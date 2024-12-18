Путин не стремится к миру. Мы должны предоставить Украине лучшие условия для защиты от РФ, - премьер Дании Фредериксен
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что российского диктатора Владимира Путина нужно остановить силой и европейским единством, и отметила, что это требует от европейских стран более активной и быстрой поддержки Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Дании.
Как отмечается, Фредериксен сегодня в Брюсселе будет представлять страны Северной Европы и Балтии во время встречи "небольшой группы лидеров европейских стран, ЕС и НАТО" с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы все хотим мира в Украине. Но это должен быть устойчивый, справедливый мир. Он не может быть на условиях Путина. Мы должны предоставить Украине лучшие условия для защиты от России. Это требует от европейских стран более активной и быстрой поддержки. Путин не стремится к миру. Его нужно остановить силой и европейским единством", - приведены в пресс-релизе слова Фредериксен.
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