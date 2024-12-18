Украина получила от ЕС 4,1 млрд евро – второй транш по программе Ukraine Facility, - Шмыгаль

Украина получила 4,1 млрд евро от Европейского Союза по программе Ukraine Facility. Это второй регулярный платеж, выделенный Европейской комиссией в рамках этого инструмента.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, очередной транш стал результатом выполнения нашим государством всех мероприятий, определенных Планом Украины.

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"Общая нынешняя помощь по инициативе Ukraine Facility составляет 16,1 миллиарда евро. Всего в ее рамках предусмотрено предоставление Украине 50 млрд евро. Программа будет действовать с 2024 до 2027 года. Спасибо ЕС за непоколебимую поддержку Украины, которая имеет большое значение для укрепления экономической устойчивости страны и трансформации на пути к полноправному членству в ЕС", - добавил Шмыгаль.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Совет ЕС одобрил выплату Украине €4,2 млрд в рамках Ukraine Facility.