Папа Римский призвал молиться за мир в Украине
В воскресенье, 24 ноября, во время молитвы "Ангел Господень" Папа Франциск обратился к верующим с призывом молиться за мир в мире, отметив трагедию, которую переживает Украина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Vatican News.
Он также упомянул Палестину, Израиль, Ливан и Судан, где продолжаются вооруженные конфликты.
"И дальше давайте молиться за мученическую Украину, которая очень страдает, давайте молиться за Палестину, за Израиль, Ливан, Судан. Просим о мире", - сказал понтифик, обращаясь к паломникам на площади Святого Петра в Ватикане.
Отдельное внимание Папа уделил Мьянме, которая готовится отмечать национальный праздник. Он напомнил о борьбе этой страны за независимость, которая до сих пор не привела к миру и демократии. Святейший Отец выразил поддержку народу Мьянмы, особенно тем, кто страдает от продолжающихся боевых действий.
"Я обращаюсь с искренним призывом ко всем вовлеченным сторонам: замолчало оружие и начался искренний и инклюзивный диалог, способный обеспечить долговременный мир", - подчеркнул Папа Франциск. Он отдельно упомянул о страданиях народности рохинджа, а также детей, стариков, больных и беженцев.
Напомним, Папа Римский Франциск во время встречи с верующими в воскресенье, 1 сентября 2024 года, осудил массированные обстрелы Россией украинской инфраструктуры.
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Це відповідь на те, чому зараз Великі Церкви про любов і.т.д
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