Венгрия ничего не обсуждала с Украиной и не предупреждала о своих контактах с Москвой, - ОП
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Владимир Зеленский якобы отказался от идеи "рождественского перемирия". Однако венгерская сторона ничего подобного с Украиной не обсуждала.
Об этом в комментарии Суспільному заявил советник Зеленского Дмитрий Литвин, передает Цензор.НЕТ.
По словам Литвина, венгерская сторона "не предупреждала Украину о своих контактах с Москвой".
Как и всегда, Украина не уполномочивала Венгрию ни на что. Как и всегда, Украина в ежедневном режиме работает для освобождения пленных, и уже две недели продолжаются соответствующие контакты по значительному обмену до конца года", - отметил он.
Советник Зеленского отметил, что Украина настроена на полноценный мир, и чтобы этого достичь, делает все в "координации с партнерами" - с Америкой, Европой, другими союзниками.
"Как и всегда, нужен не пиар, а справедливый мир, не разговоры, а надежные гарантии безопасности", - добавил Литвин.
Что предшествовало?
Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине и РФ сделать рождественское перемирие и масштабный обмен пленными.
Также Орбан после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
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Ну майже точна оцінка дій ОПи!
Але є невеличкі нюанси... Те, що дії ОПи прямо протилежні їхнім заявам - то вже, мабуть, і сліпі бачать, а що у розумінні Банкової є "справедливий мир" - мабуть тільки Патрушев (після Оману) знає... Ну а про піар - то взагалі шедеврально: стільки бабла з бюджету на власний піар, скільки витрачає НЕ ДЕРЖАВНИЙ орган під назвою "Офіс Президента", навіть всі інтернет-магазини, разом узяті, на рекламу себе/товару не витрачають, мабуть...
В нелюдив святи тільки - хаос, катастрофа, армагедон.