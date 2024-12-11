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Венгрия ничего не обсуждала с Украиной и не предупреждала о своих контактах с Москвой, - ОП

Радник Зеленського відреагував на заяви Орбана про нібито відмову Зеленського від різдвяного перемир’я

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Владимир Зеленский якобы отказался от идеи "рождественского перемирия". Однако венгерская сторона ничего подобного с Украиной не обсуждала.

Об этом в комментарии Суспільному заявил советник Зеленского Дмитрий Литвин, передает Цензор.НЕТ.

По словам Литвина, венгерская сторона "не предупреждала Украину о своих контактах с Москвой".

Как и всегда, Украина не уполномочивала Венгрию ни на что. Как и всегда, Украина в ежедневном режиме работает для освобождения пленных, и уже две недели продолжаются соответствующие контакты по значительному обмену до конца года", - отметил он.

Читайте также: Никто не готовит мобилизацию 18-летних, - советник Зеленского Литвин

Советник Зеленского отметил, что Украина настроена на полноценный мир, и чтобы этого достичь, делает все в "координации с партнерами" - с Америкой, Европой, другими союзниками.

"Как и всегда, нужен не пиар, а справедливый мир, не разговоры, а надежные гарантии безопасности", - добавил Литвин.

Что предшествовало?

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине и РФ сделать рождественское перемирие и масштабный обмен пленными.

Также Орбан после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Автор: 

Венгрия (1942) путин владимир (31239) Виктор Орбан (461) Литвин Дмитрий (20) война в Украине (3761)


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Топ комментарии
+9
"Як і завжди, потрібні не піар, а справедливий мир, і не балачки, а надійні гарантії безпеки" Джерело: https://censor.net/ua/n3524644

Ну майже точна оцінка дій ОПи!
Але є невеличкі нюанси... Те, що дії ОПи прямо протилежні їхнім заявам - то вже, мабуть, і сліпі бачать, а що у розумінні Банкової є "справедливий мир" - мабуть тільки Патрушев (після Оману) знає... Ну а про піар - то взагалі шедеврально: стільки бабла з бюджету на власний піар, скільки витрачає НЕ ДЕРЖАВНИЙ орган під назвою "Офіс Президента", навіть всі інтернет-магазини, разом узяті, на рекламу себе/товару не витрачають, мабуть...
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11.12.2024 21:35
+7
Мадярські фашики давно ведуть проти України інформаційну війну.
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11.12.2024 21:27
+7
Політична повія.
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11.12.2024 21:29
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Мадярські фашики давно ведуть проти України інформаційну війну.
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11.12.2024 21:27 Ответить
Політична повія.
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11.12.2024 21:29 Ответить
👍
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11.12.2024 21:44 Ответить
Підстилка пуйла щебече згідно мандрички....
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11.12.2024 21:29 Ответить
Чого ним так шибає? - він вже и так на 20 р ********
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11.12.2024 21:30 Ответить
У кацапів "Рожество" через два тижні після нормального. Про яке різдвяне перемир'я могла йти мова?
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11.12.2024 21:31 Ответить
Наснилось орбану різдвяна ніч, велика свиня на столі та дзвіночки. Ось тільки він не зрозумів чиї ці дзвіночки були. Чи з пекла, чи зі свинарника.
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11.12.2024 21:31 Ответить
А іншої ночі йому наснилося найстрашніше жахіття у його нікчемному житті. Начебто прокидається він у своєму пентхаусі і кличе слугу "Hé, István, hozd ide a reggeli kávémat és a Szalagos Fánkot!!" Раз, другий кличе -- ніхто не відповідає. І тільки рота розкрив третій раз кликати, аж раптом хтось х%як по мордяці зі словами "Ти чьо а%єл, ти в хантимансійскє!"
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11.12.2024 21:42 Ответить
"Як і завжди, потрібні не піар, а справедливий мир, і не балачки, а надійні гарантії безпеки" Джерело: https://censor.net/ua/n3524644

Ну майже точна оцінка дій ОПи!
Але є невеличкі нюанси... Те, що дії ОПи прямо протилежні їхнім заявам - то вже, мабуть, і сліпі бачать, а що у розумінні Банкової є "справедливий мир" - мабуть тільки Патрушев (після Оману) знає... Ну а про піар - то взагалі шедеврально: стільки бабла з бюджету на власний піар, скільки витрачає НЕ ДЕРЖАВНИЙ орган під назвою "Офіс Президента", навіть всі інтернет-магазини, разом узяті, на рекламу себе/товару не витрачають, мабуть...
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11.12.2024 21:35 Ответить
Чому ніхто на призвіще Литвин коментує вирази нікого на національність угорець? Риторичне питання.
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11.12.2024 21:37 Ответить
На Орбана не можна дзявкотіти, це ж бізнес партнер ху@ла і зермаків.
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11.12.2024 21:45 Ответить
Для опи є рояль
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11.12.2024 21:46 Ответить
дід-орбі брехун.
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11.12.2024 21:48 Ответить
Не знаю щодо Орбана, а от в ОП у нас точно всі брегуни і зрадники, тому їм вірити точно не варто.
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11.12.2024 22:59 Ответить
А хто це така , ОП ?
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11.12.2024 22:10 Ответить
Нема в кацапів святих днів.
В нелюдив святи тільки - хаос, катастрофа, армагедон.
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11.12.2024 22:10 Ответить
Таку 5 точку відгодував вітьок, а бач , на 4 стільця не вистачає...годуйся ще, вітьок ...
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11.12.2024 22:33 Ответить
Вітюша ще запропонував здаватися поки х......ще живе, бо прийде Рудий і таке покаже Україні.
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11.12.2024 23:41 Ответить
 
 