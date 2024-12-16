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Сийярто о "рождественском перемирии": "Если не будет боевых действий, то не будет и продвижения РФ"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что на встрече глав дипломатии ЕС 16 декабря почти никто не поддержал идею "рождественского перемирия" между Россией и Украиной, предложенную венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.

Логику "перемирия" венгерский министр объяснил так: "Если не будет боевых действий, то не будет и российского продвижения".

По мнению Сийярто, в ЕС игнорируют ситуацию на поле боя, где российские войска ускорили продвижение, потому что продолжают продвигать "нынешнюю стратегию", однако он не уточнил, какую именно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Зеленского "напряженно, но культурно" отказали в телефонном разговоре с Орбаном, - Сийярто

"Им даже все равно, что приближается Рождество", - добавил венгерский министр, отметив, что никто из участников встречи, в том числе и министр иностранных дел Украины, не поддержали идею "рождественского перемирия".

По словам главы МИД Венгрии, некоторые министры поддержали идею прекращения огня в целом, но другие "явно высказались против".

Только глава МИД Словакии выразил поддержку дипломатическому решению войны, добавил Сийярто.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ использовала пиар-заявление Орбана о "рождественском перемирии" для подготовки к новому удару по энергетике Украины, - советник Зеленского Литвин

Звонок Орбана Путину

Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине и РФ сделать рождественское перемирие и масштабный обмен пленными.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что венгерская сторона ничего подобного с Украиной не обсуждала.

В Кремле заявили, что Россия в ответ на инициативу премьера Венгрии Виктора Орбана о "рождественском перемирии" и обмене пленными между РФ и Украиной якобы передала Будапешту свои предложения по этому поводу, но "Киев отклонил эту идею".
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Топ комментарии
+17
Сіярті треба пояснити що кацапи не святкують Різдво 25 грудня, а ми не святкуємо 7 січня. З перемирʼям буде складно.
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16.12.2024 17:56
+10
Але не буде і тисячі з лишком хороших росіян за добу
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16.12.2024 17:50
+7
"Якщо не буде бойових дій, то не буде і російського просування". Джерело: https://censor.net/ua/n3525366
Благодетель ты наш!
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16.12.2024 17:52
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Але не буде і тисячі з лишком хороших росіян за добу
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16.12.2024 17:50 Ответить
"Якщо не буде бойових дій, то не буде і російського просування". Джерело: https://censor.net/ua/n3525366
Благодетель ты наш!
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16.12.2024 17:52 Ответить
Хай поїде до Путіна і переконає його в цьому...
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16.12.2024 18:17 Ответить
Та вони ж з орбанам там тільки й пасуться...
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16.12.2024 18:19 Ответить
Тільки ТАКОГО йому не кажуть...
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16.12.2024 18:26 Ответить
Вони кажуть йому те, що воно хоче чути.
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16.12.2024 18:31 Ответить
"Кто девочку платит - тот её и танцует...".
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16.12.2024 18:36 Ответить
Орбан - путінський "миротворець". Хоче на Україні заробити на скидку на газ і нафту.
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16.12.2024 17:53 Ответить
Оно хочет чтобы Украина вообще исчезла и венгрия граничила с Сосией. Тогда и не нужно будет с Украиной вообще договариваться и платить за транзит.
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16.12.2024 19:22 Ответить
Сіярті треба пояснити що кацапи не святкують Різдво 25 грудня, а ми не святкуємо 7 січня. З перемирʼям буде складно.
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16.12.2024 17:56 Ответить
А у корейців з кндру зовсім різдва нема, у них бох Кім…
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16.12.2024 18:09 Ответить
Щиро бажаю цьому придурку стати жертвою маніяка-канібала. Бажано, разом з Орбаном, але можна і по черзі.
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16.12.2024 17:56 Ответить
Як вже залюбили ці ******...
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16.12.2024 17:57 Ответить
Олександр Духнович: "У них (мадярів) всі народи - бидло, скоти, тільки один мадяр був людиною, хто не мадяр, той і не людина. Вони, на побутовому рівні, у спілкуванні з українцями постійно намагалися показати свою вищість, підкреслити простакуватість, неосвіченість закарпатців, обзивали їх "дикунами-рушняками", "дурними русинами", "смердючими рутенами", "свинями".
Іван Франко у статті "І ми в Європі" описує, як шкільний інспектор угорець, запрошений на обід до місцевого священника, обурився тим, що його донька розмовляє українською мовою: "Я не можу їсти обіду разом з таким мадярським горожанином, котрий не навчив своєї дитини по-мадярськи, котрого дитина гавкає варварським жаргоном!"
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16.12.2024 18:49 Ответить
...це при тому, що самі, по суті, хантимансійці, з яких слов'яни, германці і римляни цивілізовану країну зробили.
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16.12.2024 19:34 Ответить
"Нужна проста пєрєстать стрєлять"-3? Було вже,проходили.
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16.12.2024 17:59 Ответить
скавчання мені подобається, це означає що у срашки та у путлера все дуже погано.
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16.12.2024 17:59 Ответить
Ціцаво, усі угорці йо.ануті, чи тільки Сійярто з Орбаном..
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16.12.2024 18:00 Ответить
шантаж під угорським соусом
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16.12.2024 18:02 Ответить
просування військ рф в могилу
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16.12.2024 18:02 Ответить
Хоч би до вас вже просунулись! Нагадали як у 1956 танками давили!
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16.12.2024 18:02 Ответить
Навіщо це іобнуте на Ценщорі!
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16.12.2024 18:03 Ответить
🥳 Завтра відключень світла НЕ прогнозується, - Укренерго
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16.12.2024 18:03 Ответить
В цих кацапських виродків реальність вивернута навиворіт. Воно вважає, що якщо ЗСУ перестануть оборонятися, то кацапи перестануть наступати.
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16.12.2024 18:03 Ответить
Уряду Шольца оголосили недовіру, що запускає дочасні вибори в Німеччині
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16.12.2024 18:06 Ответить
На ці висери профашистського мадярского виродка повинна дуже нервово реагувати труба Дружба. Навіть тріснути трохи. Сподіваюсь ця труба припине існування після втечі Зеленої тварини.
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16.12.2024 18:07 Ответить
капітан очєвідность
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16.12.2024 18:08 Ответить
Ну даже не знаю... УРОД?
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16.12.2024 18:08 Ответить
Ще той…
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16.12.2024 18:10 Ответить
Хай приезжа на різдво в Покровськ
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16.12.2024 18:11 Ответить
Коли наші були погані, то таке. Але тепер сіяртє вся Європа вже погана.
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16.12.2024 18:14 Ответить
ідеш накуй мадярський срако..из куйла.ЯКЩО НА ТЕРИТОРІЇ СУВЕРЕННОЇ УКРАЇНИ НЕ БУДЕ НІ ОДНОГО РАШИСТСЬКОГО ВБИВЦІ, ТОДІ НЕ ПОТРІБНЕ ПЕРЕМИР'Я.Перемир'я з рашистським вбивцею ,сьогодні , це аналогічно , що перемир'я жертви крокодила(угорського всеріято) ,котрий тримає його ногу у своїй пащі...
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16.12.2024 18:35 Ответить
якщо не будеш срати
той не будеш їсти-марксистсько -угорська хвілосохвія
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16.12.2024 18:40 Ответить
Якщо не буде Сіяртова, то стане меньше смороду.
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16.12.2024 18:48 Ответить
Вумний, аж страшно.("За двома зайцями")
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16.12.2024 19:05 Ответить
Гігант мислі , через тиждень і нашого гіганта переплюне .
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16.12.2024 19:09 Ответить
"Якщо не буде бойових дій, то не буде і просування рф, я ж нє лох».
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16.12.2024 19:16 Ответить
Надо же. А я думал что орков нужно оружием и дронами нужно отгонять. А оказывается нужно простоперестатьстрелять. Сделайте Сциярто и Орбану по их же схеме которую они нам предлагают а именно перекрытие нефти по нефтепроводу "дружба" чтобы на Венгрии небыло бензинового кризиса
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16.12.2024 19:19 Ответить
Руководство венгрии, а значит и основная масса её населения, которое поддерживает такое руководство, показали своё отвратительное рыло путлеровских холопов и холуёв, как бы не закончилась война, но с этой недостраной больше нельзя иметь никаких отношений.
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16.12.2024 19:28 Ответить
Наїхав крутий сусід мордоворот, влаштував криваву бійку
і забрав у вас половину присадибної ділянки та господарські споруди. А також кривавим розбоєм намагався привласнити
і весь ваш житловий будинок, та не вийшло. А тепер він злочинно вимагає офіційного письмового підтвердження тобто згоди від вас на його злочинне захоплення вашої власності, заради нібито миру з ним. Також він вимагає,
щоб ви письмово гарантували, що ніколи не вимагатимете допомоги ні в кого ні у родичів, друзів і не в правоохоронних органах повернення ваших законних володінь і свободи.
І вимагатиме проти допомоги вам від його неминучих повторних злодійських захоплень. Так що опустимо руки
і ганебно здамося та станемо рабами цього злочинця
і не будем захищати свою власність і себе?
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16.12.2024 19:42 Ответить
Якийсь тупий довбодятел. Наче ті "бойові дії" самі по собі виникли. Ми тут, курва, до чого?
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16.12.2024 21:47 Ответить
 
 