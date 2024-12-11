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Зеленский о звонке Орбана Путину: Не надо играть на собственный имидж

Президент України Володимир Зеленський про дзвінок Віктора Орбана Путіну

Президент Владимир Зеленский, комментируя сегодняшний телефонный разговор премьера Венгрии Виктора Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что разговоры о войне России против Украины не могут происходить без Украины.

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить, чтобы послушать еще и его часовые лекции. Абсолютно понятно, что для достижения реального мира и гарантированной безопасности нужны решимость Америки, единство Европы и настроенность всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава ООН. Не надо играть на собственный имидж за счет единства - надо заботиться об общем успехе", - отметил президент.

По словам Зеленского, именно единство в Европе всегда дает успех.

Разговоры о войне против Украины, которую ведет Россия, не могут происходить без Украины. Благодарен Президенту Трампу и многим лидерам Европы, с которыми мы уже работаем вместе, чтобы найти правильные и сильные решения ради настоящего мира", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан после звонка Путину встретится с Эрдоганом: будут говорить и о войне в Украине

Звонок Орбана Путину 11 декабря

Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

В Кремле заявили, что Орбан во время телефонного разговора с Путиным не передавал ему "никаких посланий" от избранного президента США Дональда Трампа.

9 декабря 2024 года, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Также напомним, что накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто анонсировал продолжение "миротворческой миссии" в отношении Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан и Папа Римский обсудили "содействие миру" в Украине

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) путин владимир (31239) Виктор Орбан (461) переговоры с Россией (960)


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Топ комментарии
+16
Не треба грати на власний імідж, - треба грати на роялі.

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11.12.2024 17:23
+6
стільки як Зе зіграв на свій імідж годі говорити.
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11.12.2024 17:24
+6
Не треба грати на власний імідж... Хто б триндів.
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11.12.2024 17:27
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Не треба грати на власний імідж, - треба грати на роялі.

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11.12.2024 17:23 Ответить
...треба грати на власний імідж на роялі.. а не дзвонити в колокол по телефону!
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11.12.2024 17:25 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍
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11.12.2024 17:26 Ответить
Сумно те, що для 13.500.000 мільйонів громадян України саме ця "гра на свій імідж" виявилася привабливою. Ну як отаке чувирло можна було обрати?! Тепер відгрібаємо - кров'ю....
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11.12.2024 18:15 Ответить
Не треба грати на власний імідж

Та ну?
Збираєшся відмовитися від гімномілітері-стилю та поголитися?
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11.12.2024 17:24 Ответить
стільки як Зе зіграв на свій імідж годі говорити.
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11.12.2024 17:24 Ответить
Ага, не передавав, суто від себе подзвоним. Він просто по життю - "гандон", от йото так Трамп і використовує.
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11.12.2024 17:25 Ответить
Е Пу є Орбан тепер є разпятый мальчик Вовачка
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11.12.2024 17:25 Ответить
Не треба грати на власний імідж... Хто б триндів.
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11.12.2024 17:27 Ответить
Вякнув той, що на власний імідж, граючи зливає бюджети країни..
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11.12.2024 17:28 Ответить
"Розмови про війну Росії проти України не можуть відбуватися без України", це так, але достеменно відомо, що так було при Погрошенко, а при Зе, то англійський журнал малює його з барабаном, то французський "шарлі". Як то кажуть, кожному своє. Який здобув авторитет чи імідж - то й маєш, прикро, що це сьогодні про Україну.
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11.12.2024 17:28 Ответить
ну відверто кажучи, той шарлі міг би язики в дупу і засунути. Україна відбила напад, аналогічний тому, що Франція в 40-му просрала. зато як героїчно вони подавали німцям черстві багети і плювали в цибулевий суп.
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11.12.2024 17:33 Ответить
Угорський Табакі заметушився бо боїться що його московському плешивому Шер-хану скоро кінець .
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11.12.2024 17:30 Ответить
Вірити тому, що сказали у кремлі - себе не поважати! Колись кремлівський окурок казав, що Крим український і росія ніколи не буде нападати на Україну!
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11.12.2024 17:30 Ответить
Вона і не нападала, ху...ло сказало що це ми напали, а піськов і кінь підтвердили.
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11.12.2024 17:52 Ответить
ну про гру на власний імідж краще за верховного зеленого ******** ніхто не знає.
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11.12.2024 17:34 Ответить
Завалися, чучело. Орбан хоча б легітимний, а ти - на рівні Яника, самодур-узурпатор.
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11.12.2024 17:36 Ответить
Зеленський: "Не треба грати на власний імідж за рахунок єдності!" - це у рамочку
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11.12.2024 17:43 Ответить
Переграв чи що
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11.12.2024 17:50 Ответить
Та ти шо!? Свої колоди в очах не муляють.

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11.12.2024 17:51 Ответить
Це говорить головна поп-зірка світової політики.)
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11.12.2024 17:58 Ответить
Треба всім грати на вавин імідж, він же у своїй бошці засвоїв, що тільки він сам найвеличніший
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11.12.2024 18:10 Ответить
Хто б казав! Скільки вже поз і ракурсів перебрали фотографи, щоб поставити небритому мурлу "строгій від і решітєльний взгляд палкаводцца"
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11.12.2024 18:40 Ответить
Що що воно п.здануло про власний iмiдж?))))
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11.12.2024 18:58 Ответить
Шмаркля наведи порядок в Україні, нах тобі той Орбан? Держави не має, є клани чиновників, суддів, прокурорів, які її добивають.
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11.12.2024 19:00 Ответить
Та схоже, вже догрались... на часі зупинитися
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11.12.2024 22:31 Ответить
 
 