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Украина получила от ЕС 4,1 млрд евро – второй транш по программе Ukraine Facility, - Шмыгаль

Допомога Україні від Європи

Украина получила 4,1 млрд евро от Европейского Союза по программе Ukraine Facility. Это второй регулярный платеж, выделенный Европейской комиссией в рамках этого инструмента.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, очередной транш стал результатом выполнения нашим государством всех мероприятий, определенных Планом Украины.

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"Общая нынешняя помощь по инициативе Ukraine Facility составляет 16,1 миллиарда евро. Всего в ее рамках предусмотрено предоставление Украине 50 млрд евро. Программа будет действовать с 2024 до 2027 года. Спасибо ЕС за непоколебимую поддержку Украины, которая имеет большое значение для укрепления экономической устойчивости страны и трансформации на пути к полноправному членству в ЕС", - добавил Шмыгаль.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Совет ЕС одобрил выплату Украине €4,2 млрд в рамках Ukraine Facility.
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"Тєпєрь ми вдвоє больше сєна для нашей карофкі запасьом"!(с)
Правда, Шмигаль?
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18.12.2024 13:35 Ответить
І у результаті гривня той...того...
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18.12.2024 13:39 Ответить
Програма фінансування "Прібарахлітся" поки на стовпах не почали вішати.
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18.12.2024 13:51 Ответить
О, буде що дерибанити.
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18.12.2024 14:14 Ответить
ещё по тысяче выдать населению, что бы не воняло. остальное разворовать с зеленским
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18.12.2024 14:20 Ответить
 
 