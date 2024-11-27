"Это будет тяжелая зима для Украины": Папа Римский Франциск призвал к поддержке украинцев

Папа Римский Франциск заявил, что зима будет тяжелой для Украины. Понтифик призвал поддерживать украинцев.

Папа Франциск в среду, 27 ноября, провел встречу с паломниками на площади Святого Петра в Ватикане. Во время своей речи он упомянул Украину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Понтифик призвал не забывать об украинском народе, который очень страдает. Он также призвал молиться за мир.

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"Подумайте об украинских детях и подростках, которые в этот период страдают, без отопления среди очень суровой зимы. Молитесь за украинских детей и подростков", - сказал Папа Римский.

Приветствуя польских паломников, понтифик попросил поддерживать украинцев во время "тяжелой зимы".

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"Будьте милосердными и миротворцами, поддерживая тех, кто переживает трудности и страдает по причине войны, в частности украинцев, в том, чтобы пережить зиму. Это будет тяжелая зима для Украины", - заявил Папа Франциск.