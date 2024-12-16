Сийярто о "рождественском перемирии": "Если не будет боевых действий, то не будет и продвижения РФ"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что на встрече глав дипломатии ЕС 16 декабря почти никто не поддержал идею "рождественского перемирия" между Россией и Украиной, предложенную венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.

Логику "перемирия" венгерский министр объяснил так: "Если не будет боевых действий, то не будет и российского продвижения".

По мнению Сийярто, в ЕС игнорируют ситуацию на поле боя, где российские войска ускорили продвижение, потому что продолжают продвигать "нынешнюю стратегию", однако он не уточнил, какую именно.

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"Им даже все равно, что приближается Рождество", - добавил венгерский министр, отметив, что никто из участников встречи, в том числе и министр иностранных дел Украины, не поддержали идею "рождественского перемирия".

По словам главы МИД Венгрии, некоторые министры поддержали идею прекращения огня в целом, но другие "явно высказались против".

Только глава МИД Словакии выразил поддержку дипломатическому решению войны, добавил Сийярто.

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Звонок Орбана Путину

Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине и РФ сделать рождественское перемирие и масштабный обмен пленными.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что венгерская сторона ничего подобного с Украиной не обсуждала.

В Кремле заявили, что Россия в ответ на инициативу премьера Венгрии Виктора Орбана о "рождественском перемирии" и обмене пленными между РФ и Украиной якобы передала Будапешту свои предложения по этому поводу, но "Киев отклонил эту идею".