За 5 месяцев 351 "Шахед" залетел в Беларусь, - "Беларускі Гаюн"
Начиная с 19:00 11 июля 2024 года в Беларусь залетело не менее 356 дронов различных типов, из них 351 - это российские дроны-камикадзе типа "Шахед".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".
Так, проект представил онлайн-карту военной активности в Беларуси.
Отмечается, что раздел "беспилотники" содержит время, локации, направления и подробности о захождениях каждого из 351 "Шахеда" и 5 разведывательных дронов с разбивкой по дням. Также на карту добавлены все известные места взрыва/сбития/падения БПЛА в Беларуси за все время.
"За последние 5 месяцев, нами зафиксировано 10 случаев сбивания или падения "Шахедов" в Беларуси и Латвии, а также 1 случай разрушения здания, в результате падения БПЛА", - говорится в сообщении.
Сообщается, что количество случаев захода БПЛА в воздушное пространство Беларуси продолжает расти (данные по количеству заходов БПЛА всех типов):
- Июль - 9 штук.
- Август - 12.
- Сентябрь - 30.
- Октябрь - 49.
- Ноябрь - 151.
- Декабрь - 105.
"Кроме этого, за время наблюдения было локально потеряно 163 дрона - то есть прямо сейчас где-то в Беларуси могут валяться десятки разбившихся дронов", - добавляет "Беларускі Гаюн".
Пожалуйста, подождите...
Сьогодні от новина: з 85 ішакєдов 45 збито, 40 локаційно втрачено.
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На БПЛА. які несуть лінзи Люнеберга наші гвинтокрили та МВГ не полюють.
На днях спостерігав за збиттям трьох "мопедів":яскраві спалахи в небі без вибухів..Скоріш за все "прокладки"..
18.12.2024 15:57 Відповісти Видалити