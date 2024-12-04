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Новости Война
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Орбан и Папа Римский обсудили "содействие миру" в Украине

Орбан зустрівся з Папою Римським у Ватикані 4 грудня

В среду, 4 декабря, Папа Римский Франциск встретился в Ватикане с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Они обсудили перспективы мира в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Ватикана и пишет АР, передает Цензор.НЕТ.

"Диалог был сосредоточен прежде всего на войне в Украине, принимая во внимание гуманитарные последствия войны и усилия, направленные на содействие миру", - говорится в сообщении.

После разговора с Папой Римским Орбан опубликовал в соцсети Х фото, добавив к нему подпись: "Я посетил Святейшего Отца, потому что мы должны воспользоваться шансом для мира".

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Среди других тем разговора венгерского премьера и Папы - председательство Венгрии в Совете Европейского Союза, "центральная роль семьи в обществе и защита молодых поколений".

Как напоминает АР, во время своего визита в Венгрию в прошлом году Папа Римский встречался с украинскими беженцами.

Сам Орбан неоднократно призывал к прекращению огня участников украинско-российской войны, при этом отказываясь поставлять Украине оружие и угрожая наложить вето на санкции ЕС против России.

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Автор: 

Папа Римский (429) Украина (44923) Виктор Орбан (460)


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Топ комментарии
+7
Два *************, нічого доброго від них чекати не варто.
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04.12.2024 18:42
+6
novayagazeta.eu

Глава РПЦ взял новую высоту в конструировании своей религии войны. Он призвал не бояться ядерного Апокалипсиса и благодарить - не Бога, а ученых! - за «фантастическое оружие "Орешник"».

Удивительно, как годы совместной службы делают людей похожими друг на друга! Патриарх Кирилл (Гундяев) - выходец из того же ведомства, что и Путин, - буквально сиял от счастья, рассказывая чиновникам и архиереям, которые собрались 28 ноября на XXVI Всемирный русский народный собор (ВРНС) в храме Христа Спасителя, о том, что Россию практически спасло новое чудо-оружие.

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04.12.2024 18:45
+5
Красавчики !
Два ИУДЫ!
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04.12.2024 18:45
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Два *************, нічого доброго від них чекати не варто.
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04.12.2024 18:42 Ответить
Папаня!
Ти б ще обговорив перспективи миру з сантехніком Коляном!
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04.12.2024 18:43 Ответить
Папа 1 І папа два, дружна пуйловська сімья.
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04.12.2024 18:43 Ответить
Алекс та Юстас.
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04.12.2024 18:43 Ответить
Красавчики !
Два ИУДЫ!
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04.12.2024 18:45 Ответить
novayagazeta.eu

Глава РПЦ взял новую высоту в конструировании своей религии войны. Он призвал не бояться ядерного Апокалипсиса и благодарить - не Бога, а ученых! - за «фантастическое оружие "Орешник"».

Удивительно, как годы совместной службы делают людей похожими друг на друга! Патриарх Кирилл (Гундяев) - выходец из того же ведомства, что и Путин, - буквально сиял от счастья, рассказывая чиновникам и архиереям, которые собрались 28 ноября на XXVI Всемирный русский народный собор (ВРНС) в храме Христа Спасителя, о том, что Россию практически спасло новое чудо-оружие.

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04.12.2024 18:45 Ответить
шевеляться змії навкруг України
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04.12.2024 18:46 Ответить
Два підора зострілися обговорити як Україну злити.
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04.12.2024 18:48 Ответить
Орбан це турист жебрак, іноді вимагач, але все таки частіше тирист жебрак.
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04.12.2024 18:48 Ответить
А Фіцу чого не взяли?
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04.12.2024 18:49 Ответить
Две подстилки пуйла и оба за деньги топят за мамону
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04.12.2024 18:55 Ответить
На фоні папи римського, навіть ісламісти більші християни, аніж цей чортяка.
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04.12.2024 18:55 Ответить
Пасажири кацапського "кара'***" вам сказано йдить нах.
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04.12.2024 18:58 Ответить
"слуги рашистського антихриста" у Ватікані, обговорюють "мирні ініціативи рашистського кровожерливого вбивці українського народу"
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04.12.2024 19:21 Ответить
Зустрілися якось два чорта .
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04.12.2024 19:24 Ответить
Ханти-мансійський шаманіст зустрівся з аргентинським католиком і вирішували долю
православних українців.
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04.12.2024 19:29 Ответить
ЯКИЙ ДИМ З ДУПИ ВИХОДИВ??
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04.12.2024 20:11 Ответить
Руского мира.
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04.12.2024 20:38 Ответить
Небо голубое... Два брата Бори Моисеева.
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04.12.2024 22:01 Ответить
обое рябое
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04.12.2024 22:46 Ответить
голуби руSSкого мира
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04.12.2024 22:48 Ответить
 
 