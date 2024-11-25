РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10187 посетителей онлайн
Новости
1 415 17

Папа Римский призвал молиться за мир в Украине

Папа Франциск закликав молитися за мир в Україні та інших країнах, що потерпають від війни

В воскресенье, 24 ноября, во время молитвы "Ангел Господень" Папа Франциск обратился к верующим с призывом молиться за мир в мире, отметив трагедию, которую переживает Украина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Vatican News.

Он также упомянул Палестину, Израиль, Ливан и Судан, где продолжаются вооруженные конфликты.

"И дальше давайте молиться за мученическую Украину, которая очень страдает, давайте молиться за Палестину, за Израиль, Ливан, Судан. Просим о мире", - сказал понтифик, обращаясь к паломникам на площади Святого Петра в Ватикане.

Отдельное внимание Папа уделил Мьянме, которая готовится отмечать национальный праздник. Он напомнил о борьбе этой страны за независимость, которая до сих пор не привела к миру и демократии. Святейший Отец выразил поддержку народу Мьянмы, особенно тем, кто страдает от продолжающихся боевых действий.

"Я обращаюсь с искренним призывом ко всем вовлеченным сторонам: замолчало оружие и начался искренний и инклюзивный диалог, способный обеспечить долговременный мир", - подчеркнул Папа Франциск. Он отдельно упомянул о страданиях народности рохинджа, а также детей, стариков, больных и беженцев.

Читайте также: Союз Трампа, Орбана и Папы Римского может сорвать поддержку Украины, - The Independent

Напомним, Папа Римский Франциск во время встречи с верующими в воскресенье, 1 сентября 2024 года, осудил массированные обстрелы Россией украинской инфраструктуры.

Автор: 

Папа Римский (429) молитва (141)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
геніальне вирішення проблеми!
показать весь комментарий
25.11.2024 06:45
+8
Ага, " і простіть нам гріхи наші і винуватцям нашим"... Можна ще добавити - "вдарили по щоці-підстав другу". Мені щось більше подобається "око за око, зуб за зуб"
показать весь комментарий
25.11.2024 06:53
+2
АКСІОМА
Всі леваки - муда...ки.
показать весь комментарий
25.11.2024 06:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
геніальне вирішення проблеми!
показать весь комментарий
25.11.2024 06:45 Ответить
АКСІОМА
Всі леваки - муда...ки.
показать весь комментарий
25.11.2024 06:47 Ответить
Нужно бороться с причинами войны а не пустословно призывать к миру.А причина-империализм рашки.Либо когда страны добровольно отказывались от независимости и входили в ее состав .Тогда все было мирно.Либо когда рашка на них нападала.
показать весь комментарий
25.11.2024 06:50 Ответить
Напівміра. Причина не тільки в рашці. Є ще мперії з амбіціями.
показать весь комментарий
25.11.2024 06:53 Ответить
Ага, " і простіть нам гріхи наші і винуватцям нашим"... Можна ще добавити - "вдарили по щоці-підстав другу". Мені щось більше подобається "око за око, зуб за зуб"
показать весь комментарий
25.11.2024 06:53 Ответить
Мабуть тому і в свій час посунули старозаповітні тексти втч(Левіта з його Оком і справедливістю) бо то диструктивний шлях у нікуди в метафізичній площіні на думку текстів. А новозаповітні тексти то є філософія життя і послання святих до всіх-як повинен старатися жити сравжній християнин. А справедливість і.т.д то є промислом Бога. А Матвій каже

"Ви чули, що сказано: Око за око, і зуб за зуба. А Я вам кажу не противитись злому. І коли вдарить тебе хто у праву щоку твою, підстав йому й другу. А хто хоче тебе позивати й забрати сорочку твою, віддай і плаща йому. А хто силувати тебе буде відбути подорожнє на милю одну, іди з ним навіть дві. Хто просить у тебе то дай, а хто хоче позичити в тебе не відвертайсь від нього."

Це відповідь на те, чому зараз Великі Церкви про любов і.т.д
показать весь комментарий
25.11.2024 08:22 Ответить
Ви напевно дуже побожна людина, що заслуговує поваги. Але реалії життя зовсім інші...
показать весь комментарий
25.11.2024 18:18 Ответить
Пломбір мацковський і хор Александрова давно не їв і не слухав папа...
показать весь комментарий
25.11.2024 07:01 Ответить
Цинічна мразота....
показать весь комментарий
25.11.2024 08:22 Ответить
Дебіл кончений. Треба молитись з перемогу України. Тільки тоді настане мир і не тільки в Україні.
показать весь комментарий
25.11.2024 08:28 Ответить
Молитися кому? Ти ж, педофіл старий, з усього світо педобірів ховаєш від правосуддя у ватикані, забирай свого педофільсько "бога", ідіть разом ***** і там подохніть.
показать весь комментарий
25.11.2024 08:46 Ответить
Франциск махай кадилом
показать весь комментарий
25.11.2024 08:53 Ответить
Хм... Народності рохинджа,Палестина,Ливан,Судан......Ти папа християн чи мусульман,падло лицемірне?
показать весь комментарий
25.11.2024 09:02 Ответить
Папа мабуть не знає, що рабство - також мир. Довготривалий.
Хоче інклюзивного та щирого діалогу, то нехай везе свої кості до ху#йла та спілкується з ним скільки завгодно
показать весь комментарий
25.11.2024 09:16 Ответить
Точно така ж фігня була під час Другої Світової війни. Молились, молились і все марно, поки нациська Німеччина не капітулювала аж тоді настав мир в Європі.
показать весь комментарий
25.11.2024 09:29 Ответить
Релігія - спосіб контролю та наживи з невігласів, жодної користі немає.
показать весь комментарий
25.11.2024 09:31 Ответить
 
 