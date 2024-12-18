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За 5 месяцев 351 "Шахед" залетел в Беларусь, - "Беларускі Гаюн"

Заходи Шахедів у Білорусь

Начиная с 19:00 11 июля 2024 года в Беларусь залетело не менее 356 дронов различных типов, из них 351 - это российские дроны-камикадзе типа "Шахед".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".

Так, проект представил онлайн-карту военной активности в Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение суток в Беларусь залетело не менее 8 беспилотников, трижды поднимали авиацию, - "Беларускі Гаюн". ИНФОГРАФИКА

Отмечается, что раздел "беспилотники" содержит время, локации, направления и подробности о захождениях каждого из 351 "Шахеда" и 5 разведывательных дронов с разбивкой по дням. Также на карту добавлены все известные места взрыва/сбития/падения БПЛА в Беларуси за все время.

"За последние 5 месяцев, нами зафиксировано 10 случаев сбивания или падения "Шахедов" в Беларуси и Латвии, а также 1 случай разрушения здания, в результате падения БПЛА", - говорится в сообщении.

Сообщается, что количество случаев захода БПЛА в воздушное пространство Беларуси продолжает расти (данные по количеству заходов БПЛА всех типов):

  • Июль - 9 штук.
  • Август - 12.
  • Сентябрь - 30.
  • Октябрь - 49.
  • Ноябрь - 151.
  • Декабрь - 105.

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"Кроме этого, за время наблюдения было локально потеряно 163 дрона - то есть прямо сейчас где-то в Беларуси могут валяться десятки разбившихся дронов", - добавляет "Беларускі Гаюн".
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Топ комментарии
+3
це подарунки..., братские, все як ви любите...
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18.12.2024 14:38
+1
З цими зальотами нічого не зрозуміло. Якщо це щахеди ,де вибухи з жертвами?( тим більше що скільки там тої бєларусі). Навіть якщо падали гербери чи пародії з г@на і палок , теж якісь події мали б бути висвітлені в змі. Чи може бєлараша стала бермудським трикутником?
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18.12.2024 15:17
+1
знов таки, якщо не вибухали, то це не факт, що то не були "шахеди". Не обов'язково "шахед" вибухне від влучання кулеметної черги або тим більше від вибуху поряд з ним гарматного снаряду. Буває що і снаряди чи міни не вибухають, тоді головне щоб така міна просто в голову не попала. Взагалі, всі пристрої, які призначені для того щлб вибухати, влаштовані по різному. Можно наприклад безпечно просердлити наскрізь взведену міну ТМ-62, головне знати в якому місті її можно свердлити безпечно.
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22.12.2024 23:29
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це подарунки..., братские, все як ви любите...
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18.12.2024 14:38 Ответить
Якось "похрєн"...
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18.12.2024 14:43 Ответить
і? а де розірвані картопляні пєрдаки?
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18.12.2024 14:44 Ответить
Скільки з них з України і з росії?
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18.12.2024 14:47 Ответить
із росії нескільки, вони всі летять з України до білорусії через спуфінг нашого РЕБу. Деякі навіть повертаються від нас назад до росії.
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18.12.2024 15:13 Ответить
Та бачив новини, що колись ішакєди залітали до нас з росії через БРСР. Вже так не роблять?
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18.12.2024 15:53 Ответить
через білорусію не залітають. Бувають випадки, коли ті що залетіли під дією спуфінгу з нашої теріторії на теріторію білорусії знов ловлять неспотворений сигнал GPS і знов летять з білорусії до нас. Таке буває нерідко.
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18.12.2024 19:56 Ответить
Добре.
Сьогодні от новина: з 85 ішакєдов 45 збито, 40 локаційно втрачено.
Не знаєте, скільки у нас за останні два тижні було руйнувань саме від влучання ішакєдов?
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19.12.2024 09:07 Ответить
не знаю, і такою інформацією мало хто володіє. І це добре, бо зараз же це неслось по всім соцмережам, бо довбообів у нас більше, ніж руйнувань.
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19.12.2024 09:18 Ответить
До Одеси вони останнім часом навіть не наближаються. А було місяць тому, три дні поспіль кожного дня, і по житловим кварталам.
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19.12.2024 09:20 Ответить
слідкуйте за своїм геотегом, може GPS показує що ви у Криму ))
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19.12.2024 09:24 Ответить
На жаль, не маю навігатора, і в телефоні теж. Але думаю, ви праві. Просто наді мною тоді кружляв ішакєд, три або чотири кола зробив. Явно спуфили.
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19.12.2024 09:26 Ответить
З цими зальотами нічого не зрозуміло. Якщо це щахеди ,де вибухи з жертвами?( тим більше що скільки там тої бєларусі). Навіть якщо падали гербери чи пародії з г@на і палок , теж якісь події мали б бути висвітлені в змі. Чи може бєлараша стала бермудським трикутником?
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18.12.2024 15:17 Ответить
Лукашенковим мороком.
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18.12.2024 15:58 Ответить
Логічно, що з такої кількості щось повинно було вибухнути.
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18.12.2024 16:45 Ответить
не зовсім логічно, бо підривач активається на термінальній стадії польоту, коли GPS показує максимальне наближення до цілі. А коли ішакєд "планує" в землю через те що у нього закінчилось паливо, то як правило підривач просто не спрацьовує.
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19.12.2024 09:33 Ответить
На днях спостерігав за збиттям трьох "мопедів":яскраві спалахи в небі без вибухів..Скоріш за все "прокладки"..
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18.12.2024 15:57 Ответить
не всі збиті ішакєди вибухають у повітрі. Дивлячись яким засобом збили.
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19.12.2024 09:36 Ответить
На землі теж не вибухають..
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19.12.2024 12:36 Ответить
не вибухають тому що дрон не долетів до цілі і підривач не був активований, бо дрон не досяг термінального відрізку польоту.
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19.12.2024 12:41 Ответить
На цьому відео дрон вже досяг термінального відрізку польоту?https://videos.cnscdn.com/2/b/c/9/2bc959040434999a2582d614144572b4/original.mp4
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19.12.2024 13:04 Ответить
пояснюю: якщо у шахєда закінчуються паливо, бо він блукав під дією РЕБу, то дрон більш-менш може спланувати до поверхні землі без детонації. В даному випадку його просто розстріляли з кулемеета, і він із заклиненим двигуном чи пошкодженими актуаторами просто вертикально гепнувся об землю. Як приклад - ви можете скільки завгодно кидати об підлогу УЗРГМ, і нічого не буде. Але якщо ви ухуярите по ньому молотком, то з великою вірогідністю він вибухне. Так само може бути і з підривачем на шахеді.
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19.12.2024 13:25 Ответить
Все набагато простіше....
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22.12.2024 22:12 Ответить
У одному з населених пунктів Київської області піротехніки зняли з https://www.vectornews.net/news/society/368385-a-iyivshchini-vorozhiy-dron-zastryag-na-derevi-foto.html# дерева залишки ворожого безпілотника-приманки. На щастя, цей https://www.vectornews.net/news/society/368385-a-iyivshchini-vorozhiy-dron-zastryag-na-derevi-foto.html# БпЛА не мав бойової частини й не становив загрози для мешканців.Про це повідомляє ДСНС України. "Пам'ятайте: не наближайтесь до підозрілих предметів, навіть якщо вони здаються безпечними!
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22.12.2024 22:16 Ответить
до чого тут фото, яке ви наводите??
На фото не дрон-камікадза, а БПЛА "Пародія". І це не має ніякого відношення до обговорюваного питання про детонацію незбитих\збитих шахедів.
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22.12.2024 22:27 Ответить
В дописі я не писав про "шахеди".Мова йшла про "мопеди",які не вибухають в повітрі і на землі..До речі,хвилин 10 як відбій повітряної тривоги..Залетіло пару "мопедиків"..По ним гатили і "гепарди",і "зушки",і стрілкотня-гудіти перестали,а вибухів не було..
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22.12.2024 22:49 Ответить
Писали. Ось ваш допис з конкретним посиланням на відео з "шахедом"
На БПЛА. які несуть лінзи Люнеберга наші гвинтокрили та МВГ не полюють.
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22.12.2024 22:58 Ответить
Микола Січень f0998605

На днях спостерігав за збиттям трьох "мопедів":яскраві спалахи в небі без вибухів..Скоріш за все "прокладки"..

18.12.2024 15:57 Відповісти Видалити
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22.12.2024 23:06 Ответить
знов таки, якщо не вибухали, то це не факт, що то не були "шахеди". Не обов'язково "шахед" вибухне від влучання кулеметної черги або тим більше від вибуху поряд з ним гарматного снаряду. Буває що і снаряди чи міни не вибухають, тоді головне щоб така міна просто в голову не попала. Взагалі, всі пристрої, які призначені для того щлб вибухати, влаштовані по різному. Можно наприклад безпечно просердлити наскрізь взведену міну ТМ-62, головне знати в якому місті її можно свердлити безпечно.
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22.12.2024 23:29 Ответить
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18.12.2024 20:18 Ответить
 
 