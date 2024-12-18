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ГБР (2824) Рудый (7) КРАИЛ (13)

ГБР подтвердило задержание главы КРАИЛ Рудого по подозрению в пособничестве РФ: у него нашли кокаин в больших размерах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работники ГБР задержали руководителя комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого по подозрению в пособничестве государству-агрессору, а также в незаконном хранении наркотических средств в крупных размерах, без цели сбыта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

В частности, как отмечается, речь идет о поддержке деятельности в Украине онлайн-казино, владельцами которого являются россияне.

Что установило досудебное расследование?

Во время досудебного расследования ГБР было установлено, что возглавляемое им учреждение выдало и по указаниям которого намеренно не совершало действия по лишению лицензии по организации азартных игр в сети Интернет коммерческую структуру, бенефициарным владельцем которой являются россияне, а ее представители способствовали государству-агрессору.

"Решение не принималось несмотря даже на многочисленные экспертизы, которые показали, что деятельность онлайн-казино угрожает национальной безопасности. В частности, данные украинских военных, которые были клиентами казино, могли легко попасть к россиянам", - говорится в сообщении.

затримання Івана Рудого
затримання Івана Рудого
затримання Івана Рудого
затримання Івана Рудого

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Так в ходе расследования ГБР среди прочего было установлено, что человек, который непосредственно контролирует деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществлял финансирование ветеранов так называемой "сво". Само же онлайн-казино продолжает деятельность на территории России и российских вебресурсах.

Также отмечается, что сейчас суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей бенефициарным владельцам указанного онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и доменного имени. Им сообщено о подозрениях по статье пособничества государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины).

Также, Бюро совместно с другими уполномоченными органами принимает меры по взысканию арестованных и переданных Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) средств в доход нашего государства в соответствии с нормами действующего законодательства.

У Рудого обнаружили кокаин в крупных размерах

Во время обысков у руководителя КРАИЛ обнаружено и изъято наркотическое средство - кокаин в крупных размерах.

Досудебное расследование продолжается.

Напоминается также, что суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса Генерального прокурора о передаче в АРМА более 2,6 миллиарда гривен (это общая сумма арестованных средств с учетом прибыльных финансовых операций), арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ и народепа Алексея Гончаренко писал, что ГБР задержало главу КРАИЛ Рудого. Его подозревают в пособничестве РФ.
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Топ комментарии
+27
Все в порядку! Це патріот! Він для ОПи віз!
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18.12.2024 12:47
+16
Зупиніть будь-який позашляховик із затонованими вікнами і блатними номерами, і у 95% в ньому буде кокс чи інша дурь...
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18.12.2024 12:47
+15
+ стволи, біта і шльондра ...
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18.12.2024 12:53
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Эти нюхающие джиперы вызывают гнев и пощады им не будет!
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18.12.2024 12:44 Ответить
кокоїн у великих розмірах без мети збуту у смотрящого за азартними іграми?

во дают!

чи все ж таки "азартна гра без кокаїну - дєньгі на вєтєр?"

.
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18.12.2024 13:10 Ответить
+Україну врятує термінова консолідація українського суспільства на патріотичних засадах, формування уряду національної довіри, переведення промисловості , суспільного життя держави на воєнні рейки, нещадна боротьба з лютими ворогами українського народу -5ю колоною, корупцією, ЗЛО-охоронною системою...! "Хто не з нами, той проти нас!"- бо все інше бла-бла-бла?!
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18.12.2024 13:49 Ответить
нерозхитуйте човна. зараз не на часі
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18.12.2024 15:22 Ответить
І хто ж цього покидька призначив на цю посаду ? от як раз він і е головний вінуватець і ворог держави
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18.12.2024 16:05 Ответить
На сколько известно это креатура Куницкого……
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18.12.2024 16:36 Ответить
Очередное "молодое лицо истинно народной власти". Люди, что вы со страной сделали?
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18.12.2024 22:04 Ответить
6 років діяльності ЗЕ -НОСТРИ і від демократичної України ,залишились тотальні руїни , ганьба , катастрофа Зейло , ще гірше ***** , він ойго давній кумир , учінь і послідовник !

Вбивці були офіційно легалізовані , з прішествіем « ЯНЕЛОХА» наркота під прикриттям « медичного канабіса» і рашистські казино !
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19.12.2024 02:08 Ответить
Все в порядку! Це патріот! Він для ОПи віз!
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18.12.2024 12:47 Ответить
мабуть не довозив, тому і затримали. у кур'єрів таке буває, починають самі вживати.
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18.12.2024 13:15 Ответить
Зупиніть будь-який позашляховик із затонованими вікнами і блатними номерами, і у 95% в ньому буде кокс чи інша дурь...
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18.12.2024 12:47 Ответить
+ стволи, біта і шльондра ...
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18.12.2024 12:53 Ответить
а тут сам начальник блек джека і шлюхи
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18.12.2024 13:18 Ответить
Це типовий стереотип побудований на одиничних випадках та голівудських фільмах...
те саме що ствержувати що на ваз2001 "копійка" їздять лише цигани
а на старих "москвічах" ждуни
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18.12.2024 12:57 Ответить
Шикарную жизнь нужно чем-то подпитывать, а в воюющей стране сверхприбыль только в таких стереотипных бизнесах как наркоторговля, торговля оружием, сутенерство и коррупция….
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18.12.2024 12:59 Ответить
сутенерство до речі не дуже... конкуренція величезна ....
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18.12.2024 14:33 Ответить
Звідки відомо?
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18.12.2024 20:50 Ответить
спілкувався як з повіями так із сутенерками (це зараз зветься діспетчер)
вони суто на телефоні, без палева
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19.12.2024 04:51 Ответить
Друже - наркоторговля, сутенерство и коррупция - це НЕ БІЗНЕС, а кримінал.
Тому, що за означенням: Бізнес - це діяльність, що здійснюється субʼєктами-підприємцями та юридичними особами з метою отримання прибутку та НЕ СУПЕРЕЧИТЬ ЗАКОНУ.
Не натягуй кацапську сову на Український глобус.
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18.12.2024 17:02 Ответить
Карабин наркотик, а торговать им уже легально!
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18.12.2024 17:03 Ответить
Я тобі більше скажу - в любій Аптецю дуже багато препаратів що містять наркотичні речовини - тому їх продають по рецепту...
Так пряцює ВЕСЬ світ.
Лише для тебе це щось нове.
Ти взагалі скільки класів церковно-приходської школи закінчив?
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18.12.2024 17:07 Ответить
Всю Жизнь у ног Христа сижу и учусь!
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18.12.2024 17:14 Ответить
Ніхто у ніг Христа не сидів - ти перший...
Навпаки Христос МИВ і ВИТИРАВ ноги своїм учням - тому і в цьому питанні ти теж НЕУК.
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18.12.2024 17:22 Ответить
Христа, а внимательно, как усердная ученица, слушала учение Его. Сидеть у ног - означает смиренное и почтительное положение ученика или ученицы пред учителем, бывшее в употреблении у иудеев (Деян 22:3. Мих.). у неё была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его.
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18.12.2024 17:29 Ответить
Марфа не була ученицею Господа і сиділа де хотіла.
У Господа було всього 13 учнів і багато звичайних подорожніх слухачів.
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18.12.2024 18:47 Ответить
Во первых апостолов было 12, а тут речь идёт не о Марфе о о сестре Марии!
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18.12.2024 19:03 Ответить
Женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой; у неё была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его.
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18.12.2024 19:07 Ответить
Так что ты чёрт идёшь в след за русским военным кораблём!
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18.12.2024 19:21 Ответить
канабіс не наркотик, а психоделік
наркотик то на научна назва
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19.12.2024 04:52 Ответить
барига чи що?
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18.12.2024 12:47 Ответить
Слуга!!!
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18.12.2024 13:04 Ответить
підслужник поставлений Слугами

.
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18.12.2024 13:27 Ответить
Вовремя Куницкий спетлял, наверное почувствовал слежку за своим кокаиновым бизнесом!
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18.12.2024 13:39 Ответить
Заброньована еліта,хулє.
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18.12.2024 12:48 Ответить
азартом та кокою дєржит економічний фронт

.
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18.12.2024 13:29 Ответить
а його безпосередній шеф - шмигаль, шо не в курсах та не в долях?!

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.
Голова та члени КРАІЛ призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України у порядку, визначеному законом.
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18.12.2024 12:48 Ответить
ета другоє
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18.12.2024 13:20 Ответить
На пОсла переорієнтують
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18.12.2024 12:51 Ответить
та да в Колумбію та консулом в Лас Вегас - тамошні хозяйства поднімать
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18.12.2024 13:12 Ответить
Кокаіг у великій кількості без мети збуту? Щось дуже щадить цю гарну людину гаше гарне слідство
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18.12.2024 12:51 Ответить
Да Ви шо, не панимаэте? Это он себе на старость "наскирдовал", что бы с пенсии не тратиться.
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18.12.2024 13:06 Ответить
кокс знайшли про обшуці, а не взяли при реалізації, тому так пишуть, але побачимо що далі буде. потім може виявитись і з метою збуту, а якщо всі бабки віддасть, то стане просто борошном, а статтю закриють бо він типа лікується.
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18.12.2024 13:21 Ответить
Що потрібно сьогодні Україні(на мій погляд).? Змінити ситуацію на фронті і біля нього. Фронт напряму залежить від влади і керованості від влади.. Як показали 5,6 років одноосібного правління Боневтіка Потужного, ситуація тільки погіршується і для спасіння України потрібно у Верховній Раді переобрати спікера, проголосувати за опозицію, яка з 2014 року показала свою ефективність і витягнула країну з глибокої яки. Спікером має бути Порошенко. Другою дією мають бути заборона присутності і голосування депутатів від ОПЗЖ, територія, звідки їх вибирали в окупації і то є наслідками їх дій там, коли вони керували тією територією. Далі Верховна Рада призначає Уряд спасіння не від слугориг, яким він є сьогодні, а спеціалістів, які знаються у цій справі. Звичайно офіс президента, який складається із ворогів України йде у небуття і починають діяти норми Конституції.
Боневтік звільняє посаду, бо нічого доброго не зробив, а тільки погіршив. Якщо хтось чекає, що Трамп щось вирішить - то марні надії і сподіваннчя, бо все тільки в руках ЗСУ. Хтось сподівається, що ми віддамо свої окуповані території і буду перемир'я, яке дасть можливість провести вибори? Невже пуйло таке дурне, щоб дати можливіть Україні позбутися неуків? Ніколи. А тому одне спасіння перевибори спікера і призначення нового уряду не від партії влади, а технократів, які організують і справедливу мобілізацію і демобілізацію, фінансування наповну ЗСУ і справедливі контракти, які були до 2019 року і повернуть моральний дух в ЗСУ і повернуння сотні тисяч СЗЧ.
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18.12.2024 12:55 Ответить
наступні вибори, приведуть до влати таких самих і популістів, нажаль. це не значить що шмаркляву кодлу треба терпіти далі, ні, в жодному разі, їм тільки тюрма. У нас проблема, що люди голосують за лозунги і куди грошей вкинуть побільше в рекламу, плюс пару облич на фасад щоб приховати мудаків, як тімашонка з сявченко, яке їхало таке здибало, але нарід ведеться, чи вакарчуки всякі, як співун ротом то може бути, а як політик - чмо. голосувати за пороха, у нього немає норм команди, ну не було минулий раз. у нас на кожні вибори нові і нові партії, то же візьмуться норм політики, тим більш, коли посадами розраховуються за лояльність, а не за ефективність і досягнення в роботі.
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18.12.2024 13:29 Ответить
Ви уважно не прочитали. Мова іде не про вибори, мова - про відсторонення зелених мух від влади й передачу її парламенту з новою коаліцією.
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18.12.2024 13:48 Ответить
так більшість як, та ж сама, вони ж ставили тих всяких шмигалів і інших, невже вони їх замінять, просто контроль над потоками на себе переберуть гоови комісій і таке інше. тут єдиний варіант, примусити працювати правоохоронні. хоча от в цій ситуації, той мудило сам собі гірше зробив, ота його бездіяльність і стала причиною для кримінального провадження, назбирали і нфи і затримали, а якби позбавив ліцензії, то керував би далі.
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18.12.2024 14:24 Ответить
Про що Ви пишите? Знову все і всіх виваляти в бруд і залишити, як воно є? Наприклад Шмигаля ставили не більшість, а Ахметов і Єрмак із офісу президента, а парламент тільки формально придає законності призначень офісу і його лідера Зе. Почитайте уважно все, про що я написав вище. Але в мене така думка, що Ви прийшли з коментаріями, щоб все ****** брудом і виправдати дії сьоголднішньої влади, наливши побільше лайна на тих, хто б міг ще витягнути Україну.
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18.12.2024 15:09 Ответить
хто витягнути, шмарклява монобільшість? вони вже багато витягнули, чи тімашонки будуть витягувати з опизижистами?
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18.12.2024 15:38 Ответить
який збут? це ж "спонсор оп-ного двора єго найвеличнішого вєлічєства"
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18.12.2024 12:56 Ответить
А чому власників цих казіно не взяли в першу чергу ?
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18.12.2024 12:57 Ответить
Застава 10 млн. гривасиків Слєдующій!)))
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18.12.2024 12:59 Ответить
У великих розмірах це скільки? Відсиплете частку віслюкові а потім зважите?
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18.12.2024 13:00 Ответить
А в якій ще країні немає українського посла?
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18.12.2024 13:00 Ответить
У Нідерландах, наприклад, вже давно нема українського посла. А там настільки турбуються про людей, що навіть попереджають туристів, щоб не сплутали кокс і гєрич. )))

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18.12.2024 14:46 Ответить
Тю, та все ж за правилами зеленої команди: рф, кокаїн
За що тільки ДБР докулупалось?
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18.12.2024 13:01 Ответить
а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту. Джерело: https://censor.net/ua/p3525724
Ага, а пакетики на фото для "зберігання без мети збуту"!
Та й не купував він кокс, знайшов на вулиці просто...
- Навіщо вам стільки коксу?
- Та я не для продажу, тільки для себе! Це інвестиція!
Мусора у нас відбірні кловани!
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18.12.2024 13:05 Ответить
"у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту"
дві валізи кокаїну "чисто для себе", Новий Рік відмітити?
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18.12.2024 13:05 Ответить
То було "відповідальне" зберігання...😁
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18.12.2024 13:23 Ответить
Просто віджим азартного сектора. Владу притягує тіньові можливості напрямку. А порошок у них у всіх, тільки не для всіх опція ручний силовик.
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18.12.2024 13:13 Ответить
Нічого дивного.
Це норма для команди 95 кварталу Єрмака-Зеленського.
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18.12.2024 13:16 Ответить
Це треш ..!
І ця людина традиційно займала велику посаду...і що характерно- жирує в Україні але допомога рассєї...падло ..!
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18.12.2024 13:22 Ответить
А криша у нього, мабудь, Гетманцев ?
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18.12.2024 13:26 Ответить
ще один потужний менеджер в незламній команді Найпотужнішого!
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18.12.2024 13:33 Ответить
яка блд несподіванка від чортів смарградових
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18.12.2024 14:04 Ответить
бучу по книжчі цей юнак судячи по єпічній інфоциганській книжчці не "пішов на компроміс" і мало клав у общак
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18.12.2024 15:02 Ответить
Не мала баба клопоту, купила порося. А ми завели гральний бізнес.
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18.12.2024 17:21 Ответить
Знайшли порошок схожий на героїн, траву схожу на медичну маріхуану, залізячки схожі на патрони і зелені бамажки схожі на долари.
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18.12.2024 17:23 Ответить
А головне - це книга!
єнти...
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18.12.2024 23:14 Ответить
Шо, не поділився?
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18.12.2024 22:44 Ответить
ЗЕЛЯ ПОДКИНУЛ !9
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19.12.2024 08:00 Ответить
А ГРИБЫ МОЖНО !?)
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19.12.2024 08:01 Ответить
У Кацапстані паніка, всі покидьки гадають, кому дістанеться відплата.
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19.12.2024 08:13 Ответить
 
 