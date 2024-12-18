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Войска РФ готовятся к круглосуточным штурмам на Времевском направлении: активно получают средства ночного видения, - Силы обороны Юга

Ситуація на Времівському напрямку 18 грудня

На Времевском направлении российские войска активно получают средства ночного видения, чтобы вести боевые действия ночью с целью истощить украинские силы и средства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в телеэфире рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"По последним данным нашей разведки, враг сейчас активно получает средства ночного видения - прицелы, тепловизоры, бинокли для того, чтобы активно вести боевые действия ночью. Это - попытка истощить наши силы и средства, чтобы эти штурмы были постоянными. Если штурм длится 25-30 минут, то происходит 30-35 штурмов за световой день. Теперь мы видим, что штурмы будут продолжаться еще и ночью", - сообщил Волошин.

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Он отметил, что оккупанты не учитывают большие потери во время таких штурмов, пытаясь во что бы то ни стало выйти на административные границы Донецкой области.

"Враг за последние сутки провел на Времевском направлении 28 штурмовых действий. Несмотря на потери, враг любой ценой рвется захватить Великую Новоселку и взять под контроль Донецкую область, чтобы выйти на границу Днепропетровской области. Мы стараемся отбить эти штурмы и клинья, стабилизировать линию боевого соприкосновения, и чтобы враг нес как можно большие потери. Только за последние сутки враг несет на Времевском направлении потери - до 150 человек погибшими и около десятка единиц боевой техники", - добавил спикер.

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На такі дії не треба багато військового хисту.
Ресурси, ресурси і ще раз ресурси.
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18.12.2024 16:30 Ответить
Виявляється невичерпне джерело тупих довбой@бів та дегенератів, що являє собою кацапстан,ефективне для війни і зараз як і під час Другої світової. Дожилися.
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18.12.2024 16:35 Ответить
вони ж не вчора почали використовувати цю тактику й не позавчора..., вже можна було придумати щось краще, ніж зустрічні атаки лоб в лоб... я не вірю. що не існує ніякої протидії м'ясним штурмам..., в такому випадку, китайці виграють, навіть не починаючи війну...
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18.12.2024 16:46 Ответить
в нас довбойобів теж вистачає особливо в керівництві держави. Он наші любі депутати навіть з Бойком розібратися не можуть.
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18.12.2024 16:47 Ответить
У вас може бути відмінна зброя, що гарантовано знищує ціль, але якщо ваших пострілів менше, ніж у ворога юнітів, ви вже програли.
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18.12.2024 16:52 Ответить
 
 