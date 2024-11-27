"Це буде важка зима для України": Папа Римський Франциск закликав до підтримки українців
Папа Римський Франциск заявив, що зима буде важкою для України. Понтифік закликав підтримувати українців.
Папа Франциск у середу, 27 листопада, провів зустріч з паломниками на площі Святого Петра у Ватикані. Під час своєї промови він згадав Україну, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Понтифік закликав не забувати про український народ, який дуже страждає. Він також закликав молитися за мир.
"Подумайте про українських дітей і підлітків, які в цей період страждають, без опалення серед дуже суворої зими. Моліться за українських дітей і підлітків", - сказав Папа Римський.
Вітаючи польських прочан, понтифік попросив підтримувати українців під час "важкої зими".
"Будьте милосердними та миротворцями, підтримуючи тих, хто переживає труднощі та страждає з причини війни, зокрема українців, у тому, щоби пережити зиму. Це буде важка зима для України", - заявив Папа Франциск.
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