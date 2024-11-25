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Папа Римський закликав молитися за мир в Україні

Папа Франциск закликав молитися за мир в Україні та інших країнах, що потерпають від війни

У неділю, 24 листопада, під час молитви "Ангел Господній" Папа Франциск звернувся до вірян із закликом молитися за мир у світі, наголосивши на трагедії, яку переживає Україна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Vatican News.

Він також згадав Палестину, Ізраїль, Ліван і Судан, де тривають збройні конфлікти.

"І далі молімося за мученицьку Україну, яка дуже страждає, молімося за Палестину, за Ізраїль, Ліван, Судан. Просімо про мир", – сказав понтифік, звертаючись до паломників на площі Святого Петра у Ватикані.

Окрему увагу Папа приділив М’янмі, яка готується відзначати національне свято. Він нагадав про боротьбу цієї країни за незалежність, яка досі не привела до миру та демократії. Святіший Отець висловив підтримку народу М’янми, особливо тим, хто страждає від триваючих бойових дій.

"Я звертаюся із щирим закликом до всіх залучених сторін: замовкла зброя та розпочався щирий та інклюзивний діалог, здатний забезпечити довготривалий мир", – наголосив Папа Франциск. Він окремо згадав про страждання народності рохінджа, а також дітей, людей похилого віку, хворих і біженців.

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Нагадаємо, Папа Римський Франциск під час зустрічі з вірянами у неділю, 1 вересня 2024 року, засудив масовані обстріли Росією української інфраструктури.

Автор: 

Папа Римський (311) молитва (87)


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Топ коментарі
+14
геніальне вирішення проблеми!
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25.11.2024 06:45
+8
Ага, " і простіть нам гріхи наші і винуватцям нашим"... Можна ще добавити - "вдарили по щоці-підстав другу". Мені щось більше подобається "око за око, зуб за зуб"
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25.11.2024 06:53
+2
АКСІОМА
Всі леваки - муда...ки.
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25.11.2024 06:47
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геніальне вирішення проблеми!
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25.11.2024 06:45 Відповісти
АКСІОМА
Всі леваки - муда...ки.
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25.11.2024 06:47 Відповісти
Нужно бороться с причинами войны а не пустословно призывать к миру.А причина-империализм рашки.Либо когда страны добровольно отказывались от независимости и входили в ее состав .Тогда все было мирно.Либо когда рашка на них нападала.
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25.11.2024 06:50 Відповісти
Напівміра. Причина не тільки в рашці. Є ще мперії з амбіціями.
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25.11.2024 06:53 Відповісти
Ага, " і простіть нам гріхи наші і винуватцям нашим"... Можна ще добавити - "вдарили по щоці-підстав другу". Мені щось більше подобається "око за око, зуб за зуб"
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25.11.2024 06:53 Відповісти
Мабуть тому і в свій час посунули старозаповітні тексти втч(Левіта з його Оком і справедливістю) бо то диструктивний шлях у нікуди в метафізичній площіні на думку текстів. А новозаповітні тексти то є філософія життя і послання святих до всіх-як повинен старатися жити сравжній християнин. А справедливість і.т.д то є промислом Бога. А Матвій каже

"Ви чули, що сказано: Око за око, і зуб за зуба. А Я вам кажу не противитись злому. І коли вдарить тебе хто у праву щоку твою, підстав йому й другу. А хто хоче тебе позивати й забрати сорочку твою, віддай і плаща йому. А хто силувати тебе буде відбути подорожнє на милю одну, іди з ним навіть дві. Хто просить у тебе то дай, а хто хоче позичити в тебе не відвертайсь від нього."

Це відповідь на те, чому зараз Великі Церкви про любов і.т.д
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25.11.2024 08:22 Відповісти
Ви напевно дуже побожна людина, що заслуговує поваги. Але реалії життя зовсім інші...
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25.11.2024 18:18 Відповісти
Пломбір мацковський і хор Александрова давно не їв і не слухав папа...
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25.11.2024 07:01 Відповісти
Цинічна мразота....
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25.11.2024 08:22 Відповісти
Дебіл кончений. Треба молитись з перемогу України. Тільки тоді настане мир і не тільки в Україні.
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25.11.2024 08:28 Відповісти
Молитися кому? Ти ж, педофіл старий, з усього світо педобірів ховаєш від правосуддя у ватикані, забирай свого педофільсько "бога", ідіть разом ***** і там подохніть.
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25.11.2024 08:46 Відповісти
Франциск махай кадилом
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25.11.2024 08:53 Відповісти
Хм... Народності рохинджа,Палестина,Ливан,Судан......Ти папа християн чи мусульман,падло лицемірне?
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25.11.2024 09:02 Відповісти
Папа мабуть не знає, що рабство - також мир. Довготривалий.
Хоче інклюзивного та щирого діалогу, то нехай везе свої кості до ху#йла та спілкується з ним скільки завгодно
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25.11.2024 09:16 Відповісти
Точно така ж фігня була під час Другої Світової війни. Молились, молились і все марно, поки нациська Німеччина не капітулювала аж тоді настав мир в Європі.
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25.11.2024 09:29 Відповісти
Релігія - спосіб контролю та наживи з невігласів, жодної користі немає.
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25.11.2024 09:31 Відповісти
 
 