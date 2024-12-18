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Зеленский (19064) путин (30489) Виктор Орбан (426)

Орбан – Зеленскому: "На столе лежит предложение о прекращении огня, принимай его или отказывайся"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не имеет рычагов влияния на российского диктатора Владимира Путина.

Об этом Орбан написал в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Венгерский премьер отреагировал на заявление Зеленского, который накануне раскритиковал Орбана за попытки "посредничества" в войне РФ против Украины, подчеркнув, что тот не имеет рычагов влияния на главу Кремля.

Мы не будем реагировать ни на какие провокации. На столе лежит предложение о прекращении огня. Принимай его или отказывайся от него. Это твоя ответственность", - отметил Орбан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сийярто о "рождественском перемирии": "Если не будет боевых действий, то не будет и продвижения РФ"

Орбан відповів на заяву Зеленського про важелі впливу на Путіна

Что предшествовало?

Отметим, что напряженные отношения между Украиной и Венгрией обострились после того, как на прошлой неделе Виктор Орбан позвонил российскому диктатору Владимиру Путину.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине и РФ сделать рождественское перемирие и масштабный обмен пленными.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что венгерская сторона ничего подобного с Украиной не обсуждала.

В Кремле заявили, что Россия в ответ на инициативу премьера Венгрии Виктора Орбана о "рождественском перемирии" и обмене пленными между РФ и Украиной якобы передала Будапешту свои предложения по этому поводу, но "Киев отклонил эту идею".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленского "напряженно, но культурно" отказали в телефонном разговоре с Орбаном, - Сийярто
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Топ комментарии
+26
Не треба було продовжувати транзит орківської нафти українською трубою мадярам. Він тоді чемно поводився!
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18.12.2024 15:47
+23
У ******* підгорає...
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18.12.2024 15:44
+17
Скільки вже можна матюкати цю смуглолику тварюку.
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18.12.2024 15:44
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Что за ******** история - комментировать какие-то записки в соцсетях?
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18.12.2024 17:35 Ответить
Орбану дуже хочеться щоб вернулися ті хороші для нього часи, коли заносили йому у дипломаті тисячі доларів за поставлені Росією газ та нафту.
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18.12.2024 17:35 Ответить
це він навіть не пропонує, а вимагає капітуляції шляхом припинення вогню у відповідь.
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18.12.2024 17:48 Ответить
Чиї це пропозиції? Орбана? Хто він такий? Що за ультимативний тон до України? Хай йде лісом, потвора...
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18.12.2024 18:27 Ответить
Так вже ж послали Орбана з його псевдоперемир'ям.Чи до нього не доходить з першого разу?
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18.12.2024 19:09 Ответить
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18.12.2024 20:03 Ответить
А что это за почти ультимативное предложение Президенту Украины этого никем не назначенного самозванца, который ищет пути спасения своей шкуры? Не оборзел в конец?
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18.12.2024 20:13 Ответить
вікто ***** має зчезнути з лиця Землі як і його очкувальник кремля!!
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18.12.2024 21:08 Ответить
А хто він такий цей тОрбан? І який вплив має на війну проти України? Ця ******* представила якийсь гівнопис під назвою «припинення вогню» і ставить ультиматум. З якогось дива дешевий сракокрут роздухарився і марить, що він може щось «вагоме» висловлювати по Україні.
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18.12.2024 21:49 Ответить
Хай Служба Божа відправить цьому виї6ку зайвий самокат.
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18.12.2024 23:43 Ответить
А МОЖЕ КИЛЬНУТЬ ОРБАНА ДА И СИЯРТО ЗА ОДНО !) ВОЙНА ВСЁ СПИШЕТ )))
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19.12.2024 06:48 Ответить
ЧЕРЕП ОРБАНА ТОЧНО КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР !)
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19.12.2024 06:53 Ответить
А РУМЫНАМ ПОРА ЗАБИРАТЬ СВОИ ТЕРРИТОРИИ У ВЕНГРОВ !!!
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19.12.2024 07:38 Ответить
Нехай свою уйобщину параші віддасть.
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19.12.2024 08:09 Ответить
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