Зеленский о звонке Орбана Путину: Не надо играть на собственный имидж

Президент Владимир Зеленский, комментируя сегодняшний телефонный разговор премьера Венгрии Виктора Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что разговоры о войне России против Украины не могут происходить без Украины.

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить, чтобы послушать еще и его часовые лекции. Абсолютно понятно, что для достижения реального мира и гарантированной безопасности нужны решимость Америки, единство Европы и настроенность всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава ООН. Не надо играть на собственный имидж за счет единства - надо заботиться об общем успехе", - отметил президент.

По словам Зеленского, именно единство в Европе всегда дает успех.

Разговоры о войне против Украины, которую ведет Россия, не могут происходить без Украины. Благодарен Президенту Трампу и многим лидерам Европы, с которыми мы уже работаем вместе, чтобы найти правильные и сильные решения ради настоящего мира", - добавил он.

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Звонок Орбана Путину 11 декабря

Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

В Кремле заявили, что Орбан во время телефонного разговора с Путиным не передавал ему "никаких посланий" от избранного президента США Дональда Трампа.

9 декабря 2024 года, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Также напомним, что накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто анонсировал продолжение "миротворческой миссии" в отношении Украины.

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