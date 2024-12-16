Сийярто о "рождественском перемирии": "Если не будет боевых действий, то не будет и продвижения РФ"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что на встрече глав дипломатии ЕС 16 декабря почти никто не поддержал идею "рождественского перемирия" между Россией и Украиной, предложенную венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.
Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.
Логику "перемирия" венгерский министр объяснил так: "Если не будет боевых действий, то не будет и российского продвижения".
По мнению Сийярто, в ЕС игнорируют ситуацию на поле боя, где российские войска ускорили продвижение, потому что продолжают продвигать "нынешнюю стратегию", однако он не уточнил, какую именно.
"Им даже все равно, что приближается Рождество", - добавил венгерский министр, отметив, что никто из участников встречи, в том числе и министр иностранных дел Украины, не поддержали идею "рождественского перемирия".
По словам главы МИД Венгрии, некоторые министры поддержали идею прекращения огня в целом, но другие "явно высказались против".
Только глава МИД Словакии выразил поддержку дипломатическому решению войны, добавил Сийярто.
Звонок Орбана Путину
Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине и РФ сделать рождественское перемирие и масштабный обмен пленными.
Советник Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что венгерская сторона ничего подобного с Украиной не обсуждала.
В Кремле заявили, что Россия в ответ на инициативу премьера Венгрии Виктора Орбана о "рождественском перемирии" и обмене пленными между РФ и Украиной якобы передала Будапешту свои предложения по этому поводу, но "Киев отклонил эту идею".
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Благодетель ты наш!
Іван Франко у статті "І ми в Європі" описує, як шкільний інспектор угорець, запрошений на обід до місцевого священника, обурився тим, що його донька розмовляє українською мовою: "Я не можу їсти обіду разом з таким мадярським горожанином, котрий не навчив своєї дитини по-мадярськи, котрого дитина гавкає варварським жаргоном!"
той не будеш їсти-марксистсько -угорська хвілосохвія
і забрав у вас половину присадибної ділянки та господарські споруди. А також кривавим розбоєм намагався привласнити
і весь ваш житловий будинок, та не вийшло. А тепер він злочинно вимагає офіційного письмового підтвердження тобто згоди від вас на його злочинне захоплення вашої власності, заради нібито миру з ним. Також він вимагає,
щоб ви письмово гарантували, що ніколи не вимагатимете допомоги ні в кого ні у родичів, друзів і не в правоохоронних органах повернення ваших законних володінь і свободи.
І вимагатиме проти допомоги вам від його неминучих повторних злодійських захоплень. Так що опустимо руки
і ганебно здамося та станемо рабами цього злочинця
і не будем захищати свою власність і себе?