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"Это будет тяжелая зима для Украины": Папа Римский Франциск призвал к поддержке украинцев

Папа Римський Франциск

Папа Римский Франциск заявил, что зима будет тяжелой для Украины. Понтифик призвал поддерживать украинцев.

Папа Франциск в среду, 27 ноября, провел встречу с паломниками на площади Святого Петра в Ватикане. Во время своей речи он упомянул Украину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Понтифик призвал не забывать об украинском народе, который очень страдает. Он также призвал молиться за мир.

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"Подумайте об украинских детях и подростках, которые в этот период страдают, без отопления среди очень суровой зимы. Молитесь за украинских детей и подростков", - сказал Папа Римский.

Приветствуя польских паломников, понтифик попросил поддерживать украинцев во время "тяжелой зимы".

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"Будьте милосердными и миротворцами, поддерживая тех, кто переживает трудности и страдает по причине войны, в частности украинцев, в том, чтобы пережить зиму. Это будет тяжелая зима для Украины", - заявил Папа Франциск.

Автор: 

Папа Римский (429) Франциск (163)


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Топ комментарии
+10
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27.11.2024 16:53
+9
Пожалів вовк кобилу - залишив хвіст та гриву
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27.11.2024 16:54
+7
папаФ не має ніякого відношення до Бога
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27.11.2024 16:54
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27.11.2024 16:53 Ответить
Вибачайте католики, але ваш лідор підстилка пуйла.
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27.11.2024 17:11 Ответить
Ми знаємо )) Нещодавно в Ватикані заарештували католицьких священників , які засумнівалися адекватності Папи .
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27.11.2024 18:40 Ответить
Пожалів вовк кобилу - залишив хвіст та гриву
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27.11.2024 16:54 Ответить
папаФ не має ніякого відношення до Бога
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27.11.2024 16:54 Ответить
Давай гроші,папа. Пи₴диш там...
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27.11.2024 16:57 Ответить
Может начать с украинских можновладцев??
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27.11.2024 17:41 Ответить
Не scy, папан, обійдемось без тебе.
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27.11.2024 16:58 Ответить
А шо літо було легким? Жара 40 градусів і електрики немає. Навіть на дачі спати на полу було жарко. Може шо я вже в літах?... Добре, що колодязь звичайний. Витягнув насос і туди продукти спускав як це робили мої батьки коли холодильників ще не було у звичайних людей.
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27.11.2024 16:58 Ответить
ми в погреб носили...
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28.11.2024 00:18 Ответить
Понтифіку треба молитись за упокій пуйла.
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27.11.2024 17:04 Ответить
Українців дуже зігріє твоє побажання папа "Янус"
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27.11.2024 17:20 Ответить
только зеленский помалкивает, что с нового 2025 г Украина перестанет покупать газ у кремля и исчезнет транзит, а с другими поставщиками контрактов нет. Нет газа - нет электичества и воды
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27.11.2024 17:23 Ответить
То ж Украина замерзнет с голоду от безвиза?
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27.11.2024 17:43 Ответить
шизоидный логик
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27.11.2024 18:15 Ответить
якби ти завив, що росія - тотальне зло , то зробив би добру справу
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27.11.2024 17:25 Ответить
Папа сон побачив... і подав ознаки життя
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27.11.2024 17:34 Ответить
Ой фсьо!
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27.11.2024 17:37 Ответить
Пана довбень ! Двадцятого серпня до нас в костел приїжджав епіскоп , а в вересні він поїхав в Ватикан . Єдине наше прохання було попросити у Папи допомогу у вигляді ізраїльських бандажів , бо це конче потребують військові медики на стабпунктах . Епіскоп передав прохання Папі , але досі ні чого . До речі Папа не знає що то таке . Він сказав що у євреїв теж війна , їм мабуть самім того не вистачає ))) Епіскоп мусив йому пояснювати, що це за ізраїльський бандаж , і для чого воно )) Два місяці чекаємо , мабуть не дочекаємося ..
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27.11.2024 18:35 Ответить
пошёл этот ************ вместе с ****** в ад!все эти папы римские были служителями сатаны и творили такое что волосы дыбом на голове вставали!***** даёт ватикану огромные бабки и этот клоун исправно пляшет за это перед ******!
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27.11.2024 20:28 Ответить
 
 