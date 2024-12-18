ГБР подтвердило задержание главы КРАИЛ Рудого по подозрению в пособничестве РФ: у него нашли кокаин в больших размерах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Работники ГБР задержали руководителя комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого по подозрению в пособничестве государству-агрессору, а также в незаконном хранении наркотических средств в крупных размерах, без цели сбыта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
В частности, как отмечается, речь идет о поддержке деятельности в Украине онлайн-казино, владельцами которого являются россияне.
Что установило досудебное расследование?
Во время досудебного расследования ГБР было установлено, что возглавляемое им учреждение выдало и по указаниям которого намеренно не совершало действия по лишению лицензии по организации азартных игр в сети Интернет коммерческую структуру, бенефициарным владельцем которой являются россияне, а ее представители способствовали государству-агрессору.
"Решение не принималось несмотря даже на многочисленные экспертизы, которые показали, что деятельность онлайн-казино угрожает национальной безопасности. В частности, данные украинских военных, которые были клиентами казино, могли легко попасть к россиянам", - говорится в сообщении.
Так в ходе расследования ГБР среди прочего было установлено, что человек, который непосредственно контролирует деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществлял финансирование ветеранов так называемой "сво". Само же онлайн-казино продолжает деятельность на территории России и российских вебресурсах.
Также отмечается, что сейчас суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей бенефициарным владельцам указанного онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и доменного имени. Им сообщено о подозрениях по статье пособничества государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины).
Также, Бюро совместно с другими уполномоченными органами принимает меры по взысканию арестованных и переданных Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) средств в доход нашего государства в соответствии с нормами действующего законодательства.
У Рудого обнаружили кокаин в крупных размерах
Во время обысков у руководителя КРАИЛ обнаружено и изъято наркотическое средство - кокаин в крупных размерах.
Досудебное расследование продолжается.
Напоминается также, что суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса Генерального прокурора о передаче в АРМА более 2,6 миллиарда гривен (это общая сумма арестованных средств с учетом прибыльных финансовых операций), арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.
Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ и народепа Алексея Гончаренко писал, что ГБР задержало главу КРАИЛ Рудого. Его подозревают в пособничестве РФ.
Пожалуйста, подождите...
во дают!
чи все ж таки "азартна гра без кокаїну - дєньгі на вєтєр?"
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Вбивці були офіційно легалізовані , з прішествіем « ЯНЕЛОХА» наркота під прикриттям « медичного канабіса» і рашистські казино !
те саме що ствержувати що на ваз2001 "копійка" їздять лише цигани
а на старих "москвічах" ждуни
вони суто на телефоні, без палева
Тому, що за означенням: Бізнес - це діяльність, що здійснюється субʼєктами-підприємцями та юридичними особами з метою отримання прибутку та НЕ СУПЕРЕЧИТЬ ЗАКОНУ.
Не натягуй кацапську сову на Український глобус.
Так пряцює ВЕСЬ світ.
Лише для тебе це щось нове.
Ти взагалі скільки класів церковно-приходської школи закінчив?
Навпаки Христос МИВ і ВИТИРАВ ноги своїм учням - тому і в цьому питанні ти теж НЕУК.
У Господа було всього 13 учнів і багато звичайних подорожніх слухачів.
наркотик то на научна назва
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Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.
Голова та члени КРАІЛ призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України у порядку, визначеному законом.
Боневтік звільняє посаду, бо нічого доброго не зробив, а тільки погіршив. Якщо хтось чекає, що Трамп щось вирішить - то марні надії і сподіваннчя, бо все тільки в руках ЗСУ. Хтось сподівається, що ми віддамо свої окуповані території і буду перемир'я, яке дасть можливість провести вибори? Невже пуйло таке дурне, щоб дати можливіть Україні позбутися неуків? Ніколи. А тому одне спасіння перевибори спікера і призначення нового уряду не від партії влади, а технократів, які організують і справедливу мобілізацію і демобілізацію, фінансування наповну ЗСУ і справедливі контракти, які були до 2019 року і повернуть моральний дух в ЗСУ і повернуння сотні тисяч СЗЧ.
За що тільки ДБР докулупалось?
Ага, а пакетики на фото для "зберігання без мети збуту"!
Та й не купував він кокс, знайшов на вулиці просто...
- Навіщо вам стільки коксу?
- Та я не для продажу, тільки для себе! Це інвестиція!
Мусора у нас відбірні кловани!
дві валізи кокаїну "чисто для себе", Новий Рік відмітити?
Це норма для команди 95 кварталу Єрмака-Зеленського.
І ця людина традиційно займала велику посаду...і що характерно- жирує в Україні але допомога рассєї...падло ..!
єнти...