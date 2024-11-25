Папа Римський закликав молитися за мир в Україні
У неділю, 24 листопада, під час молитви "Ангел Господній" Папа Франциск звернувся до вірян із закликом молитися за мир у світі, наголосивши на трагедії, яку переживає Україна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Vatican News.
Він також згадав Палестину, Ізраїль, Ліван і Судан, де тривають збройні конфлікти.
"І далі молімося за мученицьку Україну, яка дуже страждає, молімося за Палестину, за Ізраїль, Ліван, Судан. Просімо про мир", – сказав понтифік, звертаючись до паломників на площі Святого Петра у Ватикані.
Окрему увагу Папа приділив М’янмі, яка готується відзначати національне свято. Він нагадав про боротьбу цієї країни за незалежність, яка досі не привела до миру та демократії. Святіший Отець висловив підтримку народу М’янми, особливо тим, хто страждає від триваючих бойових дій.
"Я звертаюся із щирим закликом до всіх залучених сторін: замовкла зброя та розпочався щирий та інклюзивний діалог, здатний забезпечити довготривалий мир", – наголосив Папа Франциск. Він окремо згадав про страждання народності рохінджа, а також дітей, людей похилого віку, хворих і біженців.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск під час зустрічі з вірянами у неділю, 1 вересня 2024 року, засудив масовані обстріли Росією української інфраструктури.
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"Ви чули, що сказано: Око за око, і зуб за зуба. А Я вам кажу не противитись злому. І коли вдарить тебе хто у праву щоку твою, підстав йому й другу. А хто хоче тебе позивати й забрати сорочку твою, віддай і плаща йому. А хто силувати тебе буде відбути подорожнє на милю одну, іди з ним навіть дві. Хто просить у тебе то дай, а хто хоче позичити в тебе не відвертайсь від нього."
Це відповідь на те, чому зараз Великі Церкви про любов і.т.д
Хоче інклюзивного та щирого діалогу, то нехай везе свої кості до ху#йла та спілкується з ним скільки завгодно