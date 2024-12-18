ГБР подтвердило задержание главы КРАИЛ Рудого по подозрению в пособничестве РФ: у него нашли кокаин в больших размерах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работники ГБР задержали руководителя комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого по подозрению в пособничестве государству-агрессору, а также в незаконном хранении наркотических средств в крупных размерах, без цели сбыта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

В частности, как отмечается, речь идет о поддержке деятельности в Украине онлайн-казино, владельцами которого являются россияне.

Что установило досудебное расследование?

Во время досудебного расследования ГБР было установлено, что возглавляемое им учреждение выдало и по указаниям которого намеренно не совершало действия по лишению лицензии по организации азартных игр в сети Интернет коммерческую структуру, бенефициарным владельцем которой являются россияне, а ее представители способствовали государству-агрессору.

"Решение не принималось несмотря даже на многочисленные экспертизы, которые показали, что деятельность онлайн-казино угрожает национальной безопасности. В частности, данные украинских военных, которые были клиентами казино, могли легко попасть к россиянам", - говорится в сообщении.









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Так в ходе расследования ГБР среди прочего было установлено, что человек, который непосредственно контролирует деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществлял финансирование ветеранов так называемой "сво". Само же онлайн-казино продолжает деятельность на территории России и российских вебресурсах.

Также отмечается, что сейчас суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей бенефициарным владельцам указанного онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и доменного имени. Им сообщено о подозрениях по статье пособничества государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины).

Также, Бюро совместно с другими уполномоченными органами принимает меры по взысканию арестованных и переданных Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) средств в доход нашего государства в соответствии с нормами действующего законодательства.

У Рудого обнаружили кокаин в крупных размерах

Во время обысков у руководителя КРАИЛ обнаружено и изъято наркотическое средство - кокаин в крупных размерах.

Досудебное расследование продолжается.

Напоминается также, что суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса Генерального прокурора о передаче в АРМА более 2,6 миллиарда гривен (это общая сумма арестованных средств с учетом прибыльных финансовых операций), арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ и народепа Алексея Гончаренко писал, что ГБР задержало главу КРАИЛ Рудого. Его подозревают в пособничестве РФ.