03 Ответить
Легко може. На біженців в рази більше витрачає впродовж років.
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18.12.2024 14:08 Ответить
Може хоче і буде навіть у більшому розмірі. Ніхто кацапу теплу ванну не влаштує
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20.12.2024 09:42 Ответить
Почалось, теперь маскали покуражаться🤮
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18.12.2024 12:29 Ответить
це ясно. ну які можуть бути сили, коли ви там всі тільки сухою мівіною й харчуєтесь. добре, що хоч сухим вином упиваєтесь, хоч якісь калорії. од нього правда у всих вас штани мокрі, ну то таке.
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18.12.2024 12:30 Ответить
Ми не можемо віддати свої території Джерело: https://censor.net/ua/n3525714
Це ви не можете?!
Можете, ще й як можете!
Ви їх вже віддаєте, щодня!
Конституція вам багато що забороняє, але коли вас це зупиняло!
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18.12.2024 12:30 Ответить
Брехливе зебидло, в своєму репертуарі.
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18.12.2024 12:30 Ответить
Тендітна шльондра.. план перемоги.. план миру.. потужно плануємо.. по ітогу. Руки в сраку... Ми не можемо.. нахер було стійко людей зробить.

Щоб зараз всратися. Не голубе.. ми ту війну вже без вас закінчено.

Не твоїх дітей будуть гвалтувати. Уманський договорун.
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18.12.2024 12:31 Ответить
Кордони 91 року в тумані? А так гарно кукурікав.
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18.12.2024 12:31 Ответить
ти хоч раз можеш сказати на весь світ, що Україна згідно статті 51 Статуту ООН має право на колективну самооборону від агресора. яким скористався Кувейт, коли зазнав нападу Іраку. більше того, окрім законного права на колективну оборону, Україна має ще моральне (не юридичне) право залучити країни до колективної оборони апелюючи до Будапешстського меморандуму. хтось займається створенням антипутінської (як колись антигітлерівської) коаліції військ на базі Рамштайну? замість бл.. того саміту миру і плану перемоги, з яким обісрались по повній і про який вже навіть ніхто не згадує, то потрібно було працювати тобі, Вова, разом з твоїми єлдаками і дипломатами саме у цьому напрямку...
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18.12.2024 12:33 Ответить
"Україна має ще моральне (не юридичне) право залучити країни до колективної оборони апелюючи до Будапешстського меморандуму. "
Якщо не в темі-Україна багато разів апелювала щодо цього меморандуму. Його "підписанти" окрім України-це Штати, Британія та оркостан. Перші увесь час розтягували передачу допомоги таким чином, щоб ми остаточно не загнулися, але й не перемогли, і практично забороняли це робити другим (використовувати свою зброю проти території терориста). А треті-взагалі підтерлися тим договором, знищивши сотні тисяч українців, стерши у пил сотні українських міст та сел. Тож щодо меморандуму-"апелюй не апелюй, усе одно отримаєш ...".
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18.12.2024 13:31 Ответить
апелювала. тільки щось не було чутно, що вона апелювала і до Статуту ООН, а саме статті 51 про колективну оборону. не знаю, може за кулісами і велись такі розмови. проте якби вони велися, то ніщо від західної преси не приховаєш і все одно воно вже давно би випливло назовні з посиланнями на анонімні джерела. меморандум той по суті просто папірець, який підписа дурень Кучма. та й навіть той меморандум не зобов'язує американців і британців воювати за нас чи разом з нами. меморандум їх зобов'язує лише не нападати на Україну і не застосовувати проти України ядерну зброю. а в разі нападу на Україну у меморандумі прописано, що країни-підписанти повинні скликати Радбез ООН (що вони і зробили у перший же день повномасштабного вторгнення) і розпочати консультації, які потім переросли у Рамштайн. тобто юридично американці і британці виконали свої зобов'язання по меморандуму, які там були прописані.... а от якби наші дипломати відразу в перші дні агресії, в березні-квітні займались не Стамбульськими угодами, а почали плідно працювати із світовою спільнотою, апелюючи крім меморандуму до Міжнародного права, до Статуту ООН, а конкретно до 51-ї статті цього Статуту про право країни, яка зазнала нападу на колективну оборону, то тоді все могло би скластися інакше. Бо ж всі у світі країни намагаються шанувати Міжнародне право і дотримуватись його норм.. і коли Генасамблея ООН проголосувала резолюцію, де 140 країн назвало напад кацапні на Україну агресією, то українська дипломатія вдіразу після цієї резолюції повинна була скликати засідання ООН і на весь світ говорити про статтю 51. і тоді на базі Рамштайну мали би формувати антипутінську коаліцію військ для колективної оборони України. і тоді вже на закріплення апелювати ще до Будпешстського меморандуму тільки не юридично, бо юридично підписанти виконали по ньому свої зобов'язання, а саме до морального аспекту того меморандуму, наголошуючи на тому, що ядерну зброю Україну змусили віддати під тиском і шантажем, що не визнають у світі незалежності України, якщо вона не позбавиться ядерної зброї. Зробили це наші дипломати на чолі з зеленими зермаками? ні. замість цього займалися торгами у Стамбулі, які агрохімія практично там і підмахнув і якими ху йло трусило на весь світ.. а потім ще агрохімія на Джонсона це все спихнув, що то Джонсон сказав воювати далі...
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18.12.2024 14:08 Ответить
Про колективну самооборону мова не йде, лише про індивідуальну. Україна єдина жертва кацапської воєнної агресії
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20.12.2024 09:49 Ответить
бо ніхто не ставить так питання. а варто так його ставити. бо згідно Міжнародного права, в України таке право є не те що просити, а вимагати колективної оборони у світової спільноти згідно статті 51 Статуту ООН. Кувейт скористався цим правом і колективно з допомогою світової спільноти вигнав іракских окупантів зі своєї землі. а то заладили тут демагогію - йде мова чи не йде... має йти. і світ повинен діяти рішуче.. бо чим більше він тормозить і тримає голову в піску, а значить потурає захопленню земель агресорами, то тим більше шансів, що подібні війни розгоряться по всьому світу, коли диктатори дивляться на путєна, на те, що він творить і йому за це практично нічого не роблять, то вони самі будуть все більше керуватися правом сили, а не силою права.
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20.12.2024 10:07 Ответить
Про це повинен заявити колектив країн - жертв кацагресії, для застосування права на колективну самооборону, таких як НАТО для прикладу
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20.12.2024 10:13 Ответить
який наху й колектив країн?????????? про має правао заявити країна, яка є членом ООН і яка зазнала нападу (агресії).

Стаття 51

Даний Статут жодним чином не зачіпає невід'ємного права на індивідуальну або колективну самооборону, якщо відбудеться збройний напад на Члена Організації, доти, поки Рада Безпеки не вдасться до заходів, необхідних для підтримки міжнародного миру й безпеки. Дії, вжиті Членами Організації при здійсненні цього права на самооборону, мають бути негайно повідомлені Раді Безпеки й жодним чином не повинні зачіпати повноважень і відповідальності Ради Безпеки, відповідно до цього Статуту, відносно вжиття в будь-який час таких дій, які вона вважатиме за необхідні для підтримки міжнародного миру й безпеки.
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20.12.2024 10:33 Ответить
убєрітє сруля
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18.12.2024 12:37 Ответить
Була в мене сила, як мати срать носила (с)
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18.12.2024 12:37 Ответить
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18.12.2024 12:38 Ответить
Так вы, значит, того не того...
не его...
не не...
не...
Розумний, аж страшно.
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18.12.2024 12:37 Ответить
Поц зуйло витрачає бюджет країни на утримання свого корумпованого, бездарного і профнепридатного апарату. А ще всіляку муйню з якої можна красти. При цьому активно переконує українців що ми приречені на перемовини з ****** "під дією непереборних обставин". То яке падло ці обставини крім зуйла з єрмаком створили розкрадаючи бюджет і призначаючи на посади прокацаплене падло з інородців? Я дуже хочу, як казав Митець, "Побачить цю падлюку на параші за грою в півника з неголеним убивцем, або в конторі сраній інжєнєром. Татари щоб його їбали в сраку"... Ну татарина він собі вже завів... міністром оборони... Фу, ***...
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18.12.2024 12:39 Ответить
Зєл, підключай 5-6 потужних менеджерів!
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18.12.2024 12:44 Ответить
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18.12.2024 12:44 Ответить
Не потрібно шукати злих помислів там де все легко поячнюється тупістю.
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18.12.2024 12:49 Ответить
Ти, ***дон, вова...
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18.12.2024 12:50 Ответить
Если бы он был честным политиком, после такого надо было бы как минимум подать в отставку.
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18.12.2024 12:51 Ответить
Об'явити себе ньевєстай ввх. Так вірніше.
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18.12.2024 13:07 Ответить
Знову пацаня кізяків накурилося.
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18.12.2024 12:54 Ответить
Ох і поперло
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18.12.2024 13:08 Ответить
так іди геть у в'язницю, гидота зелена
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18.12.2024 13:00 Ответить
Що,навіть і план перемоги твій не спрацьовує?Це результат твоєї діяльності.Ти ж хотів в очах ху...ла мир побачити.А в нього в беньках як в дупі-гімарой.За все ти повинен відповісти
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18.12.2024 13:02 Ответить
"Нам це забороняє Конституція України"
От біда. А так би віддав
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18.12.2024 13:04 Ответить
А як же кава?Знов брехали?Шашличник.
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18.12.2024 13:04 Ответить
Брехливі цитати Зеленського:
''Я увідєл мір в ґлазах путіна''...
''Нада проста пєрєстать стрєлять''...
''Нада проста даґаварітса па-срєдінє''...
''Я би умєр, но нє отдал би Крим''...
Чесні цитати Зеленського:
''Я ваш вирок''...
''Я вам нічєво нє должен''...
''Да пашлі ви в жопу''...
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18.12.2024 13:08 Ответить
Ми на такій стадії що Україні потрібен свій Піночет, а для сн-зелені стадіон так стадіон.
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18.12.2024 13:11 Ответить
У нього кожне слово брехливе. Кожен звук і подих. Настільки брехливого лайна ніколи не було в президентах України. Звісно, ніхто передвиборчі обіцянки і з колишніх президентів не виконував, але ця зелена ропуха бреше перманентно.
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18.12.2024 14:07 Ответить
01 лютого 2021, 14:42, Зеленський: «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили» 09.08.2022 року "Ми повернемося в український Крим. Звернення Володимира Зеленського" 18 груд. 2022 р. "Президент України Володимир Зеленський заявив, що Крим росіяни просто так не віддадуть, але українці готові до звільнення півострова. Влітку 2023 року президент планує купатися на морі в українському Криму. Дивіться інтерв'ю Зеленського французьким телеканалам TF1 і LCI." 2 листопада 2022, "Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю чеському телебаченню розповів, що не піде на компроміс з Росією, хоч цього б хотіли деякі західні лідери". Краще б і далі грав на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%BE Піаніно.
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18.12.2024 13:14 Ответить
Офіційно на весь світ заявив та підтвердив той факт, що він працює на пуйла.
Президент зрадник, який фактично відкрито заявляє, що він і надалі буде здавати території України пуйлу, щоб Україна припинила своє існування як незалежна держава в своїх загальновизнаних кордонах.
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18.12.2024 13:15 Ответить
Дурість невиліковна.
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18.12.2024 13:46 Ответить
Наша надія тільки на Господа Бога
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18.12.2024 13:48 Ответить
Пора к родителям, на берег Средиземного моря, на свою виллу,
а Бенина рядом, через забор.
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18.12.2024 13:49 Ответить
"Так пусть же наші жєланія совпадают с нашімі возможностямі!" (с)
А ти про це не здогадувався, коли надрочував мудрий наріт на кордони 91 року? Порівняння економік воюючих країн, їх союзників, військової сили, стратегічні прорахунки варіантів війни, нє?
Я, звісно, ітльки за правду, навіть гірку, але ти хоч розумієш, як тепер ця правда переламає та деморалізує суспільство, яке ще досі вірить у перемогу та кордони 91?
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18.12.2024 14:04 Ответить
У нас немає сил не тільки,щоб відвоювати, а і утримати ті,що ще не захопили
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18.12.2024 14:17 Ответить
Зеленбуд сере ріденьким,бо наближається аудит допомоги Заходу. А розікрали дохера. А перед народом України відповіси за все-за Тошківку,за шашлики,за родичів ,знайомих , та командирів( поголовно безголових)за своїх сраних слуг народу,а вакханалію у силових структурах,у судах,у МЗС,за своє увірування,що став божеством,,Янєлох Боневтікович
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18.12.2024 14:31 Ответить
Воно вже не "фільтрує базар"...
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18.12.2024 15:08 Ответить
Мені то що, але ж є люди, які шашличками затарились та кавою для Криму, аж ось такий облом.
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18.12.2024 15:11 Ответить
Вот який він насправді "план перемоги". А как дисал, как дисал пустобарабан!
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18.12.2024 15:17 Ответить
А чого ж ти своїми відосиками і твій сраний гівномарафон нам три роки промивали мізки маячнею про "кордони 91 року " і кавувялті ?
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18.12.2024 16:22 Ответить
"Ми не можемо віддати свої території ,Нам це забороняє Конститкція України " - Конституцію України змінювали і за Кучми і за Ющенка і за Яника і за Порошенка , ще при тобі залишилось змінити, і те що там написано ніколи ніким не виконувалось .
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18.12.2024 16:29 Ответить
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18.12.2024 17:15 Ответить
Солодка парочка не може. Хто б сумнівався ...
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18.12.2024 17:17 Ответить
З цим дегенератом Україні нічого не світить. Країна є заручницею безтолкового ішака.
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18.12.2024 21:34 Ответить
 
 