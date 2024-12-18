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Зеленский (19064) путин (30489) ядерное оружие (1292) война в Украине (1209)

Не видим жесткой реакции мира на угрозы Путина применить ядерное оружие, - Зеленский

президент України Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что реакция мира на угрозы российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие очень слабая.

Об этом глава президент сказал во время общения онлайн с читателями Le Parisien, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Украина каждый день под ударами, а ядерное оружие должно пугать весь мир, потому что это ядерная война. И что вы видите? Как весь мир реагирует на его (Путина - ред.) запугивание ядерным оружием? Просто тихонько об этом говорит, и все... За то, что Путин пугает мир использованием ядерного оружия, против него надо сделать все санкционные шаги, чтобы не дать ему даже возможности думать об этом. И не только ему, он дает пример другим... Но мы не видим жесткой реакции", - рассказал Зеленский.

Он также отметил, что только неадекватных людей, которые не несут никакой ответственности, может не пугать оружие.

По словам Зеленского, даже применение ракет, которые Путин задействовал против Украины в начале войны, а затем - ежедневно, свидетельствует о том, что он - неадекват. "Потому что какой адекватный человек сегодня будет использовать оружие против другого живого человека? Неужели недостаточно слов, диалога, разговоров, других инструментов?" - отметил Зеленский.

Также читайте: Орбан - Зеленскому: "На столе лежит предложение о прекращении огня, принимай его или отказывайся"

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Топ комментарии
+3
Світу по барабану! Особливо,т.з. глобальному півдню. Якщо амерам байдуже,хоч Україна їм віддала ЯЗ,то чого повинні паритися якісь бразильці з індусами?
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18.12.2024 17:08
+1
Нігуя собі слабка! -- вона ніяка
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18.12.2024 16:34
+1
Щодо фейка я не згоден! Менше слухайте блогерських та військово-експертних дешевок з балаболами типу світанів,арєстовічєй,жданових та ша-коваленків! Тактичну ЯЗ проти ЗСУ кацапи запросто застосують,знаючи що світ висловить глибоку тривогу,а гинутимуть українці,як і до цього гинули 10 років....
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18.12.2024 17:13
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Нігуя собі слабка! -- вона ніяка
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18.12.2024 16:34 Ответить
Ядерна нікчемність нікчемної Росії.

https://2019timeze.medium.com/ядерна-нікчемність-нікчемної-росії-dd8720faf26e
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18.12.2024 16:46 Ответить
Світу *****! Вони всі думають, що ядрьона бімба нам прилетить. Навіть не здогадуючись, що ***** Україна чистенька потрібна. Тому, прилетить комусь з них, це нехай їм буде така руzкая рулетка з ядрьоною боєголовкою.
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18.12.2024 16:49 Ответить
Так а чого їм боятися,в них є аргументи чого це не станется-від вміння в дипломатію втч і глубоку непублічну, до того що в них також є підводні лодки з трайдентами чи балістичними атомними M45 і це тільки в Европі не затрагуючі арсенали США. А по друге херачити будуть якщо що то не по ЕС чи Америці. А по трете-всі знають що це фейк от московії
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18.12.2024 16:51 Ответить
Щодо фейка я не згоден! Менше слухайте блогерських та військово-експертних дешевок з балаболами типу світанів,арєстовічєй,жданових та ша-коваленків! Тактичну ЯЗ проти ЗСУ кацапи запросто застосують,знаючи що світ висловить глибоку тривогу,а гинутимуть українці,як і до цього гинули 10 років....
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18.12.2024 17:13 Ответить
То я стосовно застосування яз проти ЕС та залякування. А проти України вони залюбки,але поки вінніпух не дозволяє
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18.12.2024 17:22 Ответить
Реакція світу різна , як і різний весь світ
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18.12.2024 16:56 Ответить
Світу по барабану! Особливо,т.з. глобальному півдню. Якщо амерам байдуже,хоч Україна їм віддала ЯЗ,то чого повинні паритися якісь бразильці з індусами?
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18.12.2024 17:08 Ответить
реакція є---миттєво оділи памперси
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18.12.2024 17:09 Ответить
вовочка язиком теліпає,як корова хвостом,а безмозглі зебілятка,йому піддакують!
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18.12.2024 17:30 Ответить
На первый взгляд может показаться, что им всем *****
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18.12.2024 19:48 Ответить
 
 