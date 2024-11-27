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Новости Война
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Блинкен в Ватикане обсудил с Папой Римским войну России против Украины

Блінкен у Ватикані обговорив із Папою Римським війну Росії проти Україні

В среду, 27 ноября, государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с Папой Римский Франциском в Ватикане. Среди других тем речь шла и о российской агрессии против Украины.

Об этом пишет "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Блинкен встретился с Папой Римский Франциском в Ватикане для обсуждения, в частности, ситуации в Украине и на Ближнем Востоке.

Также глава американской дипломатии обсудил "ряд глобальных приоритетов" с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином и архиепископом Полом Ричардом Галлагером, секретарем по отношениям с государствами.

Сообщается, что среди прочего "они подтвердили совместное обязательство преодолеть ужасные последствия для украинского гражданского населения, по мере того, как Украина защищается от агрессии России".

В то же время конкретное содержание частного разговора между Блинкеном и Франциском не было разглашено.

Ранее сообщалось, что Блинкен примет участие во встрече министров иностранных дел стран G7 в Италии. Среди тем - война России против Украины.

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Автор: 

Папа Римский (429) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+5
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27.11.2024 23:42
+4
Краще б придавив й забрав з банку Ватикану кошти росісян та зелених.
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27.11.2024 23:04
+2
куди не плюнь, одні голуби миру.
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27.11.2024 23:12
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Краще б придавив й забрав з банку Ватикану кошти росісян та зелених.
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27.11.2024 23:04 Ответить
Які молоцці обидва!
(сякається розчулено)
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27.11.2024 23:09 Ответить
куди не плюнь, одні голуби миру.
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27.11.2024 23:12 Ответить
Бесіда була потужна, мир і щастя наступлять відразу.
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27.11.2024 23:39 Ответить
Блінкен знайшов з ким обговорювати - хай потім руки не забуде з милом помити і кишені перевірить.
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27.11.2024 23:39 Ответить
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27.11.2024 23:42 Ответить
Ой, я аж розчyлилася.
Після цієї розмови потрібно не тільки руки з милом вимити, але й рот також.
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28.11.2024 01:52 Ответить
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28.11.2024 08:57 Ответить
МИР ТРУД ЖВАЧКА ... ГРУППОВОЕ СОЧУВСТВИЕ МИРУ ...
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28.11.2024 12:37 Ответить
 
 