Украина получила от ЕС 4,1 млрд евро – второй транш по программе Ukraine Facility, - Шмыгаль
Украина получила 4,1 млрд евро от Европейского Союза по программе Ukraine Facility. Это второй регулярный платеж, выделенный Европейской комиссией в рамках этого инструмента.
Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, очередной транш стал результатом выполнения нашим государством всех мероприятий, определенных Планом Украины.
"Общая нынешняя помощь по инициативе Ukraine Facility составляет 16,1 миллиарда евро. Всего в ее рамках предусмотрено предоставление Украине 50 млрд евро. Программа будет действовать с 2024 до 2027 года. Спасибо ЕС за непоколебимую поддержку Украины, которая имеет большое значение для укрепления экономической устойчивости страны и трансформации на пути к полноправному членству в ЕС", - добавил Шмыгаль.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Совет ЕС одобрил выплату Украине €4,2 млрд в рамках Ukraine Facility.
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Правда, Шмигаль?