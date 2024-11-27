Блінкен у Ватикані обговорив із Папою Римським війну Росії проти України

У середу, 27 листопада, державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся із Папою Римський Франциском у Ватикані. Серед інших тем йшлося і про російську агресію проти України.

Про це пише "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Блінкен зустрівся із Папою Римський Франциском у Ватикані для обговорення, зокрема, ситуації в Україні та на Близькому Сході.

Також глава американської дипломатії обговорив "низку глобальних пріоритетів" із державним секретарем Святого Престолу кардиналом П’єтро Пароліном та архієпископом Полом Річардом Галлагером, секретарем із відносин з державами.

Повідомляється, що серед іншого "вони підтвердили спільне зобов’язання подолати жахливі наслідки для українського цивільного населення, в міру того, як Україна захищається від агресії Росії".

Водночас конкретний зміст приватної розмови між Блінкеном та Франциском не був розголошений.

Раніше повідомлялося, що Блінкен візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 в Італії. Серед тем - війна Росії проти України.

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