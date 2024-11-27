УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10911 відвідувач онлайн
Новини
1 281 20

"Це буде важка зима для України": Папа Римський Франциск закликав до підтримки українців

Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск заявив, що зима буде важкою для України. Понтифік закликав підтримувати українців.

Папа Франциск у середу, 27 листопада, провів зустріч з паломниками на площі Святого Петра у Ватикані. Під час своєї промови він згадав Україну, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Понтифік закликав не забувати про український народ, який дуже страждає. Він також закликав молитися за мир.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Папа Римський закликав молитися за мир в Україні

"Подумайте про українських дітей і підлітків, які в цей період страждають, без опалення серед дуже суворої зими. Моліться за українських дітей і підлітків", - сказав Папа Римський.

Вітаючи польських прочан, понтифік попросив підтримувати українців під час "важкої зими".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський на зустрічі з Папою Римським подарував йому картину про трагедію в Бучі, - італійські ЗМІ

"Будьте милосердними та миротворцями, підтримуючи тих, хто переживає труднощі та страждає з причини війни, зокрема українців, у тому, щоби пережити зиму. Це буде важка зима для України", - заявив Папа Франциск.

Автор: 

Папа Римський (311) Франциск (177)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
ПНХ
показати весь коментар
27.11.2024 16:53
+9
Пожалів вовк кобилу - залишив хвіст та гриву
показати весь коментар
27.11.2024 16:54
+7
папаФ не має ніякого відношення до Бога
показати весь коментар
27.11.2024 16:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПНХ
показати весь коментар
27.11.2024 16:53 Відповісти
Вибачайте католики, але ваш лідор підстилка пуйла.
показати весь коментар
27.11.2024 17:11 Відповісти
Ми знаємо )) Нещодавно в Ватикані заарештували католицьких священників , які засумнівалися адекватності Папи .
показати весь коментар
27.11.2024 18:40 Відповісти
Пожалів вовк кобилу - залишив хвіст та гриву
показати весь коментар
27.11.2024 16:54 Відповісти
папаФ не має ніякого відношення до Бога
показати весь коментар
27.11.2024 16:54 Відповісти
Давай гроші,папа. Пи₴диш там...
показати весь коментар
27.11.2024 16:57 Відповісти
Может начать с украинских можновладцев??
показати весь коментар
27.11.2024 17:41 Відповісти
Не scy, папан, обійдемось без тебе.
показати весь коментар
27.11.2024 16:58 Відповісти
А шо літо було легким? Жара 40 градусів і електрики немає. Навіть на дачі спати на полу було жарко. Може шо я вже в літах?... Добре, що колодязь звичайний. Витягнув насос і туди продукти спускав як це робили мої батьки коли холодильників ще не було у звичайних людей.
показати весь коментар
27.11.2024 16:58 Відповісти
ми в погреб носили...
показати весь коментар
28.11.2024 00:18 Відповісти
Понтифіку треба молитись за упокій пуйла.
показати весь коментар
27.11.2024 17:04 Відповісти
Українців дуже зігріє твоє побажання папа "Янус"
показати весь коментар
27.11.2024 17:20 Відповісти
только зеленский помалкивает, что с нового 2025 г Украина перестанет покупать газ у кремля и исчезнет транзит, а с другими поставщиками контрактов нет. Нет газа - нет электичества и воды
показати весь коментар
27.11.2024 17:23 Відповісти
То ж Украина замерзнет с голоду от безвиза?
показати весь коментар
27.11.2024 17:43 Відповісти
шизоидный логик
показати весь коментар
27.11.2024 18:15 Відповісти
якби ти завив, що росія - тотальне зло , то зробив би добру справу
показати весь коментар
27.11.2024 17:25 Відповісти
Папа сон побачив... і подав ознаки життя
показати весь коментар
27.11.2024 17:34 Відповісти
Ой фсьо!
показати весь коментар
27.11.2024 17:37 Відповісти
Пана довбень ! Двадцятого серпня до нас в костел приїжджав епіскоп , а в вересні він поїхав в Ватикан . Єдине наше прохання було попросити у Папи допомогу у вигляді ізраїльських бандажів , бо це конче потребують військові медики на стабпунктах . Епіскоп передав прохання Папі , але досі ні чого . До речі Папа не знає що то таке . Він сказав що у євреїв теж війна , їм мабуть самім того не вистачає ))) Епіскоп мусив йому пояснювати, що це за ізраїльський бандаж , і для чого воно )) Два місяці чекаємо , мабуть не дочекаємося ..
показати весь коментар
27.11.2024 18:35 Відповісти
пошёл этот ************ вместе с ****** в ад!все эти папы римские были служителями сатаны и творили такое что волосы дыбом на голове вставали!***** даёт ватикану огромные бабки и этот клоун исправно пляшет за это перед ******!
показати весь коментар
27.11.2024 20:28 Відповісти
 
 