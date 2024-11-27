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Новини Війна
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Блінкен у Ватикані обговорив із Папою Римським війну Росії проти України

Блінкен у Ватикані обговорив із Папою Римським війну Росії проти Україні

У середу, 27 листопада, державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся із Папою Римський Франциском у Ватикані. Серед інших тем йшлося і про російську агресію проти України.

Про це пише "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Блінкен зустрівся із Папою Римський Франциском у Ватикані для обговорення, зокрема, ситуації в Україні та на Близькому Сході.

Також глава американської дипломатії обговорив "низку глобальних пріоритетів" із державним секретарем Святого Престолу кардиналом П’єтро Пароліном та архієпископом Полом Річардом Галлагером, секретарем із відносин з державами.

Повідомляється, що серед іншого "вони підтвердили спільне зобов’язання подолати жахливі наслідки для українського цивільного населення, в міру того, як Україна захищається від агресії Росії".

Водночас конкретний зміст приватної розмови між Блінкеном та Франциском не був розголошений.

Раніше повідомлялося, що Блінкен візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 в Італії. Серед тем - війна Росії проти України.

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Автор: 

Папа Римський (311) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+5
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27.11.2024 23:42
+4
Краще б придавив й забрав з банку Ватикану кошти росісян та зелених.
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27.11.2024 23:04
+2
куди не плюнь, одні голуби миру.
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27.11.2024 23:12
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Краще б придавив й забрав з банку Ватикану кошти росісян та зелених.
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27.11.2024 23:04 Відповісти
Які молоцці обидва!
(сякається розчулено)
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27.11.2024 23:09 Відповісти
куди не плюнь, одні голуби миру.
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27.11.2024 23:12 Відповісти
Бесіда була потужна, мир і щастя наступлять відразу.
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27.11.2024 23:39 Відповісти
Блінкен знайшов з ким обговорювати - хай потім руки не забуде з милом помити і кишені перевірить.
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27.11.2024 23:39 Відповісти
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27.11.2024 23:42 Відповісти
Ой, я аж розчyлилася.
Після цієї розмови потрібно не тільки руки з милом вимити, але й рот також.
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28.11.2024 01:52 Відповісти
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28.11.2024 08:57 Відповісти
МИР ТРУД ЖВАЧКА ... ГРУППОВОЕ СОЧУВСТВИЕ МИРУ ...
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28.11.2024 12:37 Відповісти
 
 