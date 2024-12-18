Не видим жесткой реакции мира на угрозы Путина применить ядерное оружие, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что реакция мира на угрозы российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие очень слабая.

Об этом глава президент сказал во время общения онлайн с читателями Le Parisien, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Украина каждый день под ударами, а ядерное оружие должно пугать весь мир, потому что это ядерная война. И что вы видите? Как весь мир реагирует на его (Путина - ред.) запугивание ядерным оружием? Просто тихонько об этом говорит, и все... За то, что Путин пугает мир использованием ядерного оружия, против него надо сделать все санкционные шаги, чтобы не дать ему даже возможности думать об этом. И не только ему, он дает пример другим... Но мы не видим жесткой реакции", - рассказал Зеленский.

Он также отметил, что только неадекватных людей, которые не несут никакой ответственности, может не пугать оружие.

По словам Зеленского, даже применение ракет, которые Путин задействовал против Украины в начале войны, а затем - ежедневно, свидетельствует о том, что он - неадекват. "Потому что какой адекватный человек сегодня будет использовать оружие против другого живого человека? Неужели недостаточно слов, диалога, разговоров, других инструментов?" - отметил Зеленский.

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