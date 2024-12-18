Войска РФ готовятся к круглосуточным штурмам на Времевском направлении: активно получают средства ночного видения, - Силы обороны Юга

На Времевском направлении российские войска активно получают средства ночного видения, чтобы вести боевые действия ночью с целью истощить украинские силы и средства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в телеэфире рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"По последним данным нашей разведки, враг сейчас активно получает средства ночного видения - прицелы, тепловизоры, бинокли для того, чтобы активно вести боевые действия ночью. Это - попытка истощить наши силы и средства, чтобы эти штурмы были постоянными. Если штурм длится 25-30 минут, то происходит 30-35 штурмов за световой день. Теперь мы видим, что штурмы будут продолжаться еще и ночью", - сообщил Волошин.

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Он отметил, что оккупанты не учитывают большие потери во время таких штурмов, пытаясь во что бы то ни стало выйти на административные границы Донецкой области.

"Враг за последние сутки провел на Времевском направлении 28 штурмовых действий. Несмотря на потери, враг любой ценой рвется захватить Великую Новоселку и взять под контроль Донецкую область, чтобы выйти на границу Днепропетровской области. Мы стараемся отбить эти штурмы и клинья, стабилизировать линию боевого соприкосновения, и чтобы враг нес как можно большие потери. Только за последние сутки враг несет на Времевском направлении потери - до 150 человек погибшими и около десятка единиц боевой техники", - добавил спикер.

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