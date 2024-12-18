За 5 месяцев 351 "Шахед" залетел в Беларусь, - "Беларускі Гаюн"

Начиная с 19:00 11 июля 2024 года в Беларусь залетело не менее 356 дронов различных типов, из них 351 - это российские дроны-камикадзе типа "Шахед".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".

Так, проект представил онлайн-карту военной активности в Беларуси.

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Отмечается, что раздел "беспилотники" содержит время, локации, направления и подробности о захождениях каждого из 351 "Шахеда" и 5 разведывательных дронов с разбивкой по дням. Также на карту добавлены все известные места взрыва/сбития/падения БПЛА в Беларуси за все время.

"За последние 5 месяцев, нами зафиксировано 10 случаев сбивания или падения "Шахедов" в Беларуси и Латвии, а также 1 случай разрушения здания, в результате падения БПЛА", - говорится в сообщении.

Сообщается, что количество случаев захода БПЛА в воздушное пространство Беларуси продолжает расти (данные по количеству заходов БПЛА всех типов):

Июль - 9 штук.

Август - 12.

Сентябрь - 30.

Октябрь - 49.

Ноябрь - 151.

Декабрь - 105.

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"Кроме этого, за время наблюдения было локально потеряно 163 дрона - то есть прямо сейчас где-то в Беларуси могут валяться десятки разбившихся дронов", - добавляет "Беларускі Гаюн".