"Это будет тяжелая зима для Украины": Папа Римский Франциск призвал к поддержке украинцев
Папа Римский Франциск заявил, что зима будет тяжелой для Украины. Понтифик призвал поддерживать украинцев.
Папа Франциск в среду, 27 ноября, провел встречу с паломниками на площади Святого Петра в Ватикане. Во время своей речи он упомянул Украину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Понтифик призвал не забывать об украинском народе, который очень страдает. Он также призвал молиться за мир.
"Подумайте об украинских детях и подростках, которые в этот период страдают, без отопления среди очень суровой зимы. Молитесь за украинских детей и подростков", - сказал Папа Римский.
Приветствуя польских паломников, понтифик попросил поддерживать украинцев во время "тяжелой зимы".
"Будьте милосердными и миротворцами, поддерживая тех, кто переживает трудности и страдает по причине войны, в частности украинцев, в том, чтобы пережить зиму. Это будет тяжелая зима для Украины", - заявил Папа Франциск.
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