Блинкен в Ватикане обсудил с Папой Римским войну России против Украины
В среду, 27 ноября, государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с Папой Римский Франциском в Ватикане. Среди других тем речь шла и о российской агрессии против Украины.
Об этом пишет "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Блинкен встретился с Папой Римский Франциском в Ватикане для обсуждения, в частности, ситуации в Украине и на Ближнем Востоке.
Также глава американской дипломатии обсудил "ряд глобальных приоритетов" с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином и архиепископом Полом Ричардом Галлагером, секретарем по отношениям с государствами.
Сообщается, что среди прочего "они подтвердили совместное обязательство преодолеть ужасные последствия для украинского гражданского населения, по мере того, как Украина защищается от агрессии России".
В то же время конкретное содержание частного разговора между Блинкеном и Франциском не было разглашено.
Ранее сообщалось, что Блинкен примет участие во встрече министров иностранных дел стран G7 в Италии. Среди тем - война России против Украины.
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Після цієї розмови потрібно не тільки руки з милом вимити, але й рот також.