Орбан и Папа Римский обсудили "содействие миру" в Украине

В среду, 4 декабря, Папа Римский Франциск встретился в Ватикане с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Они обсудили перспективы мира в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Ватикана и пишет АР, передает Цензор.НЕТ.

"Диалог был сосредоточен прежде всего на войне в Украине, принимая во внимание гуманитарные последствия войны и усилия, направленные на содействие миру", - говорится в сообщении.

После разговора с Папой Римским Орбан опубликовал в соцсети Х фото, добавив к нему подпись: "Я посетил Святейшего Отца, потому что мы должны воспользоваться шансом для мира".

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Среди других тем разговора венгерского премьера и Папы - председательство Венгрии в Совете Европейского Союза, "центральная роль семьи в обществе и защита молодых поколений".

Как напоминает АР, во время своего визита в Венгрию в прошлом году Папа Римский встречался с украинскими беженцами.

Сам Орбан неоднократно призывал к прекращению огня участников украинско-российской войны, при этом отказываясь поставлять Украине оружие и угрожая наложить вето на санкции ЕС против России.

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