Блинкен в Ватикане обсудил с Папой Римским войну России против Украины

В среду, 27 ноября, государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с Папой Римский Франциском в Ватикане. Среди других тем речь шла и о российской агрессии против Украины.

Об этом пишет "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Блинкен встретился с Папой Римский Франциском в Ватикане для обсуждения, в частности, ситуации в Украине и на Ближнем Востоке.

Также глава американской дипломатии обсудил "ряд глобальных приоритетов" с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином и архиепископом Полом Ричардом Галлагером, секретарем по отношениям с государствами.

Сообщается, что среди прочего "они подтвердили совместное обязательство преодолеть ужасные последствия для украинского гражданского населения, по мере того, как Украина защищается от агрессии России".

В то же время конкретное содержание частного разговора между Блинкеном и Франциском не было разглашено.

Ранее сообщалось, что Блинкен примет участие во встрече министров иностранных дел стран G7 в Италии. Среди тем - война России против Украины.

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