Венгрия ничего не обсуждала с Украиной и не предупреждала о своих контактах с Москвой, - ОП

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Владимир Зеленский якобы отказался от идеи "рождественского перемирия". Однако венгерская сторона ничего подобного с Украиной не обсуждала.

Об этом в комментарии Суспільному заявил советник Зеленского Дмитрий Литвин, передает Цензор.НЕТ.

По словам Литвина, венгерская сторона "не предупреждала Украину о своих контактах с Москвой".

Как и всегда, Украина не уполномочивала Венгрию ни на что. Как и всегда, Украина в ежедневном режиме работает для освобождения пленных, и уже две недели продолжаются соответствующие контакты по значительному обмену до конца года", - отметил он.

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Советник Зеленского отметил, что Украина настроена на полноценный мир, и чтобы этого достичь, делает все в "координации с партнерами" - с Америкой, Европой, другими союзниками.

"Как и всегда, нужен не пиар, а справедливый мир, не разговоры, а надежные гарантии безопасности", - добавил Литвин.

Что предшествовало?

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине и РФ сделать рождественское перемирие и масштабный обмен пленными.

Также Орбан после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

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