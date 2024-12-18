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Путин не стремится к миру. Мы должны предоставить Украине лучшие условия для защиты от РФ, - премьер Дании Фредериксен

Фредеріксен закликала надати Україні найкращі умови для захисту від РФ

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что российского диктатора Владимира Путина нужно остановить силой и европейским единством, и отметила, что это требует от европейских стран более активной и быстрой поддержки Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Дании.

Как отмечается, Фредериксен сегодня в Брюсселе будет представлять страны Северной Европы и Балтии во время встречи "небольшой группы лидеров европейских стран, ЕС и НАТО" с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Мы все хотим мира в Украине. Но это должен быть устойчивый, справедливый мир. Он не может быть на условиях Путина. Мы должны предоставить Украине лучшие условия для защиты от России. Это требует от европейских стран более активной и быстрой поддержки. Путин не стремится к миру. Его нужно остановить силой и европейским единством", - приведены в пресс-релизе слова Фредериксен.

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Особа із сталевими яйцями. Таку б президентом України чи США.
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18.12.2024 15:57 Ответить
Ліваки і хотьпоржомки кістьми ляжуть - не пустять.
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18.12.2024 16:18 Ответить
Повторіть це ще раз, будь ласка, для головного мадяра.
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18.12.2024 15:59 Ответить
"Маємо", "маємо", "маємо". ... Бла-бла-бла. А колись буде "тому ми надали"?
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18.12.2024 16:02 Ответить
 
 